5 способов лечения прыщей, от которых нужно держаться подальше

Тысячи продуктов против прыщей продаются ежедневно различными компаниями по всему миру. Даже если заглянуть в ближайший к дому магазин, то найдете там уйму препаратов против прыщей: от средств для умывания, до различных масок с питательными свойствами. Но эффективны ли эти препараты? К сожалению, в большинстве своем нет. МедикФорус выяснил все о способах борьбы с прыщами. Представляем вашему вниманию 5 видов лечения от высыпаний на лице, от которых лучше воздержаться:

1. Химикаты.

Химические вещества, такие как бензоил пероксид, не помогут вам избавиться от прыщей навсегда. Есть множество, химических препаратов, которые продаются в магазинах и аптеках, утверждая, что они способны победить прыщи. Не верьте их утверждениям. Вместо такого, чтобы побороть прыщи, эти химикаты способны привести к ожогам и повредить поверхностные слои вашей кожи.

2. Мази, которые отпускаются без назначения.

Такие мази без проблем можно найти в любом универмаге. В большинстве своем их нужно наносить точечно, на места, где распространена угревая сыпь. Однако, такие препараты напичканы крайне вредными химикатами, которые в конечном счете негативно отразятся на вашей коже. Из-за плохих побочных эффектов лучше избегать такой вид лечения.

3. Лекарства и антибиотики.

Препараты и антибиотики, назначаемые многими дерматологами, могут стать не лучшим решением для кожи. Длительный прием таких лекарства, как аккутан может привести к проблемам с печенью и щитовидной железы. Не лучшим вариантом будет применение антибиотиков, так как они не решат вашу проблему с акне, из-за того, что бактерии, уничтожаемые антибиотиками, на нашей коже не способны вызвать угри.

4. Травы и традиционные средства.

На первый взгляд, травы и домашние средства является хорошими, а главное, безопасным средством против прыщей. Но это не так. Использование алоэ веры или меда могут, улучшить состояние лица. Однако, эффективно справятся с акне они не в состоянии. Если вы и почувствуете положительный эффект, то он будет временным.

5. «Чудесное» исцеление.

Любые рекламы препаратов, утверждающие, что их средство избавит кожу от акне за одну ночь — являются обманом. «Почему?»— спросите вы. Потому что акне это не просто болезнь, возникающая внутри кожи, она вызвана сложными проблемами глубоко внутри организма. Чтобы победить этот недуг, нужно проделывать определенные действия и с кожей, и с организмом. Почему же лучше остерегаться от этих способов лечения? Такие могут способствовать появлению побочных эффектов. И хотя некоторые из них облегчат симптомы, они не в состоянии избавить вас от прыщей надолго. Вы же должны использовать методы, которые избавят кожу от акне раз и навсегда. Угри не появляются только по одной причине. Тут нужен, проверенный многими людьми, комплексный метод лечения акне. Ранее эксперты выяснили, почему супругам нужно держаться за руки.