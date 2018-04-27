Как на самом деле нужно защищать свою кожу от солнца

Близится лето, а это значит, что многие из нас будут проводить время на солнце, наслаждаясь отдыхом на берегу моря. Если вы выбрали для себя такой отдых, значит вам стоит позаботиться о защите своей кожи от солнечных лучей. Наверняка вы уже знаете, как это сделать, но врач-дерматолог Джон Зампелла считает, что большинство неправильно используют солнцезащитный крем.

Во время длительного нахождения под солнечными лучами можно получить ожоги. Это не самое страшное. Солнечные ожоги могут привести к раку кожи. Рак кожи — это один из наиболее распространенных и одновременно предотвратимых форм рака. Как же себя правильно защитить?

Большинство дерматологов скажут, что загорать вредно, но все понимают, что мало кто откажется от этого вида отдыха. Находиться на открытом воздухе летом нужно. Осталось позаботиться о том, чтобы это было безопасно.

По словам Джона Зампелла, наносить солнцезащитный крем ежедневно, вне зависимости от погоды, станет хорошей и полезной привычкой. Он говорит, что можно включить этот ритуал в утренние гигиенические процедуры, и это защитит вашу кожу не только от рака, но и от старения.

Этот дерматолог считает, что впитывание меньшего количества витамина D совсем не так плохо, если уменьшается время воздействия солнца на кожу в целях ее защиты.

Если же вы на пляже, то утреннего нанесения солнцезащитного крема будет недостаточно. Нужно наносить крем каждые два часа. Так уж вышло, что средства защиты кожи действительно эффективны в течение двух часов после нанесения. По прошествии двух часов показатель степени защиты (SPF) падает.

К слову, рекомендуются кремы с показателем SPF не менее 30, и стоит помнить, что через три часа после нанесения этот показатель не может оставаться на прежнем уровне.

Мы выяснили, что солнцезащитный крем нужно всегда иметь при себе летом. А как его наносить?

Джон Зампелла утверждает, что такие места, как шея и верхушки ушей, часто становились очагами возникновения рака кожи. Причина в том, что люди забывают об этих чувствительных местах во время нанесения солнцезащитного крема. Нужно тщательно натирать кремом шею и уши, а также голову, если на ней не так много волос.

И последний совет: отдайте предпочтение солнцезащитным кремам вместо спреев. По словам дерматолога, спреи слишком сильно рассеиваются в воздухе, вместо того чтобы оказаться на вашей коже.