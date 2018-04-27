Проблемы со здоровьем во втором триместре беременности

Продолжение нашей серии статей о значении остеопатической коррекции в каждом из триместров беременности. Сегодня мы говорим о втором триместре, очень важном периоде, когда продолжает увеличиваться матка, а у плода — расти все уже сформированные органы и системы.

ОСОБЕННОСТИ ВТОРОГО ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ

Прилив гормонов беременности, который был в первые месяцы, стабилизируется, а вместе с ним приходит и эмоциональный баланс, хотя и здесь всё индивидуально, ведь каждый организм уникален и реагирует на одни и те же изменения по-разному. Большинство беременных ко второму триместру замечают, что токсикоз и тошнота исчезли, а на смену им появился усиленный аппетит. Что касается влагалищных выделений, то во втором триместре они могут стать интенсивнее. Если выделения при этом не сопровождаются зудом или неприятным чувством жжения, то пугаться не стоит — это следствие гормональной перестройки организма. Часто во втором триместре появляются боли в пояснице и тазовой области. «Колет как иголками», «тянет, сдавливает, как рубец» — эти описания хорошо отражают возникающее чувство дискомфорта. Кроме того, напряженные смещенные ткани ухудшают процессы кровообращения. Так как стенка венозных сосудов достаточно слабая и изменяет свою форму под любым, даже самым минимальным, давлением, легко происходит пережатие венозных путей, и как следствие появляются отеки на ногах, возникает варикозное расширение вен. Еще одним неприятным явлением второго триместра беременности может стать изжога как результат сдавливания желудка растущей маткой, в связи с чем нормальная функция пищеварения нарушается. По этой же причине увеличения матки в размерах и сдавливания органов брюшной полости возможно развитие нарушений стула. А насколько часто у беременных болит голова?! Большую часть перечисленных выше симптомов можно корректировать, но не все об этом знают и поэтому просто принимают их как часть своей беременности и терпят.

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ

Итак, почему появляются, например, боли в паховой области? Если в связках матки присутствовали рубцы или иные фиброзные изменения, то с наступлением беременности и ростом матки, вероятнее всего, будут возникать сильные натяжения фасций, что станет причиной развития болевого синдрома с локализацией в паховой области по типу «колет как иголками», о чем мы и говорили выше. И важно то, что чем раньше будут устранены эти патологические тяги, тем более гладко будет протекать беременность в дальнейшем. Если же фасциальный спазм сохранится и коррекция не будет проведена вовремя, то сторона матки, где присутствовало натяжение, будет уплотняться. А такое нарушение тонуса матки может стать источником внутриутробной или впоследствии родовой травмы плода. Если взглянуть на систему опорно-двигательного и органного аппарата беременной женщины взглядом остеопата, то можно образно сравнить тело будущей мамы с прекрасным парусным кораблем, где высокая мачта — столб позвоночника, а канаты и тросы — мышечно-фасциальные тяги, направленные к различным органам, костям, тканям, суставам. Матка же — центр всего корабля, каюта капитана, управляющая всеми системами. С позиций остеопатов, весь организм беременной «выстраивается» вокруг матки, использует максимум всех возможных ресурсов, чтобы матке и ребенку было хорошо. Таким образом, именно матка и является причиной активации любых ранее присутствовавших в организме скрытых повреждений или хронических проблем. А откуда изжога и чувство тяжести в желудке? От беременных женщин часто можно услышать жалобы на тяжесть в области желудка, боли в грудном отделе, изжогу, отрыжку. На первый взгляд, эти симптомы друг с другом не связаны, но все они — следствие одной причины: патологического напряжения дыхательной диафрагмы. Диафрагма — крупная мышца, участвующая в акте дыхания и имеющая большое значение для работы многих систем жизнеобеспечения. При вдохе диафрагма опускается, происходит расширение легких и наполнение их воздухом. При выдохе диафрагма поднимается вверх, грудная клетка сжимается, воздух покидает легкие. По мере роста матки диафрагма поджимается, она уже не может полностью расправиться и опуститься — нарушается акт дыхания. Область прикрепления диафрагмы к позвоночнику находится в сильном напряжении — возникает ощущение боли в грудном отделе позвоночника. В недостаточно расправляющихся, «дышащих» легких возникают застойные явления — появляется одышка, усиливающаяся в положении лежа на спине. Спазм диафрагмы нарушает подвижность пищевода, который проходит через нее по пути к желудку, — возникает изжога, тошнота, отрыжка. А почему часто болит голова? Ещё одной достаточно частой проблемой будущих мам является головная боль. Особенность заключается в том, что характер головной боли во втором триместре может отличаться от дискомфорта первого триместра. Причина тому — другой механизм поражения. Если в первые три месяца ведущими факторами в развитии головной боли были гормональные и биохимические изменения, то затем во втором триместре причина уже кроется в фасциальном натяжении на основании черепа и мембранах головного мозга, способствующих нарушению внутримозгового кровотока. Кроме того, по мере роста матки многие вышележащие органы испытывают натяжение вниз, в результате чего напрягаются и шейные мышцы, и твердая мозговая оболочка (мембрана, выстилающая спинной мозг). Пытаясь компенсировать подобное состояние, тело смещает и стабилизирует шейные позвонки, что может привести к пережатию позвоночной артерии, а это вызывает еще большее расстройство мозгового кровообращения. К сожалению, без помощи извне телу не всегда удается самостоятельно решить эти проблемы.

ЧТО ДЕЛАТЬ БЕРЕМЕННОЙ?

Но и для тела женщины, и для остеопата матка — это сверхважный орган, поэтому, чтобы устранить патологические симптомы, необходимо откорректировать ранее имевшиеся изменения и уравновесить страдающие органы относительно матки. Используя знание анатомо-функциональных взаимоотношений между позвоночником, костями и органами, остеопатия снимает покров тайны со многих состояний, беспокоящих женщину на втором триместре беременности. Установив причины болезненных проявлений, врач-остеопат может достаточно легко избавить женщину от вышеперечисленных жалоб, восстановив нормальный тонус диафрагмальной мышцы. Например, этому эффекту способствует техника для ребер и диафрагмы, выполняемая в положении сидя, когда остеопат находится сбоку от пациентки и воздействует на рёбра, повышая их растяжимость. Другой техникой, способствующей растяжению диафрагмы, является техника поднятия диафрагмы. При её выполнении пациентка тоже сидит, но доктор находится позади неё, кладёт руки на нижнюю часть грудной клетки и мягко тянет края грудной клетки и диафрагму в стороны, позволяя нижней части пищевода опуститься вниз под влиянием силы тяжести. Эта техника выполняется аккуратно, медленно и методично и не вызывает дискомфорта у беременных. Для лечения нарушений стула используются висцеральные трастовые техники и функциональные техники на слепой кишке. Все они очень эффективны, помогают достичь хорошего уровня расслабления и вернуть мобильность слепой кишке. Существуют ещё сотни или даже тысячи техник, которые остеопат имеет в своём арсенале и использует в лечении будущих мам. Иногда симптомы исчезают даже после одной процедуры лечения методами остеопатии и не беспокоят в дальнейшем, позволяя беременной не испытывать дискомфорта, посвящая себя становлению новой жизни. О том, почему не стоит отказываться от ребенка, а сделать выбор в пользу возникновения новой жизни, смотрите наше видео «Новая жизнь»