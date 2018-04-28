Все о первом триместре беременности

Рассказывает акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Аза Мухадиновна Балова. Первый триместр длится до 13-й недели. Все это время эмбрион стремительно развивается, и именно в этот период особенно велика опасность выкидыша. Средний прирост веса в первом триместре беременности должен составлять около 0,2 кг в неделю. Однако многих будущих мам беспокоит ранний токсикоз, поэтому суммарная прибавка за 3 месяца порой не превышает 2 кг. По той же причине масса тела женщины иногда остается прежней или даже несколько уменьшается. Что касается животика, то у некоторых будущих мам он появляется уже в 15-17 недель, в то время как у других фигура почти не меняется до поздних сроков. В первом триместре, как правило, никаких изменений нет вообще. Увеличение размеров матки происходит в течение всего периода вынашивания. В первом триместре беременности (по 12-ю неделю включительно) вся матка находится в малом тазу, хотя уже на этом этапе ее габариты пропорциональны головке новорожденного. С 12-й недели матка пальпируется внизу живота, на пару сантиметров выше лобковой кости. По мере увеличения срока беременности она поднимается. Признаки и симптомы беременности Любые признаки беременности можно подразделить на следующие группы: — предположительные, к которым относят изменение физического и эмоционального состояния женщины (повышенную раздражительность, изменение вкусовых пристрастий, тошноту, сонливость, снижение работоспособности); — вероятные, к которым можно отнести задержку очередной менструации, а также нагрубание и повышение чувствительности молочных желез. Кроме того, на беременность может указывать тот факт, что мочеиспускание несколько участилось (особенно в ночное время). Однако нужно понимать, что те же симптомы вполне могут быть следствием стрессов или переохлаждения. Некоторые из признаков (например, изменение размеров и формы матки) может выявить только врач в ходе очного приема. — достоверные признаки, к которым относят, скажем, шевеления будущего малыша, прощупывание его пяточки или ручки через брюшную стенку. Но, разумеется, это становится возможным уже на более поздних сроках беременности. Анализы и медицинские обследования В первом триместре будущей маме нужно сдать анализы и пройти обследования: группа крови и резус-фактор; мазок на флору, посев из цервикального канала; ПЦР на ИППП; РК, цитология; анализ крови (клинический и биохимический); анализ мочи (общий); антитела к сифилису, ВИЧ, HBs Ag, HCV total; ТORCH-комплекс, ТТГ, свободный Т4; коагулограмма (АЧТВ, А3, ТВ, ПТ (МНО), Д-димеры, фибриноген); УЗИ + скрининг первого триместра; ЭКГ; консультации терапевта, офтальмолога, стоматолога, отоларинголога. УЗИ Ультразвук в состоянии показать наличие плодного яйца после первой же недели задержки, то есть уже на второй-третьей неделе срока по зачатию. В ходе УЗИ врач может не только подтвердить факт беременности, но также исключить прикрепление плодного яйца за пределами матки, определить количество эмбрионов, вычислить КТР (копчико-теменной размер) каждого из них, установить расположение хориона (оболочки зародыша). Начиная с четырех недель слышно сердцебиение будущего малыша. Скрининг Использование комплексного (УЗИ ТВП + биохимические тесты) скрининга позволяет выявлять синдром Дауна у будущего ребенка в первом триместре беременности в 85-90% случаев при 5% ложноположительных результатов. PRISCA — это зарегистрированная для применения в РФ программа, которая поддерживает расчет рисков при скрининговых обследованиях I и II триместров беременности. Расчет рисков осуществляется с использованием комбинации определенных маркеров (в I триместре к ним относятся свободная бета-субъединица ХГЧ и РАРР) и показателей УЗИ (толщина воротникового пространства плода, данные по визуализации носовой кости). Скрининг I триместра осуществляется в два этапа: скрининг УЗИ; биохимический скрининг. Этим словом называется забор крови из вены. В заключении указывают количественные показатели оценки риска по трисомии 21 (синдром Дауна) и трисомиям 13/18 (синдром Патау и/или синдром Эдвардса), а также возрастной риск. Как выглядит ребенок После оплодотворения яйцеклетка движется по фаллопиевым трубам к матке. Имплантация эмбриона осуществляется на шестой-восьмой день после оплодотворения. Как это происходит? Плодное яйцо оседает на поверхности эндометрия и с помощью ворсин хориона прикрепляется к стенке матки. Клетки эмбриона активно делятся. Это период играет огромнейшую роль в развитии будущего ребенка. Уже сейчас происходит формирование зачатков скелета, а также нервной и мышечной систем организма. У будущего малыша, который еще не очень похож на человека, появляются голова, конечности, сердечко и, как ни странно, хвост. У него также присутствует жаберная щель. Если на пятой неделе беременности длина эмбриона составляет в среднем 6 мм, то к седьмой она увеличивается в два с лишним раза! Представляете, как быстро растет малыш? Сейчас у него появляются крошечные ротик и носик. Формируются ушные раковины. Продолжают активно развиваться все системы, которые начали формироваться ранее. Уже на таком небольшом сроке у будущего малыша появляется чувствительность кожи в области ротика, что является своего рода подготовкой к развитию сосательного рефлекса. К девятой-десятой неделе рост плода составляет примерно 20 мм. Жаберные щели исчезают. На УЗИ можно услышать, как бьется сердечко крохи. Теперь чувствительна вся поверхность тела малыша, и он осваивает новые для него тактильные ощущения, дотрагиваясь до всего вокруг: пуповины, собственного тела, окружающих его стенок плодного пузыря. Ребенок активно двигается. Хотя почувствовать это мама еще не может, слишком уж мал малыш. На пальчиках рук и ног появляются ноготки. На сроке одиннадцать-четырнадцать недель рост малыша (а точнее, его копчико-теменной размер) составляет около 13 см, а вес приближается к 100 граммам. Ребенок ощущает вкус околоплодных вод. И теперь по его мимике можно понять, нравится ли ему то, что недавно съела мама. Например, если это было что-то горькое, кроха начнет морщиться и постарается заглатывать поменьше невкусной амниотической жидкости. Сейчас уже полностью сформированы конечности. Движения ребенка становятся более скоординированными. С помощью почек образуется моча. Уже можно различить половые органы. Определение пола ребенка Уже в конце первого триместра можно попробовать выяснить пол будущего малыша. Но нужно иметь в виду, что точность прогнозов, которые может дать врач УЗИ, не так уж велика. Это связано с особенностями формирования женских и мужских органов на этом этапе развития. Однако уже к 14-15 неделе процент вероятной погрешности при определении пола заметно снижается, и хороший специалист, который проводит исследование на аппарате экспертного уровня, скорее всего, «угадает», кто у вас родится. Что происходит в первом триместре беременности — ощущения В I триместре женщина отмечает следующие изменения: повышение температуры тела и базальной температуры; чувство недомогания; повышенную чувствительность груди; тяжесть в области малого таза; тошноту, рвоту; изменчивость настроения. Боли в животе Иногда боли внизу живота в начале беременности вообще не являются поводом для переживаний. На самых ранних сроках это может быть признаком успешного прикрепления эмбриона к стенке матке. Боль, возникшая вследствие имплантации, не может быть постоянной. Если же она нарастает или не прекращается в течение нескольких дней, это является серьезным поводом для обращения к врачу. Боли в пояснице У многих представительниц прекрасного пола, ждущих ребенка, возникают боли в пояснице. Боли в спине на ранних сроках беременности могут быть как естественным физиологическим явлением, так и признаком патологии. В норме женщина может испытывать легкий дискомфорт в пояснице, который обусловлен размягчением связок и расслаблением мышц. Кроме того, неприятные ощущения могут возникать из-за смещения центра тяжести. К наиболее частым причинам патологических болей в пояснице в первом триместре относят угрозу прерывания беременности и инфекционные заболевания мочевыделительной системы. Обязательно обратитесь к врачу, если вы отметили любые нарушение мочеиспускания и повышение температуры тела. Боли в спине и нижней части живота, особенно сопровождающиеся маточным кровотечением, свидетельствуют о начавшемся выкидыше. Выделения В норме выделения не должны иметь специфического запаха и цвета. Если вы заметили, что они приобрели зеленоватый или желтый оттенок, стали неприятно пахнуть или поменяли консистенцию, обязательно обратитесь к врачу. Эти признаки могут свидетельствовать об инфекционном процессе, и своевременное лечение поможет предотвратить опасные осложнения. Кровянистые выделения на ранних сроках беременности встречаются в 75% случаев и чаще всего указывают на естественные процессы в организме женщины. Однако выделение крови из половых путей может также свидетельствовать об угрозе прерывания беременности, поэтому при наличии этого симптома необходимо срочно проконсультироваться со специалистом. Тошнота Ученые до сих пор не могут точно сказать, почему у беременных женщин развивается токсикоз. Большинство специалистов склоняются к тому, что это состояние обусловлено резким изменением гормонального фона. В качестве негативных предрасполагающих факторов можно назвать неправильное питание, эндокринные и неврологические патологии, а также заболевания органов малого таза. Тошнота может усиливаться на фоне стресса. По наблюдениям специалистов, этот симптом реже выявляется у женщин, для которых беременность была ожидаемой и желанной. Кроме того, спровоцировать токсикоз может физическое переутомление, недостаток сна и простудные заболевания. Если приступы рвоты возникают не чаще трех раз в день и вы не теряете в весе, то беспокоиться не следует. Однако если наблюдаются признаки обезвоживания, снижение массы тела и какие-либо другие симптомы, обязательно обратитесь к вашему акушеру-гинекологу. Что можно и нельзя делать в первом триместре беременности Конечно же, необходимо отказаться от всех вредных привычек и полностью исключить алкоголь. Придерживайтесь принципов дробного питания, принимая пищу часто, но понемногу. Даже если токсикоз не позволяет насладиться любимыми блюдами, полностью отказываться от еды ни в коем случае нельзя. Обязательно следите за регулярностью стула. Запоры, которые нередко бывают у беременных, могут спровоцировать интоксикацию. Постарайтесь нормально высыпаться, больше отдыхать и поменьше нервничать. Полностью отказываться от физических нагрузок не стоит, но программу тренировок обязательно нужно обсудить со своим инструктором. Не нужно думать, что отсутствие внешних признаков беременности позволяет заниматься в прежнем режиме и идти на рекорды. Зато сейчас можно и нужно гулять. Пешие прогулки помогут вам поддержать физическую форму и повысить иммунитет. Принимайте фолиевую кислоту, которая помогает предупредить развитие пороков развития у будущего ребенка. Ни в коем случае не принимайте какие-либо лекарственные средства без предварительного согласования с врачом. Многие из них могут оказывать негативное воздействие на эмбрион. Правильное питание и диеты Организм должен получать достаточное количество жиров, белков, углеводов, витаминов и микроэлементов. Сбалансированное питание — важный шаг на пути к рождению здорового малыша. Старайтесь питаться разнообразно, включая в меню мясо и рыбу, молоко и злаки, фрукты и овощи, зелень и орехи. При этом увеличить суточную калорийность рациона следует не более чем на 100 килокалорий. Доля углеводов должна составлять 55%, жиров — 30%, белков — 15%. Самыми плотными должны быть завтрак и обед. На них от общей суточной калорийности приходится 25-30 и 40% соответственно. Обедать лучше всего в первой половине дня (до 13-30). Не ешьте после 19-00. Летом старайтесь есть больше фруктов и зелени, зимой — овощей и орехов. Обязательно включайте в рацион продукты, богатые клетчаткой. Это поможет вам нормализовать моторику кишечника и тем самым предотвратить запоры. Спорт Далеко не все виды физических нагрузок разрешены при беременности. На любом сроке будут полезны: плавание (исключая прыжки); йога. Инструктор должен подобрать для вас подходящий комплекс упражнений, поскольку некоторые асаны вам сейчас выполнять нельзя; пилатес, который помогает укрепить мышцы в области таза, а также улучшает кровообращение; упражнения с использованием фитбола, которые помогают уменьшить боли в спине и нормализовать артериальное давление; специальная гимнастика, которой можно заниматься в группах для беременных. В первом триместре беременности, когда происходит закладка всех систем и органов будущего малыша, к занятию фитнесом следует подходить очень осторожно. Нагрузку при выполнении любых видов упражнений можно будет увеличить чуть позже, после исчезновения симптомов токсикоза. В течение первых месяцев беременности рекомендуется: посещать занятия регулярно, лучше всего трижды в неделю; соблюдать интервал в несколько часов между последним приемом пищи и тренировкой; делать дыхательные упражнения, чтобы увеличить объем кислорода, поступающего в организм; избегать любых кардионагрузок, поскольку в этот период сердечно-сосудистая система и так трудится в усиленном режиме; избегать перегрева, поскольку будущий ребенок еще не имеет своей системы терморегуляции. Витамины Теперь витамины и микроэлементы требуются не только самой женщине, но и ее будущему ребенку. Какие же из них сейчас наиболее важны? Фолиевая кислота необходима для формирования нервной и сердечно-сосудистой систем организма плода. Йод требуется для поддержания деятельности щитовидной железы матери, а также нормального умственного и физического развития малыша. Обязательно нужны витамины группы В, дефицит которых ассоциирован с различными пороками развития плода. Кстати, витамин В6 поможет вам бороться с токсикозом, уменьшая тошноту. Цинк помогает ребенку нормально развиваться и набирать вес. Нужен он и маме, поскольку оказывает иммуномодулирующее действие и способствует регенерации кожных покровов. Кальций необходим для формирования скелета крохи. Потребность в нем заметно возрастает ко второй половине беременности. Следует четко контролировать количество поступающего в организм витамина А, поскольку и дефицит, и переизбыток ретинола могут негативно сказаться на развитии будущего ребенка. Суточная доза должна составлять 3333 МЕ. Лютеин оказывает положительное воздействие на развитие головного мозга малыша. Рутин укрепляет стенки капилляров, делая их упругими, предотвращает застой крови в венах и помогает уменьшить отеки ног. Секс Если беременность протекает нормально, поводов прекращать интимные отношения нет. Однако в I триместре у женщин нередко снижается либидо, что связано с повышенной утомляемостью, колебаниями настроения и приступами тошноты (то есть общим недомоганием, изначально спровоцированным гормональной перестройкой). Противопоказания курение, прием алкоголя; серьезные физические нагрузки, активные занятия спортом; переутомление, стресс; лекарственные препараты (их можно принимать только по назначению врача); рентгеновские исследования. Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!