Учим язык желудка. О чем говорят регулярные проблемы с пищеварением?

От вздутия до спазмов, от запоров до диареи — у нашего желудка множество способов дать понять, что есть проблема! Но часто ли мы прислушиваемся к нему? Устранив основные симптомы, большинство предпочитает махнуть на это рукой и вернуться к обычному образу жизни. Хотя на самом деле проблемы с желудком могут дать представление об общем состоянии нашего здоровья.

Здоровый сон поможет от запоров

Вздутие живота обычно свидетельствует о том, что пища слишком долго находится в желудке. Начинаются газы, ощущение тяжести и боли в животе. Приятного мало, и не всегда удается решить проблему просто изменив режим питания. Дополнительными причинами тяжести в животе могут являться стресс, тревога или депрессия, побочные эффекты от лекарств, малоподвижный образ жизни и недостаток воды в организме. Если человек регулярно не высыпается, в его организме начинает вырабатываться гормон стресса кортизол, который тоже может привести к запорам и вздутию живота.

Что вызывает диарею

Чаще всего причиной диареи является воспалительный процесс в кишечнике. Болезнь Крона, язвенный колит, гастроэнтерит, пищевая аллергия или непереносимость лактозы — все это может повлечь за собой болезненные спазмы в кишечнике и частые позывы в туалет. Изредка постоянная диарея может быть признаком ракового заболевания. Не откладывайте лечение, обязательно обратитесь к врачу.

Вода для профилактики

Потребляя большое количество жидкости, мы можем снизить риск воспаления в кишечнике. Обезвоживание и электролитный дисбаланс плохо влияют на пищеварение и вынуждают наш организм задерживать жидкость. Следите также за тем, как вы потребляете пищу. Заталкивая еду на ходу, вы вдыхаете лишний воздух, что обязательно приведет к вздутию живота и газам. Для женщин эта проблема особенно актуальна во время ПМС — во время овуляции в организме скапливается большое количество жидкости и крови.

Правильная диета

Считается, что к вздутию живота может привести злоупотребление некоторыми продуктами. В первую очередь это фрукты (особенно яблоки) и арбузы — из-за большого содержания фруктозы. Если без яблок вы обойтись не можете, попробуйте их запечь — это вкусно и безопасно для желудка. Чеснок, бобы, брокколи — тоже в зоне риска. Любите колу и другие газировки? Приготовьтесь к неприятным последствиям. Чечевица содержит очень много клетчатки, это тоже может вызвать газообразование. Чтобы избежать этого, ее достаточно хорошо замочить. И, наконец, некоторые подсластители (сорбит, маннит и ксилит) также могут привести к проблемам с пищеваринием. Мы не призываем вовсе исключить эти продукты из рациона — достаточно просто во всем соблюдать меру.

Еще 4 способа решить проблемы с желудком

• Пробиотики, которые обычно содержатся в кисломолочных продуктах (например, в йогуртах). Они «успокаивают» желудок и уменьшают симптомы непереносимости лактозы, воспалений и язвенного колита.

• Исключите из рациона молоко и пшеницу, ограничьте потребление фруктов и овощей. Это снизит процесс брожения в кишечнике. Но делать это лучше под руководством диетолога.

• Ограничение продуктов с высоким содержанием углеводов и глютена (макароны, каши и т.д.), хотя бы на одну-две недели. Если эффекта не будет, введите их обратно в свой рацион, так как это также важные источники кальция.

• Попробуйте куркуму! Исследования показали, что это хороший антиоксидант, обладающий противовоспалительными свойствами.

Когда начинать волноваться?

Игнорировать любые проблемы с желудком нельзя, даже если они беспокоят вас нечасто. Если вы просыпаетесь по ночам от спазмов в животе, обнаружили кровь в кале, теряете вес и аппетит — немедленно необходимо записаться к врачу.