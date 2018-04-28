Какая польза организму от крапивы двудомной?

Крапива двудомная (Urtica dioica), с давних времен использовалась для лечения артрита и всех видов кожных заболеваний. Любопытен был метод, с помощью которого крапива получила распространение в народной медицине — самобичевание, что делает эту историю этой лекарственной травы особенно интересной. Сегодня, однако, крапива больше известна своей способностью облегчить дискомфорт при мочеиспускании у мужчин с доброкачественным увеличенным состоянием предстательной железы (гиперплазией простаты). МедикФорум решил выяснить все о крапиве.

Чем полезна крапива?

На самом деле есть некоторые исследования, которые подтверждают, что крапива действительно является лечебной травой. По-видимому, крапива содержит естественные антигистамины и противовоспалительные средства. Предполагается, что острые иголочки на листьях крапивы помогают вводить эти вещества в организм при соприкосновении с участками кожи. Многие травники и натуропаты утверждают, что антигистамины, содержащиеся в крапиве делают ее отличным средством для лечения и профилактики сенной лихорадки. В одном исследовании участники, принимавшие две 300-миллиграммовые капсулы крапивы ежедневно, сообщили, что их симптомы сенной лихорадки были значительно уменьшены. Крапива также иногда используется для улучшения выделения скопившейся в бронхах мокроты у людей с астмой или аллергией. Крапива помогает людям с артритом снизить дозировку нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые, как было установлено, вызывают расстройство желудка и желудочно-кишечные кровотечения при чрезмерном использовании. В одном немецком исследовании люди, употребляющие тушеные листья крапивы, нуждались только в одной четверти НПВП, в отличие от тех, кто принимал только анальгетики. При этом, они испытывали такое же облегчение боли. Крапива также содержит большое количество бора и кремния. Эти два минерала помогают облегчить симптомы артрита, бурсита и тендинита.

Для чего можно использовать крапиву?

Крапива также является естественным мочегонным средством. Это помогает организму быстрее выводить мочевую кислоту и бактерии, которые вызывают инфекции мочевых путей (ИМП) и камни в почках. Мочегонное действие крапивы также помогает снизить кровяное давление и избежать предменструального вздутия живота. Крапива известна своей способностью снимать симптомы доброкачественной гипертрофии предстательной железы (ДГПЖ), состояние, при котором простата становится увеличенной и заставляет мужчин страдать от проблем с мочеиспусканием. Крапива помогает мужчинам мочиться более успешно в течение дня и, таким образом, помогает устранить еще один раздражающий симптом частого мочеиспускания при ДГПЖ. Крапива удерживает организм от превращения тестостерона в 5-альфа-редуктазу, фермент, который приводит к тому, что предстательная железа снова начинает увеличиваться у мужчин в среднем возрасте. Использование крапивы в сочетании с экстрактом коры дерева пиджеум может быть, по крайней мере, столь же эффективным для ДГПЖ, как и финастерид лекарственного назначения. Вам не нужно бить себя крапивой (только, если вы сами этого не хотите), чтобы воспользоваться лечебной силой этой травы. Крапива доступна в продаже: в капсулах и экстракте крапивы (эта форма особенно эффективна для лечения ДГПЖ). Обычная дозировка: 450-миллиграммовая капсула два раза в день внутрь или 1 чайная ложка жидкого экстракта три раза в день. Вы также можете попробовать выращивать собственную крапиву в саду или на огороде — она чувствует себя превосходно практически на любой почве. Просто не забывайте использовать перчатки, когда вы собираете листья этого растения. Иголочки, покрывающие крапиву, содержат гистамин, который может вызывать боль при соприкосновении с кожей в течение нескольких часов. Листья, стебель и корни этого растения съедобны. Используйте 2 чайные ложки высушенных листьев крапивы в чашке кипящей воды для приготовления чайного напитка. Крапивный чай можно пить до четырех раз в день.

Как еще использовать крапиву?

Вы также можете использовать свежие листья крапивы в виде салата с другими овощами. Это растение также является отличным источником витамина С. Из-за своего мочегонного действия продолжительное использование крапивы может вызвать дисбаланс электролитов в организме. Кормящие женщины не должны принимать крапиву и препараты с ее содержанием, а люди, принимающие крапиву на регулярной основе, должны обязательно получать достаточное количество калия в своем рационе. Некоторые лабораторные исследования показывают, что крапива может приводить к усилению сокращений матки, поэтому беременным женщинам следует избегать этой травы! Ранее было доказано, что крапива — это средство от угрей.