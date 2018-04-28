Чем для здоровья опасен солярий

Красивый ровный загар — мечта многих женщин, а иногда и мужчин. А где взять его в холодную погоду? Казалось бы, самый доступный вариант — это солярий. Но так ли уж он безопасен для здоровья? Вот к каким последствиям может привести посещение соляриев, по мнению западных исследователей.

Старение кожи

Традиционно считается, что никакой опасности в посещении соляриев нет, так как ультрафиолетовые лучи, испускаемые лампами (UVA), в отличие от естественных солнечных лучей UVB не вызывают ожогов кожи. Однако UVA обладают гораздо большей глубиной проникновения под кожу и способны разрушать ее ткани. Со временем это приводит к появлению признаков преждевременного старения — заметных морщин и выделяющихся вен.

Пигментация

Если процедуры в солярии сочетаются, что нередко происходит, с приемом гормональных или мочегонных препаратов, а также антибиотиков, на коже могут возникнуть пигментные пятна. Часто они встречаются у беременных.

Воспаления на коже

После солярных процедур можно заметить на коже угри, фурункулы, прыщи и даже рубцы. Их появление, видимо, зависит от типа кожи, но провоцирует его именно солярий.

Онкологические заболевания

В 2013 году шведские исследователи подсчитали, что люди, посещающие солярий больше 10 раз в году, в 7 раз чаще заболевают меланомой, чем те, кто в солярий ходит редко или же предпочитает загорать на пляже. По словам доктора Паскаля Эмперье-Биссоне, кожная меланома ежегодно становится причиной от 19 до 76 летальных исходов. При этом искусственное излучение, используемое в соляриях, не соответствует тому, что мы получаем в природных условиях. В частности, в капсуле солярия сложно воспроизвести натуральную влажность и циркуляцию воздуха.

К сожалению, сами владельцы соляриев часто вовсе не интересуются тем, насколько опасно или безопасно для клиентов установленное ими оборудование. Во время проведения опроса 71% хозяев заведений заявили, что их лампы более безопасны, чем солнечный свет, и только 7% оказались осведомлены о том, что излучение этих ламп может стать причиной рака кожи.

По мнению ВОЗ, солярные процедуры могут привести к патологическим изменениям в ДНК клеток кожи. А на основании информации Центра Контроля и Профилактики заболеваний (CDC) риск заболевания раком кожи выше в молодом возрасте. Так, до 35 лет риск развития меланомы на 59% выше средних показателей. К такому выводу пришли специалисты из Университета Калифорнии, которые, в свою очередь, проанализировали результаты 88 исследований в 16 странах.

В связи с этим во Франции, Германии, Финляндии и американском штате Калифорния были приняты законы, запрещающие посещение соляриев для лиц, не достигших 18 лет.

Гормональные нарушения

Если после солярия на коже появились красные пятна — это признак гормонального сбоя. В таком случае солярий вам противопоказан. Если вы будете продолжать и дальше его посещать, это может привести к проблемам с щитовидкой, развитию мастопатии и прочим «прелестям», связанным с нарушением работы эндокринной системы.

Танорексия

Как показали исследования, в отличие от пребывания на солнечном свете, пребывание в солярии не вызывает изменения в организме уровня серотонина, отвечающего за хорошее настроение. Однако многие любители позагорать в солярии утверждают, что после этого их настроение улучшается. Специалисты объясняют это чисто психотерапевтическим эффектом от процедуры. Человек ждет, что его настроение поднимется, и оно поднимается. К сожалению, это может привести к эффекту танорексии (от английского tan — загар). Речь идет о развитии психологической зависимости от ультрафиолетового излучения. То есть человек может чувствовать себя хорошо только в случае регулярных посещений солярия.

Как правильно пользоваться солярием?

Противопоказаниями для посещения солярия являются: наличие различных хронических недугов, клаустрофобии, имплантатов на сердце; аллергии; прохождение курса лечения антибиотиками или сильнодействующими медикаментозными средствами; месячные, беременность и кормление грудью; наличие на теле большого количества родинок и склонность к новообразованиям; возраст старше 50 лет, когда в организме наступает гормональная перестройка.

Если же без загара вы чувствуете себя «как без кожи», старайтесь, по крайней мере, ограничить количество походов в солярий. Между процедурами должно пройти не менее двух суток. Эксперты рекомендуют не чаще чем дважды в год проходить курсы из 10 сеансов по 8-10 минут. При посещении солярия обязательно пользуйтесь специальными мазями для загара и обладающими защитными свойствами. Не следует приходить в солярий с макияжем и украшениями на теле, в контактных линзах. Необходимо надевать солнцезащитные очки и пользоваться специальной шапочкой. Проблемные места — соски, родимые пятна — необходимо прикрывать особыми наклейками. Женщины после 30 лет не должны находиться в солярии без нижнего белья.

Какой тип солярия лучше выбрать? Самым безопасным считается горизонтальный солярий. Правда, более равномерный загар получается в вертикальной кабинке. Сюда можно ходить тем, кто пришел в солярий в первый раз или тем, у кого очень светлая кожа.

Самый опасный тип — турбосолярий. Сюда могут отправиться только те, чья кожа уже загорела. Иначе пользование этим типом солярия может привести к ожогам, так как лампы здесь очень мощные.

Если после солярия появились тревожные симптомы — к примеру, зуд или шелушение кожи, то как минимум следует проконсультироваться у дерматолога.

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