Выбор косметолога: 5 эффективных процедур после 30-ти

Врач-косметолог Виктория Гончарук рассказала о процедурах, стимулирующих выработку новых коллагеновых волокон и борющихся с первыми возрастными изменениями, пигментацией, а также с другими кожными проблемами, которые посещают нас после 30-ти лет.

Clear lift

Шлифовку лица без повреждения верхнего слоя кожи Clear lift можно проводить с 25 лет. Она основана на воздействии лазерного луча, проникающего в дерму до 4 мм. и стимулирует выработку коллагена и эластина (белков, выполняющих роль «каркаса»). Помимо выраженного лифтинг эффекта, процедура борется с расширенными порами и мимическими морщинами. Шлифовка практически безболезненна и не требует специальной подготовки — после Clear lift нет реабилитационного периода. Процедура длится около 30-ти минут. Полный курс состоит из 4-7 сеансов.

AFT-lift

Отличная процедура! Особенно рекомендуется тем, кто страдает от пигментации и расширенных пор. Во время процедуры происходит воздействие светового потока на глубокие слои кожи — за счет чего стимулируется обновление клеток. Подходит для любого типа кожи. Количество сеансов подбирается индивидуально. Процедуры комфортна и безболезненна, после завершения можно нанести макияж и вернуться к привычной жизни. AFT-lift хорошо справляется с мелкими морщинками и расширенными порами, нормализует кровообращение и улучшает цвет лица.

Биоревитализация

Хороший способ профилактики и коррекции возрастных изменений. Биоревитализация борется с сухостью и обезвоживанием кожи, помогает избавиться от первых морщин и нормализовать работу сальных желез. Во время процедуры под кожу с помощью тончайшей иглы вводится препарат на основе гиалуроновой кислоты, синтез которой снижается после 30-ти лет. Рекомендуется проводить биоревитализацию перед отопительным сезоном, то есть осенью или в начале зимы.

Поверхностные и срединные пилинги

Скоро осень, солнце станет не таким активным, а значит можно открывать сезон пилингов. Это самый простой способ сохранить молодость и красоту кожи. Срединные пилинги (ретиноловый, гликолевый, пилинг на основе трихлоруксусной кислоты) улучшают цвет лица, выравнивают рельеф, сокращают количество мелких морщин и пигментных пятен.

Мезотерапия

Эта процедура в представлении не нуждается — косметологи уже давно полюбили ее за простоту в выполнении и отличные результаты. Она заключается во введении под кожу лечебных «коктейлей», состав которых подбирается индивидуально в зависимости от состояния и потребностей кожи каждого человека. Показаний у мезотерапии много: морщины, потеря эластичности и упругости кожи, отечность под глазами, купероз и акне. Для ощутимых результатов рекомендуется проходить курс.