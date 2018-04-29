Почему «очищенная» вода хуже «сырой»

«Сырой» водой называют воду из природных источников (рек, озер, родников), не подвергавшуюся никакой обработке. Казалось бы, подобная жидкость должна просто кишеть болезнетворными бактериями. Но чем же лучше «сырая» вода бутилированной жидкости или той, что течет из крана?

Вся правда о бутилированной воде

Стремясь обезопасить себя от различных инфекций, содержащихся в «сырой» воде, многие пьют бутилированную воду. Однако целесообразна ли данная замена на самом деле? Как показывают исследования ученых, не совсем.

В 2015 году аналитический центр МГУ провел масштабные лабораторные изыскания, в ходе которых были изучены 20 проб бутилированной воды известных брендов и 28 — марок поскромнее. 4 образца из последних 28-ми оказались непригодными для питья. В них эксперты обнаружили повышенную щелочность и огромное количество бактерий. Одну пробу из указанных 4-х забраковали по причине бедности, но уже полезной микрофлоры. Такой результат, по мнению специалистов центра, объясняется тщательной очисткой, благодаря которой и вредность воды, и ее польза, свелись к нулю.

Вода известных брендов огорчила исследователей еще больше: 6 образцов из 20-ти были сразу отвергнуты по микробиологическим показателям. Число бактерий, образующих колонии, в пробах оказалось превышено в 1,5 -2 раза.

Всем известно, что чаще всего вода продается в пластиковых емкостях, для производства которых, как выяснили американские ученые, используется вредный химикат бисфенол-А. Это вещество отрицательно влияет на репродуктивную функцию, деятельность щитовидной железы и центральной нервной системы. Бисфенол-А активно выделяется из пластика в воду при плюсовой температуре. У 95% участников эксперимента бисфенол-А был обнаружен в моче после употребления бутилированной воды. К таким же выводам пришли и немецкие ученые, опубликовавшие результаты своей работы в издании PLoS ONE.

Вся правда о воде из-под крана

Основатель американской компании Live Water, специализирующейся на продаже «сырой» воды, Мукандэ Сингх подтверждает, что вода из крана действительно очищена на 99% ( The New York Times ). Но именно по этой причине, как говорит Сингх, она является «мертвой». Ведь при очистке погибают не только вредные, но и полезные для человека микроорганизмы.

Кроме того, для очистки водопроводной воды нередко используется хлор. Доктор Герберт Шварц из Камберлендского колледжа в Америке давно озабочен проблемой хлорирования воды. Он считает, что подобную очистку необходимо срочно запретить. Регулярное употребление такой воды, по мнению ученого, влечет за собой огромный риск возникновения онкологических заболеваний. Из-за хлора в организме образуются тригалометаны, которые в свою очередь вызывают рост раковых клеток. Об этом ученый заявил еще в 1998 году в материале для агентства «Рейтер» . Со Шварцем согласны и эксперты «Росконтроля».

Вся правда о «сырой» воде

Только «сырая» вода, с точки зрения многих экспертов, является по-настоящему живой и действительно полезной для организма. Иранский ученый Ферейдон Батмангхелидж посвятил всю свою жизнь изучению воды и ее целебным свойствам. В своих многочисленных трудах доктор Батмангхелидж утверждал, что с помощью воды можно вылечить практически любое заболевание. Однако для этого необходимо использовать исключительно «сырую» воду.

Кандидат химических наук Олег Мосин в своей статье «Родниковая и ключевая вода» подчеркивает, что вода из этих природных источников не подвергается никакой химической, термической или иной обработке, а «доходит до нас в своем первозданном виде» и человек, пьющий ее, получает все ее полезные свойства. Причем, по мнению ученого, родниковая вода проходит естественную, природную очистку посредством песка и гравия, а потому не нуждается в губительном кипячении. Однако эксперт предупреждает читателей, что источник воды должен быть в обязательном порядке проверен специалистами на наличие болезнетворных бактерий.