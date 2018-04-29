Планы на выходные: как помочь коже восстановиться

Идите в баню

Шелушение, мелкие трещины, зуд, воспаление, сероватый оттенок кожи — картина весьма предсказуемая в период межсезонья. Кожа — это защитный барьер, который многие месяцы выдерживал резкие перепады температур, гиподинамию и авитаминоз. Хороший способ обновления –старая добрая баня или сауна: они способствуют стимуляции кровообращения, расширению пор и усилению потоотделения, тем временем в коже происходит активизация обменных процессов и восстановление. Так что, если соберетесь в длинные выходные на дачу, не забудьте березовые веники.

Снимите маску

Не секрет, что многие девушки обожают бороться с несовершенствами радикальными способами: вечером они используют грубые скрабы и спиртовые растворы, а утром накладывают на лицо толстый слой грима, скрывая последствия неудачной «генеральной уборки». Агрессивный пилинг лица противопоказан весной (и не только) — лучше потратьте время на тщательный, но мягкий гоммаж и обильное увлажнение. К слову, когда отправитесь обновить косметичку, помните, что низкокачественная декоративная косметика тоже может не только замедлить процесс обновления кожи, но и вызвать аллергическую реакцию.

Работайте над ошибками

Причин шелушения, покраснения и стягивания кожи может быть много, но в первую очередь следует обратить внимание на то, как именно вы ухаживаете за телом и лицом. Для умывания смените проточную воду повышенной жесткости на дистиллированную, а мыло — на тоник, лосьон и мягкий гель для душа, которые помогут коже бороться с сухостью. Любителям понежиться в бассейне в любое свободное время напоминаем — после заплыва очень важно принять душ, чтобы смыть остатки хлорированной воды, а затем — обязательно нанести увлажняющее средство.

Меню для лица

На выходных советуем больше пить (не того, о чем вы подумали) и есть продукты, богатые витаминами — для стимуляции обновления и регидратации кожи. И скорее замените кремы для лица, имеющие плотную консистенцию, на легкие и увлажняющие. Для полного счастья запаситесь солнцезащитными средствами и вперед, на природу.

Витамины в деле

Витамины — незаменимые помощники для кожи: вернуть упругость и сияние помогут не только биодобавки, но и средства для наружного применения, которые можно найти в российских аптеках. Переложите все заботы о восстановлении кожи на косметические линейки на основе провитамина В5. Секрет в том, что витамин Е ускоряет обновление клеток, замедляя появление морщин, а витамин В5 быстро проникает в глубокие слои кожи, улучшая внешний вид и делая кожу более упругой.