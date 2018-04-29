Тренировки каждый день: за и против

Можно ли тренироваться каждый день

Фото: shutterstock.com Регулярные тренировки предотвращают большинство проблем со здоровьем и повышают жизненный тонус. Но большое количество тренировок может негативно сказаться на здоровье. Всемирная организация здравоохранения рекомендует тренироваться около 150 минут в неделю, если вы хотите просто поддерживать свою физическую форму и не гонитесь за впечатляющими результатами. За 2,5 часа в неделю организм не успевает переутомиться, а вы получаете нужный заряд энергии.

Полина Сыроватская

персональный тренер, КМС по спортивной аэробике, официальный тренер PUMA Russia — Ежедневные тренировки дают быстрый эффект, но повышают риск получить травму, перейти в состояние перетренированности или узнать совершенно обратную реакцию организма. Например, если вы хотите похудеть, нужно понимать: при высокой физической активности повышается аппетит и начинает усиленно вырабатываться гормон кортизол — он разрушает мышцы и способствует набору жировой массы. Если вы тренируетесь, чтобы сбросить лишние килограммы, вам не нужно тренироваться слишком много: лучше позаботьтесь о своём питании, сне, походах на массаж и в сауну. Для поддержания здоровья и физической формы можно тренироваться 2-3 раза в неделю. Если же вы хотите развивать свою физическую форму и улучшать показатели, заниматься спортом лучше 3—6 раз в неделю.

Как правильно тренироваться каждый день

Фото: shutterstock.com Если вы решили повысить свою выносливость и развить силу, ежедневные тренировки максимально быстро приведут вас к желаемому результату. Чтобы тренироваться каждый день, не нужно особых условий, но необходимо понимать: такие занятия увеличивают стрессовую нагрузку на организм.

Полина Сыроватская

персональный тренер, КМС по спортивной аэробике, официальный тренер PUMA Russia — Если вы решили тренироваться ежедневно, идеальный вариант — смена нагрузок: силовые тренировки, интервальные нагрузки и кардио лучше чередовать с растяжкой, йогой и бассейном. Если вы тренируетесь каждый день для развития силы и выносливости, не стоит забывать про питание, его нужно корректировать из-за повышенных нагрузок. Дозировать нагрузки лучше под руководством тренера, любитель чаще всего переоценивает свои силы и может навредить себе слишком усердными тренировками.

Как восстанавливаться после ежедневных тренировок

Фото: shutterstock.com Когда человек занимается каждый день, у организма есть всего несколько часов, чтобы восстановить работу в тканях и органах. Поэтому важно помогать своему организму и давать ему всё необходимое для быстрого восстановления.

Полина Сыроватская

персональный тренер, КМС по спортивной аэробике, официальный тренер PUMA Russia — Организм невозможно заставить восстанавливаться быстрее, но можно помочь ему в этом процессе. Тем, кто тренируется каждый день, необходимо активное восстановление: ходить в сауну, делать массаж, растяжку. Даже у профессиональных спортсменов есть риск получить травмы из-за перетренированности, поэтому стоит особенно внимательно подходить к восстановлению, чтобы вовремя заметить переутомление организма и предотвратить его последствия. Ещё для восстановления чрезвычайно важно правильное питание и полноценный сон — не пренебрегайте ими, и ваш организм сможет выдерживать высокие нагрузки. Статьи по теме Как не навредить себе во время занятий спортом Перетренировка: как её избежать и быстрее восстановиться 7 мифов о тренировках, в которые пора перестать верить Можно ли тренироваться только по выходным и оставаться здоровым и сильным

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