Боль в желудке при беременности: что делать и чем опасно?

Беременность — прекрасный период в жизни каждой женщины. Однако именно в это время часто появляются всевозможные недомогания. Одним из них является боль в желудке при беременности. МедикФорум узнал все о болях в желудке во время этого положения. Дело в том, что постоянно растущая матка давит на все органы, которые находятся рядом с ней. В результате желудок начинает работать в два раза интенсивнее, что провоцирует боль и дискомфорт. При этом страдают и другие органы. Становится тяжелее дышать, а давление на мочевой пузырь вызывает частое, а иногда и болезненное мочеиспускание. Но боль в желудке может быть вызвана не только усиленным ростом матки.

Причины болей в желудке при беременности:

— Токсикозы, ранний и поздний; — Метеоризм; — Постоянные стрессы; — Изжога; — Несварение; — Сильные физические нагрузки; — Аллергические реакции; — Запоры при беременности; — Напряжение мышц живота; — Обострение хронических заболеваний ЖКТ — гастрита, язвенной болезни и т.д.

Лечение болей в желудке

Некоторые считают, что при беременности лучше пользоваться народными средствами, так как они безопасны и быстро справляются с болями в желудке. Есть сторонники употребления гомеопатических препаратов. А вот пользоваться обезболивающими без консультации с врачом не стоит. В любом случае, длятого чтобы провести точную диагностику и начать правильное лечение, нужно обратиться к специалисту. При появлении боли в желудке нужно выяснить причины ее появления и факторы, которые могли ее спровоцировать. Беременная женщина должна установить, когда она начала чувствовать боль — до или после еды, в какой момент боль становится сильнее, какая пища — щелочная или кислотная ее вызывает. Все эти сведения могут помочь врачу выяснить точные причины боли и поставить верный диагноз, а главное назначить необходимую терапию.

Рекомендации

Во время беременности очень важно питаться правильно и сбалансированно. Необходимо устранить пищу вызывающую болевые ощущения в желудке. Лучше не есть жирное, соленое, острое и копченое. Кроме того, все врачебные рекомендации гласят, что при беременности нужно есть меньше, но чаще, то есть питаться не три раза в день, а пять, но меньшими порциями. Беременным также нельзя переедать, так как это тоже может вызвать недомогание. Если вы страдаете от токсикоза, то утром, прежде чем встать с постели, лучше съесть что-нибудь легкое, например, йогурт, печенье или яблоко. Это может помочь в борьбе с тошнотой и болью в желудке.

Какие еще заболевания сопровождает боль в желудке?

Тем не менее, иногда желудок болит и в результате более серьезных причин. Например, это могут быть кишечные инфекции, вирусные заболевания и так далее. В этом случае боль сопровождается рвотой, поносом, спазмами, тошнотой, резким повышением температуры. Если боль в желудке не прекращается, а напряжение в животе только усиливается, нужно немедленно обратиться к врачу, потому как эти симптомы могут быть признаком аппендицита. В любом случае, если боль очень сильная или возникает периодически, нужно обратиться за помощью к гастроэнтерологу. Очень опасно заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям. Важно помнить, что при беременности женщина отвечает не только за свое здоровье, но и за жизнь еще не родившегося малыша. Ранее врачи рассказали, какой отвар трав может снять боль в желудке.