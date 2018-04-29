Что опасно делать при похмелье

Что греха таить — практически каждому знакомо состояние похмелья, когда после бурно и весело проведенного вечера утро превращается в филиал ада на земле. Тошнота и даже рвота, невыносимая головная боль, общая слабость вынуждают человека принимать любые меры, чтобы хоть как-то облегчить собственное состояние. Существует множество народных средств, которые якобы снимают симптомы похмелья. Но все они приносят пользу? Давайте разбираться, чего не стоит делать при похмелье, если вы не хотите еще больше навредить и без того измученному организму.

Не опохмеляйтесь. Традиционное утверждение, что подобное надо лечить подобным, и кружечка пивка или стопка водки принесет только облегчение — это миф. Новая доза алкоголя способна только навредить, а в некоторых случаях и привести к запою. Организм будет нагружен еще сильнее, а значит тяжесть последующего похмелья только усилится. Только в крайне тяжелом состоянии, сопровождающемся судорогами и паническими приступами, можно разбавить 50 г водки в стакане воды и выпить в течение 3–4 часов. Но согласитесь, это совсем не похоже на классический «опохмел».

Не ешьте жирную пищу. И вообще не заставляйте себя есть через силу. Существует мнение, что организму нужно помочь и обязательно поесть — так он легче справится с похмельем. Ничего подобного. Если вы не хотите кушать, то пища просто не усвоится, она выйдет вместе с рвотными массами. Часть энергии организма уйдет не на борьбу с алкогольным отравлением, а на переваривание жиров и белков, а значит ваше состояние улучшится еще не скоро. А вот закусывать чем-нибудь калорийным и жирным — это правильно, похмелье наутро будет значительно слабее.

Не пейте кофе. Еще одно распространенное заблуждение — чашка кофе (или даже не одна) поможет утром взбодриться и снимет похмельные симптомы. Особенно часто это практикуется в том случае, если утром нужно обязательно выйти на работу. Так вот, кофе вам не поможет. Он сильно обезвоживает организм, а ведь тот уже и так обезвожен приемом алкоголя. Кроме того, кофе может сказаться на сердечной деятельности, поднять давление, так что вместо желанного облегчения вы можете получить серьезное ухудшение самочувствия, требующее уже медицинского вмешательства.

Не пейте маринады. Некоторые путают их с рассолами, которые на самом деле помогают от похмелья. Но в рассоле содержится только вода и соль, а в маринаде присутствует уксус. Желудок и так уже раздражен алкоголем, а вы добавите в него еще и кислоту. Кстати, цитрусовые соки, которые очень неплохо расщепляют алкоголь, рекомендуется пить при похмелье только людям без заболеваний ЖКТ и только натуральные. Соки в коробках пользы не принесут.

Еще одна ошибка при снятии похмельного синдрома — это бесконтрольный прием лекарственных препаратов. Далеко не все лекарства, которыми у нас принято лечить похмелье, от него действительно помогают. Вот список средств, которые не стоит употреблять при похмелье.

Таблетки от тошноты. Рвота — это один из самых эффективных способов, которыми ваш организм пытается вывести токсины и очиститься. Не препятствуйте ему в этом, как бы неприятно и тяжело вам не было. Пейте воду, промывайте желудок, но не принимайте противорвотные препараты — иначе похмелье затянется.

Аспирин. Распространенное средство борьбы с похмельем. Оно на самом деле эффективно, но нельзя принимать аспирин, если вы пили менее 6 часов назад. В противном случае, можно вызвать кишечное кровотечение.

Спазмалгон. Многие пытаются вылечить им головную боль, но дело в том, что от похмельной головной боли это средство не помогает. Кроме того, спазмалгон абсолютно противопоказан при аритмии и повышенном давлении, которыми нередко сопровождается похмелье.

Корвалол, валосердин, валокордин. В составе этих лекарств есть фенобарбитал, который несовместим с алкоголем. Такое сочетание может вызвать подобие белой горячки вплоть до комы.

Активированный уголь одновременно с другими препаратами. Сам по себе активированный уголь в правильной дозировке — отличное средство, он выводит токсины и облегчает состояние. Но совместное употребление приведет к тому, что сорбенты вместе с токсинами поглотят и лекарства, и пользы от них не будет. Сначала лучше принять уголь, потом почистить кишечник и желудок, а уж потом — лекарства.

И еще пара советов общего характера. Если вы курите — воздержитесь. Никотин способен усиливать симптомы похмелья, особенно тошноту и рвоту.

Не садитесь в этот день за руль — скорость реакций и концентрация внимания в похмельном состоянии снижены, это может стать причиной ДТП.

А чтобы наверняка избежать похмелья — не пейте вообще. Если уж избежать этого не удается — употребляйте только качественные алкогольные напитки и в разумных количествах.

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