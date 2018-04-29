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Безопасно: 5 гипоаллергенных средств для лица
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Безопасно: 5 гипоаллергенных средств для лица 

Popcake.tv 48 минут назад
Фото: Popcake.tv
Твое лицо в безопасности! Гипоаллергенная косметика пользуется популярностью во всем мире. В ее составе нет консервантов, ароматизаторов и других веществ, которые могут вызвать аллергические реакции. Какую же марку подобрать для чувствительной кожи, ведь так много брендов гипоаллергенной декоративной косметики? Специально для тебя мы подготовили подборку лучших средств! Читай и рассказывай друзьям. ERBORIAN BB-крем натурально-бежевый в мини-упаковке Это самый идеальный-крем, который подходит даже для очень чувствительной кожи. Он идеально сливается с кожей и выполняет свои функции на пятерку с плюсом. Гипоаллергенное средство не раздражает кожу, скрывает все несовершенства, включая воспаления, покраснения и усталость. -крем содержит солнцезащитный фильтр –. А самое главное, что наносить его можно даже без основы дневного крема, а сразу на чистое лицо. Результат будет заметен сразу.
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Очищающий карандаш от Если у тебя на лице часто появляются зудящие воспаления и прыщи, то очищающий карандаш поможет тебе с этой проблемой. Противовоспалительный комплекс на основе ириса и цинка и гипоаллергенный активный ингредиент снимут раздражения на твоем лице. Правда, не стоит надеяться на мгновенный результат. Если в течении дней твоя проблема не решена, то лучше сменить средство.
Цена: рублей
Крем-пенка для умывания, Sesderma Все чаще и чаще косметологи начинают рекомендовать именно это очищающие средство. А, все потому что оно подходит для всех типов кожи. В составе нет мыла, пенка тщательно очищает и успокаивает кожу, а благодаря экстрактам ромашки, мимозы, алоэ вера обладает еще и противовоспалительным действием. Даже при постоянном и длительном использовании средство не вызывает шелушений, а лишь улучшит ваш внешний вид.
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Тушь для объема и длины от. Многофункциональная тушь, которая удлиняет, разделяет и придает объем. Если другая тушь не дает тебе такого эффекта, то, вероятно, щеточка тебе не подходит. Изюминка этой туши как раз в универсальной щеточке, которая подкручивает и разделяет ресницы.
Цена: рублей
Крем для лица от Марка считается гипоаллергенной, поэтому отдушек в продуктах нет. Этот крем подойдет для третьего типа кожи, прекрасно увлажнит ее и не добавит жирного блеска. Его можно наносить, как базу под тональное средство, ведь он не скатывается. — настоящая находка для обладательницы жирной кожи, ведь крем будет контролировать блеск и не забивать поры, а также сократит покраснения кожи. Правда летом подойдет более легкое ухаживание, поэтому в жару его лучше не использовать.
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