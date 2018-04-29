Можно ли активированный уголь во время беременности?

Профессиональные врачи утверждают, что принимать активированный уголь при беременности не только можно, но в некоторых случаях даже нужно. Ведь это одно из самых действенных и одновременно безобидных лекарств — активированный уголь не способен всасываться в кровь, и потому не оказывает на будущего ребенка ни малейшего негативного воздействия. МедикФорум выяснил все о применении этого препарата беременными.

Как действует активированный уголь?

Данный препарат оказывает воздействие исключительно на организм будущей матери, и носит оно строго положительный характер. Причина этого заключается в специфике природы активированного угля, который, по сути, представляет собой углеродный сорбент. Благодаря своей пористой структуре и физическим свойствам, активированный уголь способен впитывать вредные вещества, находящиеся в желудочно-кишечном тракте женщины, а затем выводить их из организма. Этими веществами являются токсины, яды, а также продукты распада, которые во время беременности оказывают на организм женщины исключительно негативное воздействие. А, следовательно, активированный уголь способен препятствовать повышенному газообразованию, поносам, возникновению колик, выполняя функцию своеобразной губки и эффективно впитывая разнообразные вредные вещества.

В каких случаях целесообразно употреблять активированный уголь?

Итак, на вопрос, можно ли активированный уголь при беременности, мы ответили. Теперь поговорим о том, в каких случаях целесообразно принимать данный фармакологический препарат. Вы можете пить активированный уголь, если страдаете теми или иными проблемами со стороны ЖКТ. Кроме того, активированный уголь способен эффективно помочь в борьбе с изжогой, от которой на последних месяцах страдает подавляющее большинство женщин (ведь данное вещество может впитывать даже излишки кислоты, которая образуется в желудке).

Преимущества препарата

Перечисляя основные преимущества активированного угля, следует отметить, что он действует очень мягко, не раздражая слизистую оболочку ЖКТ. Кроме того, специалисты отмечают способность данного препарата выводиться из организма естественным путем, вместе с продуктами жизнедеятельности человека. Благодаря этим характеристикам активированный уголь покидает организм женщины в течение семи часов после потребления, а значит, ни о каком негативном влияние на здоровье будущей мамочки говорить не приходится. Самое главное — следить, чтобы дозировка вещества не была превышена.

Побочные эффекты при употреблении активированного угля

Несмотря на безопасность данного препарата, врачи утверждают, что будущим мамам все же лучше им не увлекаться. Оказывается, при условии длительного употребления, активированный уголь способен выводить из организма беременной необходимые ей микроэлементы. Данный сорбент не делает особого различия между вредными веществами и полезными. И каждая женщина должна помнить, что заниматься самолечением опасно даже в том случае, если для этого используются даже самые простые и доступные препараты. О том, как правильно принимать препарат вам расскажет специальная инструкция. Обязательно ознакомьтесь с ней, а также запомните несколько основных моментов: 1. Принимать активированный уголь следует не позже, чем за два часа до приема витаминных комплексов. 2. Не поленитесь размельчить каждую таблетку и размешать полученный порошок с небольшим количеством воды. 3. Не злоупотребляйте активированный углем — принимайте его только в случае необходимости или по рекомендации своего врача. Ранее ученые доказали, что активированный уголь может сделать кожу безупречной.