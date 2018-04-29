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Чем может быть опасна перловка
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Чем может быть опасна перловка 

Умная 3 часа назад
Фото: Умная
Сейчас перловку употребляют крайне редко, но все равно есть люди, которые часто используют ее в качестве гарнира к овощам, рыбе, мясу. Действительно, эта крупа имеет ряд полезных свойств. Она богата витаминами, железом, калием, кальцием, клетчаткой и т.д. Да и стоимость перловки невысокая, поэтому ее приобрести может каждый желающий. Но все ли так хорошо с этим продуктом? Можно ли его регулярно употреблять? Ответ на вышеперечисленные вопросы интересует многих людей, которые заботятся о своем здоровье. К сожалению, ученые утверждают, что эта крупа может негативно сказаться на самочувствии человека. Состоит перловка из глютена. Как известно, данное вещество противопоказано во время вынашивания ребенка, ведь оно вредит растущему организму. Более того, глютен приводит к набору веса. Иммунитет некоторых людей воспринимает его как аллерген, в результате чего организм начинает с ним борьбу. Поскольку перловка попадает к желудок, именно этот орган страдает первым. Кроме того, этот продукт категорически противопоказан тем, у кого повышена или нарушена кислотность желудочного сока. Как указывалось выше, перловая крупа состоит из аминокислот. К сожалению, они полезны не для каждого человека, поскольку могут спровоцировать аллергическую реакцию. Детям возрастом до 4 лет не стоит вводить в рацион перловую кашу. Этот продукт переваривается желудком очень тяжело, в результате чего у ребенка может произойти нарушение пищеварения. Кроме того, врачи утверждают, что именно из-за перловки у детей возникают запоры. К употреблению перловой каши нужно отнести очень серьезно мужчинам. Исследования показали, что такая еда может спровоцировать снижение либидо, что негативно сказывается на интимной жизни. Итак, перловая крупа приносит не только пользу организму, но и вред. Будучи тяжелой для желудка пищей, она очень долго переваривается. К ее употреблению следует с осторожностью отнестись мужчинам. Беременным женщинам и детям до 4— лет такой крупой питаться крайне нежелательно. Кроме того, перловка — одна из немногих круп, которая вызывает аллергическую реакцию.
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