Секреты корейского омолаживающего массажа: минус 10 лет за 15 минут

Подготовка к массажу

Массаж для кожи лица — это как зарядка для тела. Благодаря ему укрепляется мышечный каркас, стимулируется кровообращение, налаживается циркуляция кислорода, улучшается питание клеток и тканей. А это и есть главные факторы, замедляющие старения. Проводить сеансы можно утром и вечером. Но прежде чем приступать к массажу, кожу нужно подготовить. Важно очистить кожу с помощью средства для умывания, тонизировать, протереть лосьоном или тоником. Массаж не проводят на сухой коже, так ее можно растянуть. На лицо нужно нанести средство с текстурой, по которой руки легко скользят. В идеале продукт должен быть создан на основе масел. В роли средства для массажа могут выступать непосредственно косметические масла для кожи (вовсе не обязательно массажные), сыворотка с маслами или крем, смешанный с нескольким каплями масла. С помощью массажа компоненты средств смогут проникнуть в более глубокие слои кожи и лучше усвоиться. Первый, разогревающий этап массажа

Начинайте делать массаж с V-образной зоны лица. Она располагается от подбородка до ушей. Именно в этой зоне возникают самые большие проблемы. Овал лица плывет и провисает со временем, а массаж укрепляет каркас и не дает проявиться птозу.

Прямо под ушами найдите точки основания челюсти, массируйте эту зону вверх-вниз слегка надавливающими движениями, чтобы избавиться от застойных явлений.

Далее проведите от центра подбородка к ушам по V-образной линии костяшками пальцев. Нажимайте посильнее.

Проведите открытыми ладонями поглаживающими движениями от подбородка по плечам.

Второй, стимулирующий этап массажа

Если у вас есть застойные явления, то самые дорогие кремы мира не смогут помочь коже. Этот этап массажа поможет стимулировать микроциркуляцию и отток лимфы.

Сожмите руки в кулаки и костяшками указательных пальцев нажмите в межбровное пространство, слегка наклоняя голову.

Нажмите на виски с помощью указательного и среднего пальцев.

Нажмите средними пальцами с силой по обе стороны от вашего носа.

Сожмите руки в кулаки и довольно жесткими надавливающими движениями (чтобы почувствовать боль) проведите под линией скул до козелков ушей.

Завершающий, лифтинг-этап массажа

В финале вы оказываете на кожу лифтинговый и дренажный эффект.

Сожмите руку в кулаки и костяшками пальцев проведите по центу лба.

Затем двумя руками попеременно проведите по лбу движениями, будто стряхиваете с него соринки.

Далее открытыми ладонями проведите по линии лба, ушам, подбородку, шее.

Большими пальцами от ноздрей проведите по щекам к ушам.

Завершите массаж, поглаживая ладонями линию шеи, плеч и ключицу (эту зону ладонями попеременно).

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