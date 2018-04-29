Секреты корейского омолаживающего массажа: минус 10 лет за 15 минут 

Подготовка к массажу
Массаж для кожи лица — это как зарядка для тела. Благодаря ему укрепляется мышечный каркас, стимулируется кровообращение, налаживается циркуляция кислорода, улучшается питание клеток и тканей. А это и есть главные факторы, замедляющие старения. Проводить сеансы можно утром и вечером. Но прежде чем приступать к массажу, кожу нужно подготовить. Важно очистить кожу с помощью средства для умывания, тонизировать, протереть лосьоном или тоником. Массаж не проводят на сухой коже, так ее можно растянуть. На лицо нужно нанести средство с текстурой, по которой руки легко скользят. В идеале продукт должен быть создан на основе масел. В роли средства для массажа могут выступать непосредственно косметические масла для кожи (вовсе не обязательно массажные), сыворотка с маслами или крем, смешанный с нескольким каплями масла. С помощью массажа компоненты средств смогут проникнуть в более глубокие слои кожи и лучше усвоиться. Первый, разогревающий этап массажа
Начинайте делать массаж с V-образной зоны лица. Она располагается от подбородка до ушей. Именно в этой зоне возникают самые большие проблемы. Овал лица плывет и провисает со временем, а массаж укрепляет каркас и не дает проявиться птозу.
Прямо под ушами найдите точки основания челюсти, массируйте эту зону вверх-вниз слегка надавливающими движениями, чтобы избавиться от застойных явлений.
Далее проведите от центра подбородка к ушам по V-образной линии костяшками пальцев. Нажимайте посильнее.
Проведите открытыми ладонями поглаживающими движениями от подбородка по плечам.
Второй, стимулирующий этап массажа
Если у вас есть застойные явления, то самые дорогие кремы мира не смогут помочь коже. Этот этап массажа поможет стимулировать микроциркуляцию и отток лимфы.
Сожмите руки в кулаки и костяшками указательных пальцев нажмите в межбровное пространство, слегка наклоняя голову.
Нажмите на виски с помощью указательного и среднего пальцев.
Нажмите средними пальцами с силой по обе стороны от вашего носа.
Сожмите руки в кулаки и довольно жесткими надавливающими движениями (чтобы почувствовать боль) проведите под линией скул до козелков ушей.
Завершающий, лифтинг-этап массажа
В финале вы оказываете на кожу лифтинговый и дренажный эффект.
Сожмите руку в кулаки и костяшками пальцев проведите по центу лба.
Затем двумя руками попеременно проведите по лбу движениями, будто стряхиваете с него соринки.
Далее открытыми ладонями проведите по линии лба, ушам, подбородку, шее.
Большими пальцами от ноздрей проведите по щекам к ушам.
Завершите массаж, поглаживая ладонями линию шеи, плеч и ключицу (эту зону ладонями попеременно).
Чтобы закрепить результат массажа, воспользуйтесь антивозрастными тканевыми масками для лица от компании Mediface. Активные вещества глубоко увлажняют и интенсивно питают кожу лица.
Тканевая маска H. W. P 3D AMPOULE MASK
в Mediface, цена: от 220 руб.
Тканевая маска S. C. P PLACENTA ESSENTIAL MASK в Mediface, цена: от 220 руб.
ГДЕ КУПИТЬ? Что: антивозрастная тканевая маска
Где: компания Mediface
Телефон: +7 (963) 946-34-33 Сайт: mediface.yapokupayu.ru Полезные варианты массажей для лица и тела:
Самые эффективные техники массажа лица — замедляем старение! Антицеллюлитный массаж, который реально работает: 4 эффективные методики Русский, японский, тайский массаж — какие проблемы они решают?