Как вести здоровый образ жизни: советы и рекомендации

Термин ЗОЖ сегодня занимает умы многих. Казалось бы, нет ничего проще, чем есть больше овощей и фруктов, отказаться от вредных привычек и периодически заниматься спортом. Наградой послужит отменное здоровье и долголетие. На самом деле, посвящая себя правильному образу жизни, необходимо детально исследовать эту тему, изучить все ее аспекты и выбрать для себя «золотую середину». МедикФорум собрал советы, как правильно это сделать.

Что такое ЗОЖ и кому он необходим

Здоровый образ жизни — это комплекс мероприятий, способствующий улучшению качества и продолжительности жизни человека. Бытует мнение, что потребность в ЗОЖ испытывают люди, страдающие от серьезных заболеваний. Однако не стоит забывать: выбирая правильный рацион питания и физические нагрузки, человек способен предотвратить те самые болезни.

Правильное питание в основе здоровья

Изнуряющие организм диеты давно остались в прошлом. Для нормального функционирования организма, необходимо максимальное разнообразие потребляемой пищи. Белки, жиры и углеводы обязательно должны присутствовать в меню каждый день. Нельзя забывать и о суточной норме потребляемых калорий. У каждого она своя. Известно, чем старше человек, тем меньше калорий должно поступать в его организм. Питание также должно быть многоразовым вариантом потребления пищи. Кушать лучше небольшими порциями не менее 4-5 раз в день. На ночь желательно не наедаться. Тщательно пережевывать пищу, так полезные микроэлементы усваиваются быстрее. Значительный процент в правильном рационе питания отдается сезонным овощам и фруктам, употреблению не менее 2 литров воды в сутки, выбор в пользу пищи собственного приготовления. Периодически организму требуются разгрузочные дни.

Оптимальная физическая нагрузка

Совсем необязательно жить в тренажерном зале, наращивая мышцы. Да, двигательная активность, несомненно, важна, однако необходимо учитывать свои возможности. 30-минутная зарядка по утрам или вечерняя пробежка станет не менее эффективной. Благодаря оптимальной физической нагрузке можно улучшить работу сердца и легких, поддерживать тонус мышц.

Правильно построенный режим дня Немногие задумываются над тем, что распорядок дня не менее важен. Современная скорость жизни, к сожалению, не позволяет потратить на сон или отдых нужное количество часов. А это, в свою очередь, приводит к хронической усталости, раздражительности и моральному истощению. Поэтому одним из первых шагов на пути к ЗОЖ станет выбор в пользу 8-часового сна. Именно столько времени нужно организму для полного восстановления. Последний прием пищи должен быть не позднее 2-3 часов до сна. По возможности ложиться спать нужно в одно и то же время, а за час до него отказаться от физических и интеллектуальных нагрузок.

Стремление к саморазвитию

Говоря о накаченном теле, мало кто вспоминает про «накаченный» мозг. Считается, что с возрастом мозговые клетки перестают функционировать и атрофируются. Избежать всего этого можно, если уже сейчас начать развиваться, читать книги, найти увлечение по душе. К тому же занятие любимым делом раз в неделю способствует сохранению душевного равновесия и избавлению от накопившегося напряжения или стресса. Вступив на тропу ЗОЖ, необходимо помнить, что поддержание здоровья не может быть на постоянном уровне. Это стиль, образ жизни и отклоняться от него нельзя. Нужно уважать себя, полюбить свое тело, бороться с ленью, апатией и тогда блестящий результат не заставит себя долго ждать. Ранее было доказано, что люди начинают вести здоровый образ жизни после 36-и лет.