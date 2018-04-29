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Врачи рассказали о пользе и вреде редиски
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Врачи рассказали о пользе и вреде редиски 

МедикФорум 54 минуты назад
Фото: МедикФорум
Один из первых свежих весенних овощей — редис — идеален с точки зрения диетологии. В 100 граммах овоща содержится всего 19 калорий. Свойства редиса эксперты в области питания обсудили в издании «Телеграф». Специалисты отметили, что этот корнеплод полезен как натуральный источник ценных для здоровья и организма нутриентов. В состав редиски входят углеводы, белки, витамины группы В, витамин С, магний, железно, кальций, калий, фосфор и другие полезные микроэлементы.
«Употребление корнеплода способствует очищению кишечника, улучшению пищеварения, снижению отечности конечностей и лица, ускорению метаболизма. Последние научные данные говорят о том, что редис может участвовать в предупреждении раковых заболеваний за счет красителя антоциана», — пояснили ученые.
Особая польза редиса в том, что в нем присутствуют фитонциды — вещества, которые ведут себя как природные антибиотики. Их употребление является эффективным для профилактики простуды и инфекций. Клетчатка, которой очень много в редисе, способствует выведению лишнего холестерина, незаметного убийцы кровеносных сосудов и артерий. Для предотвращения нежелательных процессов в сосудистой ткани крайне полезно употреблять в пищу и редис, и родственных с ним редьку и репу, подчеркнули эксперты. Однако следует помнить, что людям с заболеваниями желудка или кишечника есть редиску нужно с большой осторожностью, так как она способна провоцировать обострение недугов ЖКТ. Кроме того, специалисты заметили, что тепличный овощ может содержать в себе множество различных химических добавок. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными была подтверждена способность бобовых влиять на состояние сердца.
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