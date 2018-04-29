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По состоянию губ можно узнать о многих болезнях
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По состоянию губ можно узнать о многих болезнях 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Изменения в состоянии и цвете губ могут свидетельствовать о недостатке солнца, но также о том, что человеку свойственны проблемы с желудочно-кишечным трактом или печенью. На состоянии губ сказываются отечность и болезни, передает Women's world. Эксперты назвали несколько типичных негативных симптомом, касающихся губ. Опухшие. Если по утрам наблюдается припухлость губ, скорее всего, организм склонен к накоплению жидкости. Но это может быть сигналом и аллергической реакции. Сухие. Прежде всего излишняя сухость губ является следствием элементарного недополучения воды. Кроме того, сохнущие губы часто наблюдаются, когда имеются проблемы со слизистой пищевода и желудка. Трещинки. Потрескавшиеся губы, к сожалению, типичны для людей с брекетами и зубными протезами. Иногда появление трещинок указывает на ослабленный иммунитет. Их возникновению по краям губ чаще всего способствуют бактериальные инфекции из-за пренебрежения правилами гигиены. Изменение цвета. Чрезмерная краснота губ или, наоборот, их неожиданная бледность — это нередко указывает на проблемы с печенью. Кроме того, к покраснению губ может приводить ополаскиватели для полости рта или зубная паста, их компоненты вполне способны оказаться аллергенами. Также губы бывают бледными из-за нарушений в желудочно-кишечном тракте и анемии, рассказали специалисты. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые назвали самый точный сигнал организма о том, что человеку пора завязывать с алкоголем.
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