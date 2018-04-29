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Ученые рассказали о продлевающем жизнь питании
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Ученые рассказали о продлевающем жизнь питании 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам специалистов, улучшить самочувствие и состояние здоровья поможет вегетарианская диета.
За две недели употребления растительной продукции уровень холестерина в крови человека падает как минимум на 35%, что снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Такое заявление сделал профессор из Университета Торонто Дэвид Дженкинс, говоря о вегетарианском питании.
По словам его коллеги — главы Комитета ответственной медицины Нила Барнарда, люди ошибочно полагают, что вегетарианская диета оказывает на них «скромный эффект» и является лишь способом похудения.
«Когда такие диеты правильно составлены, они могут быть очень сильнодействующими», — приводит Telegraph слова Барнарда.
Специалист добавил, что обезжиренная безмясная диета лучше чем какая-либо любая другая помогает в лечении таких заболеваний, как диабет или хронический ревматоидный артрит.
Ранее сообщалось, что эпидемиолог из Медицинской школы Гарвардского университета рассказал журналистам о вреде мяса.
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