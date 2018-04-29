Ученые рассказали о продлевающем жизнь питании

По словам специалистов, улучшить самочувствие и состояние здоровья поможет вегетарианская диета.

За две недели употребления растительной продукции уровень холестерина в крови человека падает как минимум на 35%, что снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Такое заявление сделал профессор из Университета Торонто Дэвид Дженкинс , говоря о вегетарианском питании.

По словам его коллеги — главы Комитета ответственной медицины Нила Барнарда, люди ошибочно полагают, что вегетарианская диета оказывает на них «скромный эффект» и является лишь способом похудения.

«Когда такие диеты правильно составлены, они могут быть очень сильнодействующими», — приводит Telegraph слова Барнарда.

Специалист добавил, что обезжиренная безмясная диета лучше чем какая-либо любая другая помогает в лечении таких заболеваний, как диабет или хронический ревматоидный артрит.