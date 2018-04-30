Помело: полезные свойства и вред

Помело — фрукт, полезные свойства и вред которого еще недостаточно известны в умеренном климате, хотя он всегда есть в ассортименте фруктовых прилавков любого крупного супермаркета.

Об этом цитрусе европейцы узнали поздно, а многим покупателям и до сих пор толком ничего о нем не известно, потому что сбивают разные названия, написанные на ценниках, и цвет мякоти, который различается у отдельных сортов. Есть версия, что помело родом из Китая, хотя иногда говорят, что из Малайзии. Китайцы считали его дорогим подарком, но когда в супермаркете покупатели удивляются значительному весу плода, они еще не знают, что на больших деревьях он может вырасти до 6 и даже 10 кг, в зависимости от разновидности.

Несмотря на крайне специфический вкус, его используют в лечебных и профилактических целях, как натуральный продукт, полезный при многих состояниях организма.

Что такое, и как растет экзотический плод

Cītrus māxima — самостоятельная разновидность рода цитрусовых, ни с чем не скрещенная, самостоятельная и своеобразная. В супермаркетах на прилавках в ценник могут быть вписаны и другие названия, как разновидности транскрипции — памела (помела) и помелло, так и несхожие вроде шеддока и помпельмуса. Предположительная этимология последнего названия связывается с сочетанием голландских основ яблока и дыни.

Хотя другие лингвисты уверены в происхождение термина от португальских слов, в буквальном переводе, означающих вздутый лимон. Шеддок — фамилия капитана, который первым доставил плоды в Европу.

Когда покупатели начинают интересоваться, что такое помело, где и как растет гигантский фрукт, продавцы иногда затрудняются с ответом и выдумывают разные версии. Одна из них основана на внешней схожести цитрусов, и при ее озвучивании помело выдается за гибрид грейпфрута. На самом деле, помело — отдельный собирательный термин для этой разновидности цитрусовых, в который входят огромные, и не очень деревья (с непременной кроной в виде шара).

Они имеют белые цветки разной величины (крупные достигают 7 см в диаметре), и плоды, растущие отдельно или в гигантской кисти до 10 штук.

В диком виде его встречали на Фиджи и Тонга, но и в Малайзии и Юго-Восточной Азии оно тоже произрастало. Сейчас деревья целенаправленно культивируют (некоторые виды бывают до 15 м. в высоту). Такое дерево можно встретить не только в Китае и на Тайване, но даже и в Калифорнии, правда, в непромышленном количестве.

Спутать шеддок с другими цитрусами затруднительно, хотя выглядеть он может по-разному:

шарообразной или грушевидной формы, и даже в виде сплющенного шара;

с зеленовато-белой, желтовато-белой, белой и розово-малиновой мякотью;

с желтовато-зеленой или темно-зеленой кожурой;

сладкого, кисловатого и кисловато-сладкого вкуса.

Общее у всех плодов — волокнистая мякоть, очень толстая кожура, дольки и перемычки между ними, косточки внутри мякоти. Однако от остальных цитрусов их легко отличить по характерной горечи, огромному размеру (чего стоит плод в 10 кг весом) и более сухой волокнистой мякоти. В умеренных широтах все плоды помело называют одинаково. У народов Юго-Восточной Азии оно используется в кулинарии, причем, в разных способах обработки и в сыром виде тоже.

Поэтому там различают привычный для тайской и китайской кухни плод по сортам, и придают огромное значение выбору нужного вида для разных блюд.

Секрет популярности гигантского цитруса

Достаточно одного примера, чтобы понять, насколько высоко ценится фрукт в культуре и кулинарии народов Китая и Таиланда. Китайцы дарят его друг другу на Новый год, а таиландские жители этой национальности используют его в религиозных церемониях, часто, как непременный культовый атрибут. Его калорийность в 100 г мякоти может достигать максимум 39 ккал. При этом в шеддоке содержаться не только микро— и макроэлементы, необходимые для жизнедеятельности организма, но и 5 важных витаминов, и этакриновая кислота — сильный диуретик, параллельно оказывающий гипотензивный эффект.

Она действует быстро, но пролонгировано, и, в отличие от химических мочегонных средств, не нарушает электролитный баланс.

Помело — это:

эффективный природный антиоксидант:

оказывает непосредственное действие на холестериновый обмен;

одновременно это продукт, обладающий профилактическим действием при риске возникновения онкологических процессов;

употребление в пищу экзотического плода способно снимать отеки, оказывать антисептическое и противомикробное действие;

оно оптимизирует работу сердечно-сосудистой системы и состояние стенок сосудов;

шкурка гигантского цитруса, высушенная и растертая в порошок, употребляется экономными азиатами в качестве тонизирующего, вселяющего бодрость и хорошее настроение средства, если ее добавить в чай.

Китайцы знали о его полезных свойствах еще до наступления н. э., и по-прежнему считают помело целительным и оздоравливающим природным компонентом. Тот факт, что европейцы и жители умеренного климата не до конца осведомлены о пользе, которую способен принести экзотический плод, не умаляет его значение у восточных цивилизаций.

Он только вызывает сожаление, что такие целебные свойства используются недостаточно широко. Ведь даже косметологи в восточных методах облагораживания кожи, считают его незаменимым при омолаживающих и питательных масках в салонах красоты.

Похудеть или сбросить лишний вес Использовать помело для похудения настолько эффективно, что монодиету с мякотью цитруса не рекомендуется применять более 3-х дней. Диетическое меню составляется с добавлением других овощей и фруктов, и небольшого количества мяса, чтобы получить животный белок. Зато употреблять экзотический фрукт для разгрузочных дней — безопасно для здоровья.

Поэтому дни, когда в качестве монопродукта используется шеддок, можно с успехом применять в составе любой щадящей диеты. Низкая калорийность, удачно совмещенная со значительным количеством витаминов и минералов, позволяет сбрасывать лишний вес, не нанося урона своему здоровью.

Опытные диетологи считают присутствие помелло необходимым в составе диеты для устранения последствий переедания, или набора лишнего веса без хронических болезней:

поедание фрукта утром вместо завтрака, через несколько месяцев дает заметный визуальный эффект в области жировых накоплений;

специфические волокна мякоти плода, более сухие и плотные, чем у других цитрусов, дают одновременно чувство насыщения и очистку желудка от шлаков и токсинов;

антиоксиданты нормализуют метаболизм на клеточном уровне и омолаживают кожу;

липолитический фермент расщепляет лишние жиры и выводит их из организма, не давая оседать на стенках сосудов;

получаемые организмом витамины (среди них бета-каротин, витамин Е, витамины В5, в2 и В1 — непременные участники обменных процессов в организме, которые зачастую не вырабатываются в нем самостоятельно), и пополнение их ресурсов, в значительной степени активизирует обмен веществ.

Помело — естественный сжигатель жира, который, по мнению врачей, дает и положительные побочные эффекты: помогает повысить иммунитет и сопротивляемость вирусам и инфекциям. Прохождение перевариваемых желудком волокон цитруса, к тому же очищает кишечник от токсичных наслоений.

Беременность и употребление экзотических плодов

Полезные свойства помело при беременности так же неоспоримы, как и при наличии лишнего веса. Основное препятствие, которое может встать перед его употреблением — наличие аллергии или индивидуальной непереносимости специфического цитруса.

Если их нет, то фрукт можно смело есть, но без фанатизма — по нескольку долек ежедневно.

Его ценными качествами и составляющими можно воспользоваться, чтобы получить необходимые женщине в этом периоде результаты:

оказать благотворное действие на развитие костной системы ребенка, благодаря необходимым микро— и макроэлементам;

избежать отечности и лишнего веса в организме будущей матери;

выступить в роли естественного антидепрессанта, чтобы избежать эмоциональных перегрузок, особенно опасных для беременной женщины;

стимулировать иммунитет организма и предупредить возможные риски заражения вирусными или простудными заболеваниями.

При грудном вскармливании, шеддок будет полезен ребенку, но вводить его в пищевой рацион кормящей следует с особой осторожностью, начиная с трети или половины дольки непривычной экзотики. Если у малыша возникнут малейшие признаки раздражения иди несварения, следует немедленно показать его врачу, и прекратить употребление цитруса.

Польза и вред при системных эндокринных патологиях

При сахарном диабете и отсутствии аллергии, памело считается идеальным продуктом для получения витаминов и полезных веществ. У него один из самых низких гликемических индексов среди всех фруктов, он не повышает уровень сахара в крови, и к тому же содержит минимум калорий. При сахарном диабете 2 типа экзотический плод способен понижать уровень сахара в крови, благодаря содержащимся в нем пектинам и грубой растительной клетчатке, способных ускорять усвоение глюкозы.

Нормализация уровня жидкости, выведение токсинов и выравнивание артериального давления — дополнительные бонусы, в которых пациент с диагнозом диабетика испытывает постоянную потребность.

У фрукта практически нет противопоказаний, и вред, который он способен принести, реален только при неумеренном злоупотреблении в ожидании мгновенного эффекта. Помогает только постоянное, но лишенное фанатизма поедание полезного помпельмуса. Если предварительно убедиться в отсутствии на него реакции индивидуальной непереносимости или аллергии, за несколько недель можно добиться и нормальной работы кишечника, и устранения лишнего веса. Главное условие — не допустить передозировки, как, впрочем, и при приеме любого лекарства.