Неспящие красавицы: как сказывается на коже хронический недостаток сна и что с этим сделать 

Преждевременное старение Бывают такие дни, когда в зеркало на себя страшно смотреть, хотя синяки под глазами щедро замазаны консилером, глаза поблескивают благодаря хайлайтеру, а тусклая кожа скрыта под слоем тональника с эффектом сияния, разумеется. Вот американские ученые и захотели проследить зависимость между неполноценным сном и здоровьем кожи. Половина из шестидесяти женщин, учавствовавших в эксперименте, испытывала недостаток сна. Их кожа восстанавливалась хуже после стрессовых воздействий, даже таких банальных, как солнечное излучение. У этих тридцати неспящих бедняжек все признаки преждевременного старения были буквально на лице: морщины, пигментация, неровный цвет, вялость кожи и снижение ее эластичности. Кто мало спит, тот много ест Ты наверняка и сама замечала, что после бессонной ночи весь день чувствуешь себя очень голодной. Причем листиком салата и огурцом аппетит ограничить не удается. Нам хочется калорийных и совсем не здоровых продуктов, с повышенным содержанием углеводов. После бессонной ночи мы весь день неизбежно увеличиваем порции и съедаем минимум на 300 калорий больше. Получается, что недосыпание — одна из причин ожирения. Согласись, едва ли ты проснешься ночью именно от того, что вдруг захотела кушать. Дело в том, что именно во время сна вырабатывается гормон, который устраняет чувство голода. Если лишишь свой организм нормального сна, то он отомстит тебе лишними килограммами. А вот высокоуглеводные продукты, к которым нас так тянет после бессонной ночи, вредят не только осиной талии, но и коже. И мы говорим вовсе не про аллергическую реакцию, а про то, что сахар разрушает коллаген, и кожа становится вялой и дряблой. Гормональный сбой Опухшие глаза, желтая кожа и сникшие уголки рта — верные спутники после бессонной ночи. Достаточно хорошо выспаться в выходные, и кожа вернется в норму. А вот постоянный недосып — это уже не временная плохая ситуация. Организм работает в стрессовом режиме и вырабатывает больше гормонов. В том числе и кортизола, который разрушает белок в коже. Плохая эластичность, замученный вид и увеличение секреции кожного сала — это его рук дело. Экстренная помощь Но не бойся, не все так страшно. После бессонной ночи на помощь спешат самые разнообразные маски и патчи. Их достаточно нанести на лицо на 15 минут, и никто не заметит, что этой ночью ты не смыкала глаз. Только помни: ни одно «волшебное» средство не заменит тебе природного сна. На всякий случай мы составили для тебя подборку крутых средств, которые помогут выглядеть на все сто после ночных бдений. Только вот зачем тратить огромные деньги на магические продукты и процедуры, чтобы приостановить процесс старения, если можно просто выспаться? Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Гавриленко Фото: Getty Images, Global Look Press, Starface, Instagram