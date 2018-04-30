Как правильно подготовить спину и органы малого таза к беременности

Обычно подготовка начинается со сдачи анализов. И если с ними что-то не так, надо подлечиться. А если все нормально и вам кажется, что вы уже все сделали? Всегда есть возможность что-то «поправить», чтобы беременность протекала легче как для мамы, так и для малыша. На что обратить внимание во время подготовки к беременности, рассказывает Анна Владимирова, врач, основательница Школы оздоравливающих практик Wu Ming Dao. Современные технологии оздоровления позволяют не только восстанавливать тело, устраняя уже существующие заболевания, но и заглядывать в будущее — создавать запас сил. Для будущей мамы важно быть здоровой «с запасом», чтобы дать все самое полезное своему ребенку и легко восстановиться после родов. Стоит обратить внимание на два важных момента в подготовке к беременности. Кровоснабжение органов малого таза Все наши органы получают питание с кровью — если питания достаточно, то орган здоров и работает на все сто процентов. Органы малого таза (в частности, матка и яичники) очень часто испытывают дефицит питания. Застой крови в малом тазу — один из распространенных «диагнозов». А теперь представьте: во время беременности кровоснабжения должно хватать не только на себя, но и на питание ребенка. Если даже свои собственные органы получают питание в ограниченном количестве, какой кризис может разразиться по мере роста малыша! Поэтому первоочередная задача — это улучшить кровоснабжение малого таза, «разогнать» застой, сделать эту область живой, сильной, наполненной. Кстати, одна из причин так называемого «бесплодия неясного генеза» — это именно недостаточное кровоснабжение. Организм мудр и расчетлив: если сейчас не хватает питания для себя, зачем заводить еще кого-то — ему же будет так трудно! И как только налаживается нормальное кровоснабжение, беременность наступает. Как улучшить кровоснабжение Остеопатические сеансы: мягкие мануальные остеопатические техники помогают расслабить привычное напряжение, выстроить структуру таза так, чтобы нормализовать кровоснабжение всех органов и систем. Дыхательные упражнения из женских даосских практик. Эти техники специально разработаны для «оживления» всей тазовой области, улучшения оттока, а значит, и притока свежей крови к органам. Упражнение «Аутентичное дыхание» Одно из упражнений женских даосских практик вы можете освоить уже сейчас. Более эффективные и сложные нужно практиковать под руководством опытного инструктора. Ложитесь на пол, колени согнуты, поясница по возможности прилежит к полу. Положите на живот (область под пупком) книжку и сделайте расслабленный, мягкий вдох, поднимая книжку. Подышите так какое-то время, развивая расслабление, ваш приоритет не амплитуда, а именно расслабление в каждом движении. Теперь сядьте на стул, спина прямая, живот и поясница расслаблены. Положите ладонь на область низа живота и сделайте вдох животом — такой же, как делали лежа. Дышите, с каждым новым вдохом углубляя расслабление области внизу живота, пространства между седалищными буграми, поясницы. Представляйте, как будто с каждым вдохом вдоль позвоночника стекает нечто, наполняющее живот теплом, расслабляя его. Позиция таза Мы все несимметричны: одна нога чуть короче другой, одно плечо чуть ниже, другое выше… Таз тоже далеко не одинаков у всех женщин: он у кого-то больше, у кого-то меньше повернут относительно центральной оси. В повседневной жизни это может быть совершенно незаметно и никак не мешать. Но что будет во время беременности? У нас внутри нет свободного места для ребенка, он отвоевывает его, занимая те области, которые поддаются. Если таз ассиметричен, то ребенок будет вынужден приспосабливаться к этим условиям: чуть подтянуть ножки, чуть по-другому уложить голову… Основная зона риска — это как раз шея, голова (и головной мозг), которым нужны максимально комфортные условия для роста и развития. Поэтому, чтобы малышу было удобно и комфортно, необходимо заранее позаботиться о гибкой, красивой осанке и правильном положении таза. Кроме всего прочего, такая грамотная подготовка поможет легче выносить малыша, без болей в спине. Упражнение для раскрытия таза Чтобы выстроить красивую осанку, необходимо освоить ту или иную гимнастику — активную работу на расслабление привычных, напряжение и тонизацию незадействованных мышц. Предлагаю вам опробовать одно из занятий комплекса «Молодость и здоровье позвоночника». Весь комплекс помогает выстроить красивую, правильную осанку, а конкретно это упражнение позволяет расслабить всю область таза и при регулярной практике восстановить его правильное положение. Исходная позиция: ноги шире плеч, стопы развернуты в стороны ровно настолько, чтобы было удобно стоять. Спина прямая. Представьте, как будто кто-то чуть-чуть тянет вас за колени, и они начинают двигаться в стороны. Таз расслаблен. Приседайте ровно столько, сколько можете сохранять расслабление мышц паха, ягодиц и промежности. Пусть это будет приседание на 5 см, но оно будет выполнено технически верно. Сохраняя расслабление таза, медленно поднимайтесь вверх. Если подъем получается не очень плавным, с небольшими рывками — отлично! Это сигнал о том, что вы расслабляете привыкшие к напряжению области таза. Повторите 5-7 медленных приседаний (каждое на пять счетов), с каждым новым движением углубляя расслабление. Фото: Shutterstock.com