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Ученые назвали самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
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Ученые назвали самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Среди ошибок эксперты отмечают переоценку физических нагрузок, а также нежелание бороться со стрессом.
Ученые составили список из самых распространенных ошибок, которые допускает человек, желающий снизить свой вес.
В первую очередь, люди, в чьей жизни присутствуют физические нагрузки, часто позволяют себе употреблять больше калорий, переоценивая свою физическую активность. По словам ученых, организм адаптируется даже к повышенной нагрузке, а излишняя еда мешает терять вес.
Вторая ошибка заключается в том, что многие думают, что если употреблять сладкое в первой половине дня, оно не помешает процессу похудения. А на самом деле, продукты с высоким содержанием сахара, съеденные на завтрак, тормозят процесс похудения на протяжении всего дня.
Не менее вредно в борьбе с лишним весом пытаться голодать, что в итоге приводит к перееданию. Ученые рекомендуют употреблять больше качественных жиров, овощей и белков, а также пить больше воды, чтобы не испытывать чувство голода, пишет журнал Ziv.
Также похудению мешает стресс. По мнению экспертов, если человек нервничает, у него повышается уровень стрессового гормона кортизола, а также активизируется выработка белка бетатрофина, который подавляет жировой метаболизм. По данным исследований, именно стресс приводит к накапливанию жира на животе даже у людей с нормальным весом.
И пятой ошибкой ученые считают неумение отказаться от алкоголя. Спиртное, как высококалорийный продукт, может нивелировать всю пользу от диетических ограничений в рационе.
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