Ученые назвали самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть

Среди ошибок эксперты отмечают переоценку физических нагрузок, а также нежелание бороться со стрессом.

Ученые составили список из самых распространенных ошибок, которые допускает человек, желающий снизить свой вес.

В первую очередь, люди, в чьей жизни присутствуют физические нагрузки, часто позволяют себе употреблять больше калорий, переоценивая свою физическую активность. По словам ученых, организм адаптируется даже к повышенной нагрузке, а излишняя еда мешает терять вес.

Вторая ошибка заключается в том, что многие думают, что если употреблять сладкое в первой половине дня, оно не помешает процессу похудения. А на самом деле, продукты с высоким содержанием сахара, съеденные на завтрак, тормозят процесс похудения на протяжении всего дня.

Не менее вредно в борьбе с лишним весом пытаться голодать, что в итоге приводит к перееданию. Ученые рекомендуют употреблять больше качественных жиров, овощей и белков, а также пить больше воды, чтобы не испытывать чувство голода, пишет журнал Ziv.

Также похудению мешает стресс. По мнению экспертов, если человек нервничает, у него повышается уровень стрессового гормона кортизола, а также активизируется выработка белка бетатрофина, который подавляет жировой метаболизм. По данным исследований, именно стресс приводит к накапливанию жира на животе даже у людей с нормальным весом.

И пятой ошибкой ученые считают неумение отказаться от алкоголя. Спиртное, как высококалорийный продукт, может нивелировать всю пользу от диетических ограничений в рационе.