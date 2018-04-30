Скинни фэт: толстые худышки. Как исправить ситуацию?

Вялый живот, рыхлые бедра, отвисшая пятая точка — все это может иметь место и при 42 размере одежды и 50 кг веса. Виной всему — особая конституция тела. Такие люди часто говорят всем, что едят и не толстеют: конечно, ведь

вес-то остается невысоким. Но посмотрите на них в купальнике — и недостатков фигуры может быть даже больше, чем у женщин с небольшим количеством лишнего веса.

Кто такие скинни фэт?

Чаще всего это люди хрупкого телосложения, с тонкой шеей, лодыжками и запястьями, обычно достаточно длинными ногами. И очень маленьким процентом мышечной массы. Все люди разные — у кого-то мышцы отзывчивые к нагрузкам и бывают крепкими и сильными даже без тренировок. А у кого-то мышцы нарабатываются тяжело даже при регулярных занятиях спортом. А если тренировок вообще нет — остаются кожа, кости и жир.

Как распознать скинни фэт?

Один из очевидных индикаторов — выпадающий, особенно после еды, живот. Почему это происходит, понятно — у скинни фэт маленький процент мышечной массы, недоразвиты мышцы пресса, которые и держат живот и внутренние органы в тонусе. Если этого нет, живот появится даже при небольшом проценте жира в организме. Посмотрим, например, на Кейт Мосс

У скинни фэт обычно неравномерно распределенные жировые отложения — например, их много в зоне галифе, при этом ноги очень тонкие. Ягодицы бывают как будто опущенные. Часто встречается обвислая кожа в зоне, где находится трицепс: на задней поверхности плечевой кости. Встречается и выраженный целлюлит — ведь многие упорно «едят все, что хотят, и не толстеют», а неправильное питание все равно дает о себе знать. Фигуру таких девушек можно охарактеризовать одним словом: дряблая.

Как улучшить фигуру, если ты скинни фэт?

Многие обладательницы такого телосложения осознают наличие проблемы ближе к 30 годам, когда обмен веществ замедляется, неравномерные жировые отложения становятся все очевиднее. В итоге в спортзал приходят люди, которые никогда в жизни не следили за питанием и не занимались спортом. Фитнес-тренеры говорят, что это одни из самых трудных клиенток, так как люди с природными данными похуже давно осознали необходимость ограничивать себя в еде и важность физических нагрузок, и к 30 годам подходят в хорошей форме. У скинни фэт все только начинается. А поскольку чем человек старше, тем сложнее добиваться высоких результатов, процесс им предстоит не из легких. Но и невозможного ничего нет.

Тренировки: начало

Категорически не рекомендуется сразу начинать силовые тренировки: мышцы скинни фэт часто не готовы к серьезным нагрузкам. Лучше начать с подготовительной нагрузки — походить на танцы, йогу для начинающих, пилатес.

Затем можно попробовать силовые тренировки, но работать не с большими весами, а с собственным весом или небольшими гантелями. Для ног подойдут махи, а также приседания, выпады и тяга на прямых ногах — эти базовые упражнения дополнительно укрепят и спину, и пресс. Живот лучше всего прорабатывать не на тренажерах, а на коврике: можно подобрать комплекс из нескольких видов скручиваний и обязательно делать планку, которая укрепляет не только живот, но и все тело.

Мышцам рук и груди будут полезны различные подъемы гантелей, упражнение под названием «французский жим», а также знакомые всем с детства отжимания, можно с колен.

Однако нельзя налегать только на силовые тренировки — параллельно нужно избавляться от жировой ткани.

Питание

Помочь в этом может только создание небольшого (обязательно небольшого, никаких строгих диет) дефицита калорий или хотя бы переход на правильное питание: ограничение в сладких, мучных и слишком жирных продуктах. Нужно стараться сбалансировать питание, чтобы получать достаточно белков, жиров и углеводов. Не стоит, пытаясь нарастить мышечную массу, переходить на почти сплошной белок — диетологи считают такие питание вредным. Стандартная формула, которую предлагают худеющим:

50% углеводов

30% белка

20% жиров

Многие начинающие худеть стараются избегать жиров, хотя на самом деле перебор с углеводами может испортить фигуру гораздо сильнее. От жиров отказываться нельзя, но лучше заменить их полезными — оливковым маслом, жирной рыбой.

Но поскольку все организмы индивидуальны, можно попробовать скорректировать питание в ту или иную сторону. Немного поэкспериментируете, и станет понятно, при какой схеме вы чувствуете себя лучше, при какой быстрее теряете вес. Задача: найти оптимальный баланс.

Кардионагрузки

Второе условие похудения — кардионагрузка в особой пульсовой зоне. Это может быть бег на дорожке, занятия на эллипсоиде или на степпере. Чуть менее эффективен велотренажер. Рассчитать пульс, при котором жир сжигается лучше всего, можно по формуле:

(220 — возраст человека) * 0,8 Именно для скинни фэт могут быть полезны интервальные тренировки, когда силовые и кадрионагрузки чередуются. 10 минут бега — 10 минут силы. Интервал можно сделать и короче.

Но чего точно не стоит делать, так это устраивать длительные кардиосессии перед силовой тренировкой, хотя этим очень часто грешат новички. В итоге выматываются на пробежке и не совсем эффективно проводят силовое время, потому что устали.

Главное правило: не перетрудиться, иначе надрываясь в зале и не видя быстрого результата (а его и не будет — конституция такая), скинни фэт может сорваться и бросить занятия навсегда. Девушки с таким типом фигуры в фитнесе будут тихоходами, но этот тот случай, когда умеренность, но регулярность обязательно дадут хороший результат.

А может быть, стоит полюбить себя такой, какая есть?

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