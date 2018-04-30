Ученые объяснили важность «углеводного окна»

Исследователи из США рассказали всю правду об «углеводном окне». Это понятие знакомо всем, кто занимается тренировками и следит за своей фигурой. МедикФорум выяснил подробности этого открытия. Так, последние тесты показали, что действительно очень важно поесть в первый час после тренировки. Этот период принято называть углеводным окном. Больше того, считается, что в этот период можно есть любую вредную еду без каких-либо ограничений. Это может быть совершенно вредная углеводная еда. Такое употребление пирожных или любимой пиццы не нанесет вред фигуре. Ученые объяснили, что это не миф, а связано это с тем, что углеводы и белки, которые попадают в организм после спортивной нагрузки, способствуют восстановлению мышц. Все эти продукты в «углеводное окно» не оставят следа на фигуре, не приведут к увеличению объемов, а быстро сгорят. При этом, особенно важно есть в этот период тем, кто ставит себе цель нарастить мышечную массу. Людям, которые стремятся нарастить мышцы, нужно не затягивать с употреблением пищи, а поесть сразу же после посещения тренажерного зала. Также эксперты говорят о том, что в этот период не стоит пить кофеин, от него лучше отказаться в первые два часа после занятий. А вот, если перед человеком стоит желание похудеть, то «углеводное окно» можно пропустить, вес будет уходить быстрее и легче, а мышцы не будут так сильно увеличиваться. Ранее психологи рассказали о важности отношений в семье.