Целлюлит на руках: что делать и как с ним справиться

Если ранее пышные формы женщин были довольно популярными, то сейчас в моде подтянутость, стройность и изящество. К сожалению, из-за неблагополучной экологической обстановки, нездорового питания и вредных привычек многие представительницы прекрасного пола жалуются на появление признаков целлюлита, поражающего не только бедра, ягодицы и область живота, но даже женские руки. В результате чего сковываются движения в плечевом суставе, появляется чувство дискомфорта. МедикФорум выяснил, что с этим можно сделать.

Что делать с целлюлитом на руках?

При возникновении вопроса: «как избавиться от целлюлита на руках», многие даже не удосужатся подняться с дивана и начать заниматься собой. И это одна из причин прогрессирования целлюлита. К вышеупомянутым вредным привычкам, которые являются причинами его возникновения, относятся не только табачные изделия и алкоголь, но чрезмерное употребление сладкого, соленого, жареного. Чтобы понять, как убрать с рук целлюлит, необязательно записываться на дорогостоящие фитнес-курсы, необходимо лишь следовать простым правилам: — во-первых, стоит увеличить количество выпиваемой жидкости в день до 1,5-2-х литров; — во-вторых, использовать кофе не внутрь, а снаружи (массажными движениями втирать кофейную гущу, затем смыть теплой водой); — в-третьих, добавлять масло ши в любые крема и лосьоны для тела (оно эффективно борется с признаками целлюлита); — в-четвертых, отказаться от фаст-фудов, всяческих полуфабрикатов, сладких газировок, тортов, пирожных, а также сигарет; — и в-пятых, употреблять в пищу те овощи и фрукты, которые содержат витамин А, при расщеплении которого образуется каротин, также ведущий активную борьбу с целлюлитом.

Какие делать упражнения для борьбы с целлюлитом?

А для самых терпеливых, выносливых и любящих себя существуют несложные физические упражнения, которые без труда могут быть выполнены в условиях дома. Упражнение№1. Возьмите две табуретки, поставьте их на таком расстоянии друг от друга, чтобы вы смогли поместиться в центре. Обопритесь на них обеими руками, ноги должны быть при этом немного согнуты. Из такого положения сгибаете руки в локтях, при этом вы почувствуете напряжение трицепсов (там, где обычно обвисает кожа рук и скапливается целлюлит), ноги при этом выполняют пружинистые движения и оказывают минимальную помощь. Вся нагрузка должна лечь на руки. Это упражнение выполняем 8 раз в три подхода. Упражнение №2. Поставьте табурет, повернитесь к нему спиной, обопритесь руками и выполняйте глубокие приседания, чтобы ощутить напряжение мышц. Упражнение следует выполнять так же 8 раз в три подхода. Если у вас есть гантели, то вы сможете выполнить следующее упражнение: ложитесь на диван или несколько поставленных в ряд стульев так, чтобы голова находилась у свободного края. Двумя руками берете гантель и медленно отводите ее за голову, не меняя при этом прямого угла наклона между локтевым и плечевым суставами. При возвращении гантели к груди достигается максимальное напряжение мышц, поэтому делаем выдох. Выполнение всех этих несложных правил должно войти в привычку каждой женщины, а нацеленность на желаемый результат сделает Ваши действия максимально эффективными. Ранее ученые столкнулись с коварным свойством целлюлита.