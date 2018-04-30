В каких позах можно спать, а в каких лучше не надо

медицинский эксперт «Челленджера» — Действительно, качество сна во многом зависит от положения тела. От того позы сна зависит напряжение мышц, кровоснабжение органов и глубина дыхания.

Лучше всего спать на спине или на боку. Людям с короткой шеей желательно спать на боку, так как у них выше риск апноэ. Тем же, у кого есть проблемы с осанкой, лучше спать на спине — это способствует расслаблению мышц позвоночника. Впрочем, универсальных советов здесь нет: лучшая поза для сна — та, в которой вам спится лучше.

Есть и ещё один важный момент: на вашей кровати должно быть достаточно свободного места. Люди не спят неподвижно и несколько раз за ночь ворочаются с бока на бок. Если кровать слишком тесная, при перемене положения тела человек будет просыпаться от неудобства. На качестве сна это сказывается не лучшим образом. Для того чтобы выспаться, нам нужно от 7 до 9 часов — в зависимости от интенсивности нагрузки и личных особенностей каждого. Как бы ни хотелось в этом вопросе следовать советам врачей, не у всех найдётся время на полноценный сон. И всё-таки можно научиться извлекать из этих часов покоя максимум пользы, выбрав подходящую позу сна. Фото: shutterstock.com Очень часто куда большее значение имеет не то, сколько мы спим, а то, как мы это делаем. Каждая поза сна оказывает своё влияние на организм и нервную систему, на основе чего врачи дают следующие рекомендации.

Сон на спине

Однозначный лидер, по всеобщему убеждению — поза на спине. Спать на спине полезно не только для мышц спины (а с руками вдоль туловища — ещё и для шеи), но и для позвоночника –ваш матрас честно выполняет свою работу. Спать на спине советуют и косметологи — в отличие от других поз, эта не способствует появлению морщин. Фото: shutterstock.com Единственной отрицательной стороной такой позиции является храп. Во время сна на спине язык попадает на дыхательные пути, затрудняя дыхание, что и вызывает характерные звуки. В качестве профилактики многие врачи даже советуют спать на боку в течение какого-то времени, лишь бы избавить пациентов от такого результата сна на спине. Хотя сон на спине и без подушек считается идеальным для здоровья, одно из исследований показало, что большинство людей с плохим сном проводят ночи именно в такой позе.

Сон на боку

Поза сна на боку — одна из самых распространённых; среди её вариаций и поза зародыша, и засыпание, выпрямившись на какой-либо стороне. Большинство людей спят в одной из этих позиций, и не зря: это не вызывает болей в спине и шее, а также не способствует храпу. Более того, при сне на левом боку улучшается кровообращение, что положительно сказывается на работе сердца. Фото: shutterstock.com И всё же эта поза обладает существенными недостатками по сравнению с первой. Так, например, сон на боку затрудняет глубокое дыхание и может оказывать давление на печень, желудок и лёгкие. После проведённой в таком положении ночи могут болеть руки и плечи, особенно если вы опираетесь головой на одну руку, а сон на правом боку и вовсе вызывает изжогу. Сон на боку — не только самая популярная позиция, но и самая полезная для беременных женщин; если же ребёнка вы не ждёте, лучше перевернуться на спину.

Сон на животе

Эта поза вызывает больше всего опасений у врачей. Единственные положительные стороны сна на животе — это отсутствие храпа и апноэ (остановки лёгочной вентиляции более чем на 10 секунд). Неприятных же последствий можно насчитать огромное количество, из-за чего специалисты не советуют спать на животе. Во время сна на животе позвоночник оказывается без опоры, а поворот шеи на одну или другую сторону (который неизбежен, если только вы ещё не научились дышать через подушку) часто вызывает боль в шее и спине. На коже такая позиция также сказывается негативно и ускоряет процесс образования морщин и отёков с одной стороны лица. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Почему сон важнее, чем еда Почему «переспать» на самом деле невозможно Почему нужно ложиться спать пораньше 10 мифов о сне, которые мешают спать и не дают высыпаться

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