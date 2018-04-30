Никаких гаджетов: вредные привычки, мешающие вам выспаться

От сна зависят множество факторов здоровья человека, например, умственные способности, настроение и внешность. Однако достаточное время сна не может гарантировать полноценное высыпание, а причину усталости после здорового сна можно искать в «постельных привычках», от которых следует избавиться.

Температура

Оптимальной температурой в комнате для здорового сна можно считать 20 градусов по Цельсию и, по словам ученых, в данном микроклимате человек может полностью расслабиться и ночной отдых будет самым полезным и спокойным. Однако не стоит спать с распахнутыми настежь окнами, ведь вполне достаточно просто проветрить спальню перед сном. Еда Многие люди любят вечерние перекусы, которые негативно влияют не только на фигуру, но и на качество сна. Если ложиться спать с полным желудком, можно в итоге страдать от изжоги, несварения и прочих неприятных последствий, которые точно не будут способствовать крепкому сну. Кроме того, ученые выяснили, что кошмары чаще сняться именно тем, кто любит поесть перед сном. Гаджеты

Для крепкого сна стоит отказаться от гаджетов в постели и даже около нее, ведь, бесконечные уведомления, незаконченная переписка или желание просмотреть фотографии друзей в Instagram не только сокращают количество сна, но и негативно влияют на засыпание. Дело в том, что искусственный свет от телефона, ноутбука или телевизора раздражает мозг, мешает правильной выработке гормонов, что в итоге делает сон беспокойным. Подушка

Неправильно подобранная подушка может стать причиной храпа, остеохондроза и даже обострений астмы. Эксперты советуют выбирать подушку высотой порядка 5-9 см, чтобы она повторяла естественные изгибы тела и оказывалась в состоянии снять нагрузку с шеи и плеч. Режим

Научно доказано, что подъем и засыпание в одно и то же время помогает организму функционировать без сбоев и способствует хорошему самочувствию. Многие современные граждане не соблюдают режим сна из-за телевизора, интернета или сериалов, что создает дополнительный стресс и при систематических нарушениях организм попросту не сможет вовремя давать сигнал для просыпания, а человек будет чувствовать себя разбитым весь день. Темнота

Наличие света в спальне лишь мешает здоровому сну, поэтому стоит избавиться от телевизора, лампы и прочих раздражителей. Однако благоприятную обстановку для сна нужно создать еще и с помощью плотных штор или масок для сна, ведь уличное освещение тоже влияет на качество засыпания. Белье

Чтобы сон стал наиболее приятным и расслабляющим стоит избавиться от синтетических материалов пижамы и постельного белья. Изделия из атласа выглядят красиво, но названный материал препятствует поддержке комфортной температуры тела, задерживая тепло. Это может стать причиной потливости и беспокойного сна, поэтому стоит выбирать одежду из льна или хлопка.]]>