Ещё
Сбой в организме: симптомы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сбой в организме: симптомы 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Нарушение нормальной работы организма может произойти у женщин в любом возрасте. Причин тому бывает предостаточно. Какие симптомы могут говорить о том, что в вашем организме произошел серьезный сбой.
Симптомы
значительное повышение веса;
нарушение месячного цикла;
ухудшение состояния;
раздражительность;
депрессия;
усталость;
нарушение сна;
головные боли.
При сбое в организме могут наблюдаться и другие симптомы.
Причины
Все перечисленные причины могут вызвать нарушения в организме и дать серьезный сбой.
Климакс
Климакс в последнее время заметно помолодел и женщине за 35 следует готовиться к возможному предклимаксному состоянию. В этот период начинаются характерные приливы, онемение конечностей, головные боли, снижение нормального уровня женских половых гормонов, нарушение работы яичников.
Прием контрацептивов
Большинство современных контрацептивов представляют собой гормоны, что и может повлечь за собой сбой на гормональном фоне.
Длительное неправильное питание
В погоне за красотой и стройностью многие девушки готовы ничего не кушать. Итогом таких экспериментов становятся булимия, анорексия, нервные и пищевые расстройства.
Различные диеты в виде длительного употребления белка или полный отказ от мяса провоцируют нарушение работы внутренних органов.
Беременность и роды
При беременности и родах, а также в последующем периоде времени восстановления, может наблюдаться сбой. При вынашивании ребенка, организм женщины полностью перестраивается, что может повлечь за собой серьезные изменения.
Малоподвижный образ жизни
Когда у женщины сидячая работа и нет возможности заниматься небольшими физическими нагрузками, вполне ожидаемо, что начнутся нарушения работы внутренних органов.
Плохая стрессоустойчивость
Подверженность стрессам иногда дает сбой в организме. Повышенная нервозность и переживания напрямую влияют на эндокринную систему, а точнее, на выработку гормонов.
В силу этого обстоятельства гормональный баланс нарушается.
Проблемы гинекологического плана
При наличии заболеваний гинекологического плана, все силы организма уходят на нормализацию его состояния. А выработка гормонов при этом существенно страдает.
Подростковый возраст
Зачастую при половом созревании наблюдается серьезный дисбаланс гормонов и это становится причиной сбоя в организме. Как только пройдет подростковый возраст, все процессы нормализуются.
Если вы наблюдаете у себя перечисленные симптомы или уверены, что есть конкретная причина сбоя в организме, следует обратиться к специалисту для установления точного диагноза.
Клео.Ру: последние новости
Польза тибетской гормональной гимнастики Филлеры: что это такое, показания и противопоказания Помело: полезные свойства и вред
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Толстушка из «Физрука» похудела и стала секси18
Опять за старое: Глюкоза выставила соски172
Как два мячика: Квитко показала вид сзади30
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Звездные отцы, которые не признают своих детей
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение