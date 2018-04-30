Беременность весной: все, что надо знать

Какие хронические заболевания могут обостряться во время беременности весной? Как (и стоит ли) выбирать поливитамины, будучи в положении? Специалист центра современных репродуктивных технологий «ВитроКлиник» Светлана Афана рассказала, что происходит с организмом будущей мамы с приходом весны.

Авитаминоз

Овощи и фрукты с прошлого сезона имеют исключительно питательную ценность как источники углеводов и клетчатки, но из-за длительного хранения они теряют львиную долю витаминов. Если у вас нет возможности употреблять свежие сезонные овощи и фрукты, лучше есть медленно размороженные ягоды (совет не только для беременных!), которые при правильной заморозке и хранении сохраняют большую часть витаминов. Единственное условие: съедать их нужно быстро и полностью. Учитывайте, что повторная заморозка лишит ягоды многих витаминов и микроэлементов.

Если будущая мама уделяет должное внимание своему режиму питания, не переутомляется, можно рекомендовать ей натуральные источники полезных элементов, о которых я рассказывала выше. Но современные реалии таковы, что большинство женщин работают практически до родов, часто перекусывают на ходу (что неприемлемо) и не могут получить суточную дозу всех необходимых витаминов и микроэлементов (а это около 1,5 кг овощей, фруктов и ягод в день), поэтому приходится добавлять к рациону поливитамины.

Здесь важен индивидуальный подход и подбор препаратов: каждый из них хоть и создан специально для беременных и кормящих женщин, но все же индивидуален по своему составу.

Важно, чтобы в продуктах питания и витаминных препаратах было достаточное количество фолатов (соединений фолиевой кислоты). При их дефиците есть риск развития пороков нервной трубки плода. Во время беременности повышается потребность и в йоде. Его недостаток может привести к неправильному развитию щитовидной железы у плода.

Обострение хронических заболеваний

Неустойчивая сырая погода активирует вирусные инфекции, а они часто вызывают заболевания дыхательных путей или провоцируют обострение хронических болезней. Это, в первую очередь, касается беременных, у которых и без того снижена иммунная защита.

За последнее десятилетие значительно вырос средний возраст будущих мам, многие мои пациентки старше 35 лет. К этому времени некоторые из них имеют большой багаж хронических заболеваний. Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, придерживайтесь диеты, избегайте острого, жареного, копченого, фастфуда и полуфабрикатов. Большинство препаратов для лечения таких болезней противопоказаны во время беременности.

В весенне-летний период часто обостряется поллиноз (аллергия на пыльцу). Если у вас есть склонность к аллергии, заранее проконсультируйтесь с иммунологом-аллергологом.

Переменчивое настроение

Переменчивая, унылая, дождливая погода — частая причина перепадов настроения. Больше гуляйте, сходите в остывающую (теплую) сауну или хамам. Главное правило: в сауне будущей маме должно быть не жарко и комфортно. Повышенная температура, особенно при высокой влажности (как в горячей бане) — большой риск для отслойки хориона (формирующейся плаценты) и сформированной плаценты.

Многие снимают напряжение травяными настоями. Но во время беременности ими нельзя увлекаться. Будущей маме можно принимать экстракты валерианы, пустырника или вдыхать пары отвара корня валерианы (ароматерапия). Любая фитотерапия должна согласовываться с врачом. Многие травы повышают тонус матки.

Пигментация

У некоторых девушек есть наследственная предрасположенность к возникновению пигментации во время беременности. Она в любом случае появится. Но это не значит, что нужно пренебрегать защитой от ультрафиолетовых лучей — они могут сделать ее более выраженной. Узнать о склонности к пигментации можно, поговорив с близкими и изучив особенности своей кожи (в местах соприкосновения тела с тесной одеждой кожа будет более темной).

Весной и летом избегайте прямых солнечных лучей и защищайте кожу средствами с SPF.

Текст: Юлия Козолий