Секрет удивительной красоты русских женщин

Желание прекрасной половины человечества быть неотразимыми заставляет ее постоянно задумываться о секретах красоты других женщин и в том числе иностранок. Иногда красота некоторых женщин напрямую зависит от места их проживания. Русские женщины, например, уделяют большое значение своей внешности, что является неотъемлемой частью их культуры. В нашей статье мы постараемся разгадать секрет красоты русских женщин.

Русские могут похвастаться свежими молодыми лицами. Большинство русских женщин тем не менее не склонны использовать косметические средства и убеждены, что секрет красоты их кожи состоит в ежедневном употреблении кефира. Кефир — это высококалорийный напиток, богатый пробиотиками, кальцием, протеином, витаминами, особенно В, и другие питательными веществами. Многочисленные исследования показывают, что употребление кефира улучшает пищеварение, увлажняет кожу и делает ее более гладкой.

Стремление к красоте

Русские женщины отличаются удивительным стремлением к красоте и считают себя красивее других женщин. Желание быть прекрасными заставляет их постоянно искать все новые способы улучшения своей внешности. Они готовы пойти на все, чтобы еще больше подчеркнуть свою естественную красоту.

Массаж лица

Как сообщает иранский медицинский сайт Alodoctor, русские женщины делают массаж лица, чтобы кожа выглядела более свежей. Массаж лица улучшает кровообращение и насыщает кожу питательными веществами. Кроме того, улучшается цвет кожи и она кажется более молодой.

Попробуйте каждый день выполнять эту процедуру кончиками пальцев, особенно перед нанесением макияжа.

Стильная внешность

Если вы на улице увидите много женщин разных национальностей, скорее всего, русскими окажутся те из них, кто носит блестящие туфли на высоком каблуке и короткие облегающие юбки и платья. Вы тоже можете использовать этот прием и, выбрав для своего наряда такую одежду и обувь, будете выглядеть более привлекательными в гостях или у себя дома.

Макияж для глаз

Русские женщины чаще всего предпочитают использовать косметику для глаз. Вряд ли вам удастся увидеть русскую с не накрашенными глазами. Это значит, что русские красавицы весьма искусно делают акцент на глазах, которые задают тон в привлекательности всего образа. Благодаря этому русским женщинам всегда удается прекрасно выглядеть.

Тушь для ресниц, карандаш для глаз и немного теней всегда придадут очарование лицу, если, конечно, использовать их умеренно.

Помада в светлых и мягких тонах

К светлой и даже бледной коже русских женщин, обусловленной более холодным климатом их страны, прекрасно подходит светлая помада в мягких тонах. Чаще всего эти женщины используют светло-красную или коричнево-бежевую помаду, которая предает особый блеск их цвету кожи. Вы никогда не увидите русскую женщину без простого блеска для губ, поскольку это средство необходимо им для защиты от холода, но оно же придает еще большее очарование всему облику.

Русские женщины чаще используют мягкие фруктовые ароматы, которые отлично гармонируют с местным климатом. Россия является одним их мировых производителей парфюмерии и ее качество остается на весьма высоком уровне.

Пешие прогулки

Русские женщины очень любят гулять и ходить пешком. Они используют транспорт только для дальних поездок и большую часть своих передвижений предпочитают совершать пешком. Разумеется, ходят они весьма быстро, что помогает им сжигать массу калорий.

Плавание

Несмотря на холодный российский климат, русские женщины обожают плавать. Для многих из них плавание воплощает в себе регулярное занятие спортом и связано с высокими достижениям в спортивной сфере, поэтому плаванием начинают заниматься еще в детстве.

Езда на велосипеде

Если русская женщина лишена возможности добраться до какого-то места пешком, то для этой цели она непременно воспользуется велосипедом. Данный вид спорта существенным образом помогает им поддерживать хорошую фигуру.

Употребление в пищу корнеплодов

Несмотря на холодный российский климат, русские женщины не забывают включать в свой рацион корнеплоды разных овощных культур, которые, естественно, благотворно влияют на их внешний облик.

Горячий суп Своей красивой кожей и стройной фигурой русские женщины обязаны еще одному традиционному блюду. Речь идет о низкокалорийном овощном супе, который также благотворно влияет на состояние кожи. Это крайне полезная пищевая привычка, которой должны следовать все женщины и мужчины.