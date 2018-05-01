Диеты, от которых полнеют

О них расскажет Первый канал 6 мая в своем циле «Теория заговора».

Каждая третья женщина хоть раз в жизни сидела на диете. И почти всегда происходит одно и то же: вес сначала уходит, а потом возвращается, иногда со знаком «плюс». Так что все мы делаем не так?

«Первый канал» разберет диеты, от которых полнеют и которые подрывают здоровье в целом. И в итоге выберет самую опасную диету.

«Есть часто, но маленькими порциями» — последние лет пять большинство диетологов внушали нам, что это самый правильный режим питания. Но с тех пор, по данным ВОЗ, в мире возросло и общее количество людей с лишним весом, и заболеваемость диабетом второго типа. В чем же дело? Обратимся к известным диетологам и выясним, почему они столько лет переводили нас на дробное питание.

Как утверждают диетологи, такой принцип питания позволяет держать уровень инсулина в крови на постоянном уровне и не допускать его скачков. Однако заведующий лабораторией генетики МФТИ Алексей Москалев уверяет, что нет никаких доказательств, что дробное питание помогает похудеть. Этот принцип зародился тогда, когда диетология стала востребованной профессией. Новым специалистам нужно было предложить своим пациентам какой-то неординарный способ снижения веса. Тогда они предложили отойти от привычного трехразового питания и сказали «ешьте 5-6 раз в день». Позже клиническое исследование доказали, что от дробного питания не худеют.

А может быть, стоит считать калории? Но парадокс в том, что, по словам психологов, чем больше мы стараемся вести ЗОЖ, тем чаще перебираем по калориям. А все потому, что когда мы употребляем полезные продукты, мы склоны вознаграждать себя за это чем-нибудь вредным. Другая крайность — есть не больше 1000 калорий. Сегодня даже появились службы доставки такого питания. Каждый день вам привозят коробочки с завтраком, обедом и ужином, не превышающих в сумме 1000 или 1200 килокалорий. Закажем и разберем ситуацию вместе с диетологом. Ведь последние мировые исследования показывают, что снижать калораж пищи бесполезно. Это не поможет похудеть! В фильме Первого канала этот парадокс разъяснят эксперты, и докажут, что считать калории нужно, только не так, как мы привыкли. Не чтобы не съесть больше нормы, скорее наоборот! Эксперты расскажут, как это сделать правильно.

А что с обезжиренными продуктами? Разговор пойдет и об этом. Но в чем же минус таких продуктов? Об этом расскажут в Институте Плеханова. Давайте вспомним, что без жира наш организм не усваивает огромную часть витаминов…

И вот парадокс — на модной кето-диете сегодня сидят многие звезды Голливуда. Она на 75% состоит из жиров, на 20% — из белка и лишь на 5% — из углеводов. Итак, самые главные продукты кето— диеты: жирное мясо, сало, сыр, сливочное и растительное масло, орехи. Все это можно есть и в жареном виде хоть утром, хоть перед сном и — худеть. Как же это возможно? Иностранные эксперты объяснят нам основной принцип этой диеты.

Об этом и еще об очень многом — в фильме «Диеты, от которых полнеют». Включайте телевизор 6 мая в 12:15.