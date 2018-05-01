Можно ли заниматься сексом во время беременности?

С наступлением беременности жизнь женщины меняется: происходящие перемены в организме и в сознании влияют на самочувствие, самоощущение. Период, когда носишь под сердцем ребенка, отражается на всех сферах жизни, включая интимную.

Нужен ли секс во время беременности?

С момента зарождения новой жизни и на протяжении долгих девяти месяцев будущая мама не может не думать о крохе в своем животе, чем бы она ни занималась. Забота о нем и здравый смысл подсказывают, что к своему здоровью, а значит, и к здоровью ребенка, нужно относиться внимательно. Большинство женщин становятся осторожней, больше прислушиваются к своим ощущениям, интересуются мнениями компетентных специалистов и стараются им следовать. Интимная жизнь на время беременности не прекращается, более того, гармоничные отношения с партнером благоприятно сказываются на гормональном фоне и психологическом состоянии. В этот период женщине важно чувствовать себя любимой и желанной, ощущать поддержку своего мужчины, поэтому она становится более требовательной и внимательной в отношениях. Секс во время беременности важен, как и в другие периоды жизни, он дарит приятные эмоции, дает почувствовать особенную связь с партнером, но воспринимается по-другому. Положительные стороны

Во время беременности можно не предохраняться (если речь идет о сексе с постоянным половым партнером).

Усиленное кровоснабжение половых органов делает ощущения от секса ярче, а оргазмы — сильнее.

Секс приносит удовольствие, а длительное воздержание порой плохо сказывается на эмоциональном состоянии обоих партнеров. Стоит отметить, что «гормоны радости» эндорфины влияют и на ребенка. В выигрыше остаются трое.

У женщин при сексуальном возбуждении усиливается кровообращение в области малого таза, следовательно, кровоток через плаценту увеличивается, и к ребенку поступает больше кислорода и питательных веществ.

Оргазм — своеобразная тренировка для мышц матки. Сокращения мышц готовят орган к родам.

Секс на поздних сроках помогает подготовить к родам шейку матки: сперма, богатая простагландинами, размягчает ее, делая родовые пути более эластичными.

Секс во время беременности: физиологические особенности

Беременность не исключает секс, но налагает некоторые ограничения, обусловленные физиологическими особенностями на разных сроках. В первом триместре либидо у многих женщин снижается. Сказывается токсикоз (тошнота, изменение вкусовых и обонятельных ощущений), нестабильное эмоциональное состояние на фоне гормональных всплесков (плаксивость, нервозность). Увеличиваются и становятся болезненными молочные железы. Все это мешает настроиться на интим и получать удовольствие от процесса. В плане физиологии ничто не мешает полноценному сексу. С начала второго триместра самочувствие беременной улучшается и желание заняться сексом возникает чаще. Это время считается наиболее благоприятным для занятий любовью, так как «опасный» период, на который, по статистике, выпадает наибольшее число выкидышей, позади. Малыш достаточно хорошо закрепился. Шевеления плода успокаивают будущую маму, подсказывая, что с малышом все в порядке. Небольшой животик не доставляет дискомфорта во время близости. Увеличенный кровоток в половых органах и обильные выделения усиливают ощущения от сексуальных ласк. Более чувствительными становятся и другие эрогенные зоны. В третьем триместре сексуальное влечение у женщины может снизиться. Причина — в самочувствии (изжога, отеки, одышка, дискомфорт в кишечнике и прочие недомогания). Мешает большой живот, появляются боли в пояснице, сложней найти удобную позу. Следует проявлять осторожность — избегать глубоких проникновений, давления на живот, излишней физической нагрузки, чтобы не спровоцировать преждевременные роды.

Психологические аспекты

Что мешает получать удовольствие женщинам Новая социальная роль налагает на женщину дополнительную ответственность за здоровье и благополучие ее ребенка. Раскрепощению в постели мешают тревожные мысли, связанные с малышом. Опасаясь навредить ему, женщина может вести себя во время близости осторожней, сдержанней и даже сознательно избегать интима. В первом триместре женщины опасаются прерывания беременности, поэтому могут отказывать партнеру. Ближе к родам мысли беременной заняты предстоящим событием и подготовкой к появлению малыша. Переживания и хлопоты не добавляют романтики и страсти в отношения с мужчиной. Преображение фигуры у многих вызывает смешанные чувства: с одной стороны, округлившиеся формы делают женщину особенно привлекательной, с другой — меняющиеся пропорции тела иногда вселяют неуверенность в себе. Чувствуя себя большой, неуклюжей, сложно представить, что восприятие партнера осталось прежним. Гормональный фон вызывает перепады настроения. Эмоциональная нестабильность не может не отразиться на отношениях между мужчиной и женщиной. От того, насколько он готов подстраиваться под свою любимую, а она — контролировать выплески эмоций, зависит и качество интимной жизни. О чем переживают мужчины Неблагоприятно сказывается на либидо боязнь навредить малышу. Переживания за супругу и ее здоровье вынуждают мужчину осторожничать в сексе. Происходящие во внешности партнерши изменения заставляют воспринимать ее по-новому — растущий живот постоянно напоминает мужчине о том, что она теперь не просто любимая женщина, но и мать его ребенка. Это осознание привносит новизну в ощущения, отношения, интимную жизнь. Если на мужчину свалились новые хлопоты по дому в связи с недомоганиями жены или он много работает под грузом новой ответственности, он может уставать физически, что отразится на частоте интима. Секс становится другим Фигура будущей мамы приобретает новые очертания. Не все считают, что беременный живот делает ее сексуальней. Но беременность не делает женщину менее желанной — она открывает новые грани отношений между партнерами, они познают друг друга в новых ролях — будущих родителей. Отношения переходят на новый уровень, секс может стать другим, и в этом нет ничего страшного. Даже вынужденное воздержание во время беременности не означает, что интимной жизни пришел конец — супруги проявляют любовь и нежность друг к другу не только во время полового акта. А секс непременно вернется после беременности. Чтобы преодолеть нервное напряжение, неловкость, справиться с переживаниями и страхами, важно относиться друг к другу с терпением и вниманием, не оставляя наедине с возникающими проблемами. Откровенный разговор о физических ощущениях и эмоциональном состоянии поможет лучше понять друг друга в период, когда происходят такие важные изменения, касающиеся обеих сторон.

Когда можно заниматься сексом

При благополучной беременности заниматься сексом можно со дня зачатия и до самых родов, ничего не опасаясь. Навредить малышу невозможно — этому препятствуют сомкнутые стенки шейки матки. Малыша защищают плодные оболочки и стенки матки, околоплодные воды амортизируют толчки. Сокращения матки во время оргазма не могут запустить процесс родов, если срок не подошел. Для занятий любовью важно хорошее самочувствие женщины. Недомогания, связанные с токсикозом и другими состояниями, не дадут возможности получить удовольствия от близости с партнером.

Когда необходимо воздержание

О возможности половой жизни следует проконсультироваться с гинекологом. В зависимости от анамнеза и рисков врач может порекомендовать половой покой в определенные периоды беременности или в течение всего срока вынашивания малыша. Секс противопоказан при:

многоплодной беременности;

осложнениях беременности;

низко расположенной плаценте;

предлежании плаценты;

угрозе прерывания беременности;

привычном невынашивании беременности;

преждевременных родах в анамнезе;

подтекании околоплодных вод;

обнаружении у одного из партнеров заболеваний, передающихся половым путем.

Как это делать безопасно

Следует внимательно отнестись к выбору комфортных и безопасных поз во втором и третьем триместрах беременности. Они должны исключать сильное давление на живот и очень глубокое проникновение. Самой неподходящей является классическая поза, когда женщина лежит на спине. Наиболее удобны положения на боку, когда мужчина находится сзади. Определяющими при выборе будут ощущения женщины. Она же регулирует фрикции. Мужчине следует проявлять чуткость к партнерше, прислушиваться к ее желаниям и ощущениям. Женщина должна четко дать понять партнеру, когда нужно остановиться. Секс не должен доставлять дискомфорт или боль. При появлении болезненных ощущений или кровянистых выделений необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Если ваша беременность протекает без осложнений, не ограничивайте себя в сексе. Пусть качество ваших интимных отношений выйдет на новый уровень и моменты близости с партнером доставляют вам обоим удовольствие.