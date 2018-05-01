Органические и обычные продукты: есть ли на самом деле между ними разница

Сегодня огромной популярностью пользуются экологически чистые или, как их еще называют, органические продукты. Как правило, их стоимость на порядок выше еды без наклейки с надписью «эко». Есть ли смысл платить больше или это пустая трата денег?

Мы готовы переплачивать за органические продукты, будучи уверенными, что именно эти овощи, фрукты, мясо и молоко принесут пользу нашему организму. СМИ, реклама, популярные певцы и актеры, помешанные на здоровом питании, твердят нам о пользе экопродуктов и вселяют в нас чувство вины, если мы не ходим в фермерские магазины. Но мало кто задумывается, что такого вредного в обычных продуктах и почему их еще не запретило правительство, если они убивают наш организм?

Что значит «эко»?

Суть экологического сельского хозяйства сводится к тому, что «химия», созданная человеком (то есть искусственные удобрения и средства для защиты растений), вредна и плоха по своей природе. Поэтому для выращивания экопродуктов ее не используют. Однако разделение на плохую искусственную и хорошую натуральную «химию» с научной точки зрения никак не обосновано. Вред вещества для организма человека зависит от его свойств и дозы, а не от его происхождения.

Химия не значит вредно

Таким образом покупка экопродуктов вовсе не означает, что вы сделали что-то невероятно важное и полезное для здоровья, как говорят в рекламе. Это звучит парадоксально, но здоровье органических животных хуже, чем их сородичей, выращенных с использованием той самой «химии». Это логически объяснимо: органические фермеры хвалятся, что не кормят животных антибиотиками и противоглистными препаратами, поэтому они больше подвержены болезням.

При этом пестициды, которых так бояться производители «чистых» овощей и фруктов, тоже присутствуют в органических продуктах — они бы попросту не доезжали до прилавков магазинов, если бы растения не обрабатывали химическими средствами. Нормы ЕС разрешают использовать 26 так называемых экологических пестицидов, но они не всегда менее токсичны, и никто не следит за реальными объемами натуральных пестицидов. А уровень пестицидов в обычных продуктах приемлем для употребления.

Кругом обман

Рост спроса на органику побуждает многих производителей наклеивать зеленые этикетки на свои продукты, хотя они не имеют никакого отношения к органическому производству. Это происходит оттого, что в российском законодательстве попросту нет стандартов для этого сегмента рынка.

Органическое производство — это сложный процесс, требующий огромного количества природных ресурсов и денежных затрат.

Кстати, о природных ресурсах. Многие верят, что органическое продукты полезны для окружающей среды, и выбирают их именно по этой причине. Однако здесь тоже кроется уловка маркетологов: производство органического продукта требует больше земли, чем обычного, сильнее влияет на потепление климата, значительнее загрязняет водоемы и вносит большую лепту в создание кислотных дождей.

К тому же вряд ли экологически чистое яблоко спасет ваш организм, если каждый вечер вы пьете пиво, закусывая чипсами. Правда, обычное яблоко тоже не сильно поможет, но оно хотя бы в несколько раз дешевле. Поэтому, вместо того чтобы переплачивать за приставку «эко», лучше потратить эти деньги на абонемент в спортзал — пользы для вашего здоровья будет больше.

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