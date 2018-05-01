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Важный вопрос. Как бегать, если у вас аллергия на цветение
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Важный вопрос. Как бегать, если у вас аллергия на цветение 

SovSport.Ru 15 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Май — не только «именины сердца», но и обострение сезонных аллергий, связанных с цветением. Как заниматься бегом и планировать тренировки в мае, если вы аллергик, «Советскому спорту» рассказала Ксения Астраханцева, наш постоянный спикер, МСМК по легкой атлетике и марафонец.
— Аллергия — настоящий бич современных людей. По статистике, различными аллергическими реакциями «на весну» и цветение страдает едва ли не каждый третий россиянин. Если вы занимаетесь бегом или другим спортом, почти наверняка это снизит качество ваших тренировок: из-за аллергии падает выносливость, переносить нагрузки становится тяжелее.
Как спастись от клещей на пробежке
В первую очередь, нужно понять, насколько силен ваш аллергический синдром. Если у вас поднимается температура — от 37 и выше, вы чувствуете сильное недомогание, слабость, головные боли — возможно, следует на время прекратить тренировки. До той поры, пока пик аллергии не пройдет, воздержитесь от бега: он принесет больше вреда, чем пользы.
Если же вы «умеренный» аллергик — чихаете, часто сморкаетесь, но при этом чувствуете себя вполне сносно, а температура тела в пределах нормы, беговые тренировки можно продолжить. Обычно, я рекомендую в этих случаях снижать беговую норму на 25-30%. Это касается и дистанции, и темпа бега. Аллергия — не время для рекордов. Ваша задача в этот период: по минимуму потерять в беговой форме, не дать телу забыть «беговой» паттерн, а выносливости не уйти в ноль.
Тренируйтесь два-три раза в неделю в среднем и легком темпе. Беговая тренировка не должна отнимать все ваши силы. И каждый раз нужно очень внимательно следить за своим самочувствием во время и после пробежки. Если вы ощущаете сильный упадок сил, поднимается температура, аллергические реакции становятся интенсивнее — значит, тренировки нужно еще укоротить по времени и частоте, или вовсе отказаться от них.
Как вариант, подойдет альтернативный вариант тренинга: в период обострения аллергии делайте дома упражнения с собственным весом. Скручивания на пресс, приседания, бег на месте и высокие прыжки — этот легкий общеукрепляющий тренинг снизит потерю формы.
Как не набрать лишний вес на майских шашлыках
Еще один вариант при «умеренной» аллергии: бег в закрытом помещении или на площадке, максимально удаленной от аллергенов. Если вы обычно бегали в парке, на время перенесите ваши пробежки на школьный стадион, где меньше зелени, или в легкоатлетический манеж. Следите за реакциями организма: если и на школьном стадионе он вдруг разражается приступами чихания и насморка — значит, и эта площадка не подходит. Пробуйте искать другое место. Многие бегуны-аллергики отмечают, что в период обострения аллергии лучше бегать у воды: ветер и влажный воздух вызывают меньше приступов аллергии.
Перед началом пробежек аллергикам лучше проконсультироваться у врача. Только специалист сможет оценить реальную тяжесть аллергии и посоветовать оптимальный режим тренинга.
По завершению «пикового» аллергического цикла входить в нормальный режим бега нужно постепенно, чтобы не перегрузить организм. Дайте себе на восстановление 3-4 недели, в течение которых вы будете плавно повышать нагрузки до нормальных рабочих. Откажитесь на это время от соревнований. Чрезмерная нагрузка после аллергии может дать побочные эффекты в виде снижения иммунитета, слабости и плохого самочувствия.
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