Хроническая усталость: причины, не связанные со сном

Нет ничего приятного в том, чтобы по утрам, едва открыв глаза, ощущать физическую усталость, будто вы трудились всю ночь, но еще хуже, если вы не можете найти причины своего неважного самочувствия. Казалось бы, вы все делаете правильно: спите по восемь часов в день, проветриваете спальню, перед сном читаете хорошую книжку, а под подушку кладете ароматизированные саше, которые помогают расслабиться. Но порой хроническая усталость никак не связана с нарушением сна. Она также может быть результатом неправильного питания, гормональных сбоев, плохой физической подготовки и постоянного стресса. Рассказываем о шести главных причинах вашего неважного самочувствия, с которыми нужно бороться.

Вы пьете слишком много кофе

Все мы любим кофе и знаем о его чудесных свойствах: этот замечательный продукт поставляет в наш организм ценные антиоксиданты и помогает проснуться по утрам. Но, как и любое вещество, кофеин хорош в меру. Злоупотребляя кофе, мы становимся зависимыми от него, а эффект от напитка превращается в карету Золушки: сначала вы чувствуете бодрость и прилив сил, на смену которому быстро приходит знакомая усталость и апатия. В результате вы спешите выпить еще одну чашечку волшебного напитка, а потом еще одну и еще одну. Так может продолжаться до бесконечности. Вы даже не замечаете, как ваш режим сна медленно, но верно выходит из строя.

Исследования показали, что люди, которые ограничивают потребление кофе или полностью отказываются от него, чувствуют себя намного бодрее, чем те, кто продолжают пить его в несметном количестве. Как победить кофеманию? Начинайте свой день одной или двумя чашками кофе, а последнюю выпивайте не позже полудня. Чтобы напиток действовал быстрее, добавьте в него кусочек сливочного или кокосового масла — жиры помогут подзарядиться энергией. Хотите на время забыть о кофе? Замените его чаем матча.

Вы страдаете от обезвоживания

Ученые не зря твердят о пользе, которую приносит нашему организму обычная вода. Общее обезвоживание может стать одной из причин появления хронической усталости. Главные признаки того, что вашему организму не хватает жидкости, — постоянное желание пожевать что-то сладкое, ощущение сухости во рту, частые головные боли и чуткий, поверхностный сон.

Проверить, страдаете ли вы от обезвоживания, достаточно просто: зажмите между пальцами кожу на внешней стороне запястья так, чтобы образовалась складка, оттяните ее, а затем опустите. Кожа должна вернуться в свое исходное состояние и полностью расправиться через две секунды. Если этого не произошло, немедленно включите в свой рацион полтора-два литра воды. И помните: сладкая газировка не в счет.

Вам не хватает витаминов

Независимо от того, как долго вы спите, несбалансированная диета может влиять на уровень вашей энергии. Хроническая усталость — своеобразный знак, который дает организм, показывая, что ему чего-то не хватает. Чаще всего речь идет о витаминах и питательных веществах.

Ученые считают, что постоянное чувство усталости и неправильное питание почти всегда связаны между собой. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, откажитесь от полуфабрикатов и продуктов с высоким содержанием сахара, а также старайтесь питаться так, чтобы поддерживать здоровый баланс белков, жиров и углеводов. Даже если вы продержитесь на правильном питании всего несколько дней, вы заметите, что ваше самочувствие стало значительно лучше.

У вас гормональный сбой

Наши надпочечники отвечают за выработку гормонов и энергичность всего организма, а частые стрессы наносят им урон, выводя из строя. Зачастую вы даже не осознаете, что находитесь в стрессовом состоянии, — просто ощущаете физическую слабость.

Хотя гормональные сбои — явление далеко не редкое, их трудно диагностировать и еще труднее лечить. Надпочечная дисфункция часто является причиной, по которой вы изо дня в день чувствуете себя усталым. Чтобы не допустить гормональных нарушений, старайтесь оградить себя от неприятных ситуаций и лишних переживаний, а лучше включите в свой рацион адаптогенные травы — женьшень, имбирь, корень солодки, — которые помогают бороться с последствиями стресса.

Вы не расслабляетесь

Наша жизнь ускоряется день ото дня: нам нужно успеть сделать сотни дел, побывать в десятках мест, решить тысячи задач. Мы настолько привыкли к постоянному стрессу и перенапряжению, что вовсе перестаем его замечать. Да, вы можете встречаться с друзьями или проводить выходные лежа на диване с любимой книгой в руках, но при этом ваши мысли будут заняты решением насущных проблем.

Даже если вы уверены, что стрессовые ситуации — не ваш удел, не стоит пренебрегать некоторыми простыми действиями, которые помогают расслабиться и отвлечься. Заведите личный блог, чтобы делиться своими переживаниями, запишитесь на йогу (так вы не только забудете о проблемах, но и приведете себя в форму), медитируйте и слушайте любимую музыку. Таким образом вы избавитесь от перенапряжения, а вместе с ним — и от хронической усталости.

Вы забываете о физических нагрузках

Регулярные физические нагрузки заряжают организм энергией, поэтому вам ни в коем случае нельзя вычеркивать их из своей жизни. Понятно, что иногда из-за плотного графика трудно найти время и силы, чтобы вырваться в спортзал или бассейн. Но вы всегда можете заменить поездки на автобусах неторопливой прогулкой.

Старайтесь двигаться как можно больше: не сидите на месте в обеденный перерыв, отказывайтесь от транспорта, выбирайте самую длинную дорогу — через некоторое время вы заметите, как ваше тело приходит в тонус, а хроническая усталость начинает отступать.