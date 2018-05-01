Как избавиться от акне на лице быстро и навсегда?

В подростковом возрасте во время гормональной перестройки организма любой человек сталкивается с проблемой акне на лице. С возрастом это неприятное явление проходит или уменьшается по силе высыпания, но иногда от акне на лице продолжают страдать взрослые люди обоих полов. Почему это происходит, как можно избавиться от акне и позабыть о нем навсегда?

Как диагностировать причины акне на лице?

Акне — заболевание, которое может быть вызвано множеством факторов. Именно поэтому врач-косметолог или дерматолог часто работает совместно с эндокринологом, гинекологом, диетологом и даже психотерапевтом для установления причин появления напасти.

Изначально большинство людей обращаются к косметологу. Грамотный специалист обязательно должен расспросить пациента о вредных привычках, имеющейся аллергии, образе жизни. После подобной консультации становится ясно, нужно ли обращаться к другим профессионалам и с какой внутренней проблемой организма связано появление акне на лице. Это поможет подойти к излечению акне системно и комплексно и принесет быстрые результаты.

Что такое акне?

Несмотря на то что акне считается спутником подросткового созревания, у некоторых высыпания на лице появляются только в 30 лет: так называемое позднее акне может возникнуть и в 40, и в период менопаузы. Специалисты называют такое явление MARSH-синдром:

М — мелазма, то есть проявление пигментации на коже, А — собственно акне, которое проявляется в виде комедонов, папул, гнойничков с последующим образованием рубцов и пятен. R — розацея, при которой воспаление возникает не в сальной железе, а на уровне сосудов, вызывая появление сеточек на щеках или крыльях носа и покраснение кожи лица. S — себорея: на коже образуется сальная или жирная пленка, кислород не получает доступа к клеткам эпидермиса, он утолщается и шелушится, а цвет лица при этом неровный и нездоровый. Наконец, Н — это гирсутизм, то есть избыточный рост волос на лице независимо от пола.

То, что принято называть акне, может проявляться суммой вышеперечисленных симптомов или любыми их комбинациями. Причины, которые их вызывают, лежат в совершенно разных плоскостях, поэтому и подход к лечению должен быть индивидуальным в каждом случае.

Почему появляются прыщи?

Самая частая и распространенная причина — дисбаланс половых гормонов. Он проявляется нарушениями цикла и скачками веса в любую сторону и бывает вызван в том числе приемом неправильно подобранных гормональных препаратов или пищевых добавок сомнительного происхождения, чрезмерным увлечением жесткими диетами.

Среди других причин может быть реакция организма на лекарственная терапию других заболеваний, недуги ЖКТ, различные патологии женской половой системы, дисбактериозы или некоторые виды инфекций. Не стоит забывать об увлечении многих людей фастфудом, стрессе и плохой экологии больших городов.

Что провоцирует появление акне?

Сладости и шоколад, острая и жирная пища, копченые продукты и фастфуд. На появление акне могут повлиять крепкий чай или кофе в больших количествах, алкоголь и даже молочные продукты. В эту же группу нужно включить дисбактериозы, стрессы и депрессии, чрезмерное увлечение загаром, неправильное употребление декоративной или уходовой косметики.

Чем лечат акне?

После установления причины появления неприятных проявлений на коже назначают лечение. Это может быть в том числе лекарственная терапия — например, ретиноиды, или гормональные препараты в зависимости от нарушения работы конкретного органа, или даже антибиотики. Одновременно с этим определяются препараты, подходящие для наружного применения.

В бьюти-клиниках на сегодняшний день одним из самых эффективных признано лечение светом — фототерапия. За 5-10 сеансов в сочетании с препаратами состояние кожи лица заметно улучшается.

Как подбирать средства для домашнего ухода?

Очень важно правильно подобрать средства для домашнего ухода — лучше всего сделать это совместно со специалистом. Довольно часто мы выбираем крем или лосьон, слушая рекламу или советы подруг. Логика при этом довольно однотипная: «если у меня появились прыщи, это говорит о проблемной коже» — соответственно, в бестселлерах находятся средства, предназначенные для жирной кожи. Обладательницам юной кожи, склонной к выделениям, часто назначают косметику с салициловой кислотой.

На деле же прыщи и воспаления могут появиться и на сухой чувствительной коже, да еще и подверженной возрастным изменениям, — и косметика для жирной кожи только усугубит общую проблему. Более того, используя подобные средства, можно ухудшить иммунитет кожи — гораздо разумнее подобрать в этом случае косметику, которая будет питать и увлажнять.

Как избавиться от прыщей: общие принципы ухода

Звучит не слишком оригинально, но за такой кожей нужно регулярно и правильно ухаживать, тогда количество прыщей и жирный блеск заметно уменьшатся, а поры будут более узкими. Очень важно обратить внимание на эффективность любого выбранного средства — если через 3 недели применения состояние кожи никак не поменялось, крем, лосьон или тоник необходимо менять. В случае ухудшения — отказываться от средства незамедлительно.

Ежедневный уход

Кожу необходимо очищать перед сном: пенящиеся муссы или гели, затем тоник. После этого — обязательное увлажнение кожи нежирным кремом с матирующим действием.

Раз в неделю

Необходимо делать маски от прыщей в домашних условиях. Они должны быть верно подобраны в соответствии с типом кожи и причинами акне. Это могут быть маски с глиной, цинком и различными фитоэкстрактами — они подсушат кожу, выровняют цвет и уберут жирный блеск.

Ежемесячно

Необходимо посещать косметолога в салоне красоты: он сделает профессиональную чистку, оценит общее состояние кожи и даст профессиональные рекомендации по дальнейшему уходу дома и выбору актуальных средств.

Каждые 6 месяцев

Пилинги кислотами, гоммажи — то есть ферментативное очищение, мезотерапия и другие салонные процедуры, которые могут проводиться только профессионалами в салоне.

Какие мифы об акне самые устойчивые?

Приведем основные мифы, в которые немедленно нужно перестать верить, если вы хотите, чтобы ваша победа над акне была скорой и быстрой.

Глиняные маски обязательны всем

Глина действительно отлично вытягивает избыточный жир и уменьшает салоотделение, особенно в теплое время года. Но в случае обострений акне и инфекционных причин его появления такие маски применять нельзя. Они не стерильны и могут вызвать появление микробов на и без того поврежденной коже. В результате проблема акне только ухудшится и вылечить ее будет сложнее.

Чем чаще очищать — тем лучше

Очень распространенная ошибка. При частом умывании и бесконечном смазывании нарушается естественный защитный барьер кожи, что приводит к обострению заболевания.

Прыщи нужно выдавливать

Если делать это дома самостоятельно, есть риск распространить инфекцию по поверхности всего лица. В результате вместе одного неприметного прыщика будет пять огромных и болезненных. К подобным последствиям может привести использование абразивных скрабов, щеток для очищения.

Диета обязательно поможет

Разумеется, очень важно питаться здорово и полноценно. Но напрямую еда никак не может воздействовать на состояние кожи лица. Акне нужно обязательно лечить комплексно — и снаружи, и изнутри.

Акне — исключительно наружное заболевание

Порой оказывается так, что никакие усилия, направленные на наружное лечение проблемы акне, не срабатывают. В таких случаях есть смысл посмотреть на экологию жилья — возможно, таким неприятным образом проявляет себя аллергия на пыль или клещей, средства бытовой химии или даже материалы, из которых сшито постельное или нательное белье. Кондиционер или система вентиляции, зараженные грибком или просто давно не чищенные, тоже могут быть источником высыпаний на лице.

Известны случаи, когда акне было спровоцировано наполнителями матрасов или подушек, аллергенными утеплителями, которые использовались строителями при возведении дома. Среди возможных причин могут быть загрязнения почвы, с которыми страдающие от акне люди сталкиваются при работе в саду и прогулках в парке, работа с большим количеством старой и пыльной бумаги, зараженной грибком.

Психология не влияет на появление акне

Иногда финальное излечение зависит от решения психологических проблем. Важно разобраться, что за психосоматические процессы запущены самим человеком с проблемами кожи или его ближайшим окружением. Психологи уверяют, что подобным образом могут выходить гнев, неприятие себя, своего тела или родителей, отрицание своей природы и инфантильность, обиды и страхи.

Очень важно в любом возрасте разобраться с подобными явлениями психики и скорректировать свое поведение: возможно, после психотерапии с грамотным специалистом нормализуются пищевые привычки и режим дня и питания, что тоже будет способствовать избавлению от акне и в любом случае окажется очень полезным для любого человека.

Домашние лайфхаки по избавлению от акне

Иногда бывают ситуации, когда нужна срочная «скорая помощь»: по закону подлости огромный прыщ прямо в центре носа или лба может вылезти накануне важного собеседования, свидания или свадьбы. В этом случае могут помочь народные методы экспресс-помощи.

Пенка для бритья

Как правило, содержит в себе антисептики и увлажняющие компоненты, которые не прибавляют жирности эпидермису, так что умывание ею снимет раздражение с кожи — во всяком случае, хуже точно не будет. Прием подходит и для тех случаев, когда ваш привычный мусс или пенка для умывания внезапно закончились, а в магазин бежать некогда.

Кубики льда

Любой экстракт или лосьон из трав, который рекомендован косметологом, можно разлить по формочкам и протирать лицо кубиком льда вместо ватного диска. Такой способ отлично тонизирует кожу и сужает поры, да еще и помогает поскорее проснуться утром.

Зубная паста

Иногда способна принести быстрое облегчение при внезапном появлении большого и болезненного прыща. Активные компоненты пасты для зубов — отбеливающие и антисептические, охлаждающие и успокаивающие. Нужно точечно нанести на проблемное место и оставить подсохнуть, после чего аккуратно смыть.

Капли для глаз «Визин»

Нельзя с уверенностью объяснить почему, но средство работает. Капли для глаз, которые используются для избавления от покраснений и усталости, способны быстро снять воспаление с кожи. Их нужно нанести прямо на воспаленное место ватной палочкой, и уже через час оно заметно спадет. Сам прыщ, возможно, никуда не денется — и потребует обязательного грамотного лечения в дальнейшем, но покраснение и выпуклость зоны вокруг него точно станут меньше или исчезнут вовсе, а лицо будет казаться более чистым и свежим.