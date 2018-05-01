Почему пик болезней приходится на весну

На улице почти лето — откладываем в долгий ящик сапоги и теплые куртки, достаем сандалии и майки с коротким рукавом. Кто-то уже нагружает автомобиль под завязку — палатка, надувная лодка, гамак. Наконец-то на рыбалку, а может, в поход.

Но планы на отдых может нарушить незапланированная болезнь — простуда, аллергия, высокое давление или сердечный приступ. Врачи говорят — весной чаще, чем в другое время года, происходит обострение хронических заболеваний.

За последние две недели температурный фон меняется со скоростью света. Минусовые температуры ночью, а днем — почти лето. Подобные скачки — стресс для нашего организма. Он просто не успевает адаптироваться к таким «американским горкам».

Надо помнить, что перепады температуры всегда связаны с изменением атмосферного давления. 70% людей сегодня — метеозависимые. У многих сердечнососудистая система реагирует: повышается давление, пациенты поступают к нам с гипертонией, — рассказала главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 64» Ольга Шарапова

В первой декаде мая начинается пробуждение природы. На деревьях и кустарниках появляются листья, прорастают сквозь асфальт городские цветы и трава. Массовое появление аллергенов — еще одна опасность этого времени года.

Начинается цветение растений, которые по очереди сменяют друг друга. У пациентов начинается поллиноз (сезонная реакция организма на пыльцу растений — ред.). Они страдают насморком, слезотечением, конъюнктивитом. Обостряются дыхательные проблемы, например, бронхиальная астма, — рассказала Анжелика Шакирова, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, врач-терапевт.

Еще одна причина, почему мы начинаем весной активно болеть, — нехватка витаминов и микроэлементов. Врачи говорят: за зиму организм тратит свой запас полезных веществ. Особенно часто россиянам не хватает витамина Д и йода. Из-за витаминного голода начинается обострение хронических заболеваний — от гайморита до стенокардии.

Есть такие пациенты, у которых присутствует некая убежденность, что они витамины могут получать из каких-либо фруктов, либо овощей, но это не так. Уже давно известно, что в тех фруктах, которые продают сейчас, низкое количество витаминов, — рассказала Анжелика Шакирова.

Но нужно ли идти в аптеку и скупать витаминные комплексы, чтобы поправить здоровье? Врачи предупреждают: «насыщать себя витаминами» нужно с умом.

Витамин витамину рознь, просто пойти купить непонятно что в аптеке не значит помочь себе. Нужно обратиться к врачу, сдать анализ на микроэлементы и витамины и выбрать человеку правильную комбинацию полезных веществ, которая подходит лично ему. К сожалению, так делает мало пациентов, — заявила Анжелика Шакирова.

Организм — он как скрипка. Его нужно постоянно регулировать, настраивать — на весну, на лето, на осень, на зиму. Настраивать тем, что укреплять иммунитет, — соглашается с коллегой Ольга Шарапова.

Врач обращает внимание — кроме витаминов нельзя забывать о правильном питании. Так, 60% всей пищи должны составлять овощи в любом виде — сырые, вареные, тушеные, квашеные. Еще мощные стимуляторы иммунитета — кисломолочные продукты. Если каждый день выпивать стакан ряженки или кефира, то болезни отступят.