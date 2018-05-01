Гимнастика для будущей мамы: безопасно и аккуратно

Беременность и роды влияют на организм каждой женщины, в результате чего происходят некоторого рода изменения: внутренне брюшное давление увеличивается. Для того чтобы удерживать его на приемлемом уровне, необходимы упругие и сильные мышцы пресса, а также тазового дна. МедикФорум решил выяснить, что нужно сделать, чтобы получить хороший физический тонус. Женщины, которые постоянно занимаются физкультурой, в период беременности менее подвержены растяжкам после родов, отекам, расширению вен, и при этом замечено, что продолжительность родов уменьшается на 4-6 часов, при минимальных осложнениях.

Какие физические нагрузки подходят беременным?

Для тех, кто переживает спокойную беременность, без ранних и поздних токсикозов и осложнений, ежедневное выполнение гимнастики является обязательным условием для хорошего самочувствия и правильного развития плода. В основном применяют такие формы физической нагрузки: спортивные упражнения, пешие прогулки, специальная гимнастика. При тщательном исполнении рекомендаций врача, который советует регулярное выполнение комплекса определенных упражнений, у беременной женщины улучшится самочувствие, активизируются обменные процессы в организме, нормализуется сон, и что весьма важно, увеличится снабжение тканей кислородом.

Как заниматься спортом безопасно?

Для определенного количества женщин, которые имеют некоторого рода предрасположенность, весьма существенно снизить до малейшего риск возникновения варикозного расширения вен, растяжек на груди, бедрах, животе; избежать появления болей в поясничном отделе, облегчить функцию кишечника. Интересным вариантом физических нагрузок для беременных женщин является фитбол. Это специальный комплекс упражнений, который проходит с использованием большого размера гимнастических мячей. Суть комплекса состоит в том чтобы, развить гибкость, силу, улучшить общее самочувствие, преодолеть болевые симптомы в спине, улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Материал, из которого изготовлены мячи, легко прогибается и полностью принимает форму тела, как бы повторяя ее. Еще одним немаловажным фактором, для успешного протекания родов является укрепление и готовность той группы мышц, которые будут принимать в этом главное участие. Тренировка на очередность моментов напряжения с последующим полным расслаблением даст дополнительную готовность женщине в период родов, и ей удастся лучшим образом справиться с этим в необходимый момент, не вызывая осложнений и трудностей. Темп упражнений выбирается с учетом индивидуальных возможностей. Ранее врачи рассказали о ложной близорукости при беременности.