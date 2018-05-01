Зачем нужны патчи под глаза?

Среди советов по уходу за лицом есть также рекомендация по использованию патчей для глаз. Они могут привести эту зону в тонус.

Патчи для глаз, что это?

Патчи — подушечки в форме полумесяца, пропитанные полезными веществами. Визуально они напоминают пластыри или ватные диски. На самом деле со стороны, прилегающей к коже, находится охлаждающий специальный гель. В состав обычно входят антиоксиданты, гиалуроновая кислота и коллаген. Все эти и другие полезные компоненты мгновенно впитываются в кожу вокруг глаз и положительно влияют на здоровье.

Патчи применяются в нескольких случаях:

1. Против мешков под глазами. При отеках они способствуют выведению влаги, разглаживанию кожи и питают. 2. Против возникновения морщин. Ранние морщины могут появляться из-за недостатка влаги в дерме. В таком случае эффективными будут: Пластыри с гиалуроновой кислотой. Они предназначены для разных возрастов. В состав некоторых входит ботекс. Часто использовать такие патчи нельзя, всего раз в неделю. Этого будет достаточно, чтобы разгладить кожу вокруг глаз и уменьшить пигментацию. Патчи с золотом. Они очень эффективны против морщин, ведь в составе присутствуют глицерин, ионы метала и много витамин. Единственным недостатком таких масок является их цена. 3. При появлении синяков. В таком случае используются патчи, в состав которых входят пантенол и кофеин. Они сужают сосуды и способствуют исчезновению синевы под глазами.

Частота использования.

Для того, чтобы освежить взгляд, такую маленькую маску можно использовать мгновенно и в любое время суток. Необходимо иметь всего лишь полчаса свободного времени. А можно даже совместить этот процесс с каким-то другим занятием. Частота использований может быть неоднократной. От раза в неделю (если патчи от морщин) до раза в день (если маски против мешков и отеков). А вот длительность использования зависит от состояния кожи и вида проблемы.

Противопоказания и ограничения.

В составе масок под глаза содержится множество веществ, поэтому они могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Есть ряд ограничений, при которых патчи противопоказаны: Воспалительные процессы на глазах, такие как конъюнктивит; Механические повреждения на коже, такие как порезы и царапины; При куперозе, так как сосуды могут стать только заметнее. Чтобы добиться здорового и сияющего взгляда нужно попробовать все методы. Патчи станут одними из лучших помощников в борьбе с синяками, отеками и даже морщинами. Красота того стоит. Ранее эксперты рассказали о том, как патчи помогут избавиться от «гусиных лапок».