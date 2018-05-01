Как похудеть во время сна?

Если человек частенько засиживается за просмотрами кинофильмов или телевизионных передач, тогда он мало спит. Обычно недосыпание играет злую шутку с людьми. Редко встретишь того, кто скажет, что спит слишком долго. У нас общество, которое любит поспать, поэтому желание с каждым витком развития цивилизации усиливается и принимает большой размах. МедикФорум решил выяснить, что сделать, чтобы худеть во сне.

Зачем нужен сон человеку?

Можно сказать, что сон представляет собой насущную надобность для человека, и последствия недостаточности его продолжительности влияют на здоровье самым непредсказуемым образом. Такое состояние может проявляться в виде заболеваний, связанных с сердцем и сосудами. А, главной проблемой считается накопление веса, что следует из выводов многих научных исследований. Врачи мало знают о том, что сон имеет значительное влияние на организм, несмотря на большое количество полученных знаний специалисты редко обращают на это внимание. В следствие этого вес, превышающий норму, становится большой проблемой. Сейчас известно много факторов, которые способствуют его проявлению. Это происходит от того, что увеличивается потребление калорий, питание становится слишком насыщенное жирами и углеводами.

Сколько должен спать человек?

Учёные установили, что каждый из нас в среднем должен спать восемь часов. Эта необходимость переходит вместе с поколениями. Поэтому баланс необходимо восстанавливать. Конечно же такой фактор, как недосыпание становится одной из причин чрезмерного веса и многие это уже давно поняли. Так как сон необходим для человека, как обязательные потребности, желательно выработать определённый режим сна. Те люди, которые постоянно недосыпают, таким состоянием вредят своему здоровью. Таким образом может развиваться состояние стресса из-за выбросов гормонов. Они вырабатываются и своими сигналами сводят организм человека к стимулированию аппетита, что в итоге заканчивается огромным потреблением пищи. В древности, когда возникала опасная ситуация человеку необходимо было находиться в состоянии бодрствования, ему нужны были запасы энергии. Поэтому организм реагировал стимулированием на поиск и добывание пищи. Сейчас тревожное состояние подталкивает только к совершению небольших движений, которые могут вести к холодильнику. Получается, что существует взаимосвязь между набиранием веса и малым количеством сна. Это могут подтвердить множество разработок и исследований. Ранее ученые рассказали, как спагетти помогают похудеть.