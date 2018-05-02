5 процедур в гинекологии, от которых страдали наши мамы

Вся мировая гинекология живет под лозунгом «Кюретку — в музей», но почему-то в России многие думают, что речь в нем идет лишь об абортах. В остальных случаях — даже с диагностическими целями — вам по-прежнему могут предложить варварские древние методики. Узнайте, какие есть современные альтернативы!

Оксана Ермолова, врач-гинеколог высшей категории клиники пластической хирургии «Основа»:

Методы диагностики, которые на сегодняшний день доступны врачам-гинекологам, менее травматичны и более информативны, чем классика. Они позволяют выявлять заболевания на очень ранней стадии и минимизировать объем оперативного вмешательства.

Выскабливание VS гистероскопия

Спросите у своей мамы про процедуру выскабливания: у нее наверняка найдется пара-тройка историй про подруг или знакомых, которых подвергли в свое время такой экзекуции.

С помощью кюретки вслепую (никто не заморачивался по поводу прицельного забора материала) из полости матки выскабливали некий объем слизистой, которую затем направляли на цитологическое исследование. Процедуру могли делать даже без наркоза (кому как повезет). Точность диагностики при этом была весьма сомнительной, а травма полости матки — весьма обширной. А еще выскабливание нередко усугубляло уже имеющиеся проблемы. Например, в случае синехий в полости матки не было гарантий, что их удалили, но совершенно точно создали раневую поверхность, где в дальнейшем образуются воспаления и спайки. Шансы забеременеть и выносить ребенка в таком случае резко падали. Сегодня существует отличная альтернатива выскабливания — гистероскопия, которая позволяет не только диагностировать проблемы, связанные с женским здоровьем, но и решать их буквально на месте. Гистероскопию назначают при подозрении на опухоли (доброкачественные и злокачественные), при появлении кровянистых выделений в менопаузу, при нарушении менструального цикла, при бесплодии (случается, что синехии или спайки в области маточных труб на УЗИ не заметны). Существует два разновидности гистероскопии: офисная и операционная.

Офисная гистероскопия

Проводится для оценки состояния полости матки: прицельно берут на гистологию небольшой кусочек слизистой сразу же при осмотре в кресле. Также в рамках офисной гистероскопии можно оценить масштаб проблемы и принять решение — можем ли мы справиться с ней сейчас или же необходимо назначить курс дополнительных обследований и направить женщину на операционную гистероскопию. Офисная гистероскопия есть не во всех клиниках. Для ее проведения нужно специальное оборудование — офисный гистероскоп. Он меньше стандартного по размеру, при его использовании не требуется расширения канала шейки матки. Все это делает процедуру достаточно комфортной и безболезненной.

Операционная гистероскопия

В рамках данной процедуры можно не только провести диагностику, но и решить те проблемы женского здоровья, которые требуют оперативного вмешательства. Операционная гистероскопия проводится под внутривенным наркозом, изображение внутренней поверхности матки выводится на экран. У врача есть возможность не только детально изучить полость матки, но и используя особый инструмент резектоскоп, удалить миоматозный узел, полип, внутриматочную перегородку, прицельно взять фрагмент слизистой на биопсию.

Коагуляция VS конизация

Еще недавно при обнаружении измененной ткани в области шейки матки вердикт был один: коагуляция — воздействие на эту зону высокими температурами. Конечно, пораженную ткань в данном случае убирали, но одновременно повреждался и мышечный слой. На мышцах шейки образовывался рубец. После такой процедуры естественные роды у женщин обычно сопровождались разрывами (рубцовая ткань практически не растягивается), а то и вовсе были невозможны — только кесарево.

Современный метод диагностики — кольпоскопия — позволяет рассмотреть шейку матки с помощью специальной системы линз под увеличением в 5-25 раз. Это позволяет изучить форму и размер клеток, границу перехода эпителия. Существует кольпоскопия обычная и расширенная. В первом случае врач просто изучает шейку, во втором используются красящие вещества, которые позволяют выявить границы пораженной ткани и здоровой. Такое прицельно изучение позволяет более точно определить, нужно ли в принципе какое-то хирургическое вмешательство. Если патологический участок ткани в области шейки матки все же обнаружен, то устраняется он путем конизации. С помощью радиоволнового метода пораженная ткань иссекается в виде конуса четко в границах здоровой ткани. Шейка матки отлично заживает, и женщина впоследствии может рожать самостоятельно.

Полостная операция VS лапароскопия

До появления лапароскопических методов единственным способом удаления миомы, кисты яичника, устранения непроходимость труб была полостная операция. Нередко в результате таких вмешательств развивались воспалительные процессы, образовывались спайки, которые сами по себе создавали угрозу здоровью. Никто особо не думал о сохранении органов. Так, при спаечном процесс не стремились восстановить проходимость труб, а удаляли трубу целиком. При крупной миоме опухоль вырезали вместе с маткой. С появлением лапароскопических методов стало возможно выявлять причины женских заболеваний, не очевидных при проведении УЗИ и других методов диагностики, а также проводить малоинвазивные операции. Суть метода в том, что инструменты, необходимые для диагностики и лечения, вводятся в брюшную полость через небольшие проколы — не более нескольких миллиметров. В диагностическом плане этот метод применяют для оценки состояния яичника, выявления опухолей, кист, врожденных пороков развития половых органов, обнаружения эндометриоза, который не виден при УЗИ. Лапароскопия дает возможность прицельно сделать биопсию яичника. Если речь идет о лапароскопической операции, то такое хирургическое вмешательство позволяет сохранить орган: удаляется, например, не весь яичник, а его часть, или же только киста, а яичник сохраняется полностью. Риски воспалений, развитие спаечного процесса в данном случае минимальны. А реабилитационный период сокращается до двух-трех дней.

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