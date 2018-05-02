Все о втором триместре беременности

Второй триместр беременности начинается с 14-й недели и продолжается включительно до 26-й. В этот период будущая мама может набрать чуть больше килограмм, чем в первом триместре. Так, примерно к середине беременности, то есть к 20-й неделе, вес может увеличиться на 5 кг, а к концу этого триместра на 8-10 кг в зависимости от телосложения женщины. Матка на этом сроке хорошо прощупывается через брюшную стенку. Высота стояния дна матки в начале 2-го триместра равняется примерно 13 см (измеряют от лобкового симфиза до самой высокой точки матки), а к 26-й неделе поднимается до 25-27 см. Объем живота увеличивается постепенно (примерно на 1 см каждую неделю), и в начале второго триместра он равен 68-70 см, а в конце его — 78-82 см. Анализы и медицинские обследования Во втором триместре женщина посещает своего врача раз в три недели. Накануне она сдает на анализ мочу и кровь, на основании которых специалист может судить о состоянии плода. На каждом осмотре врач измеряет артериальное давление женщины. Если будущая мама набрала слишком много лишних килограммов и при этом у нее повышенное давление, возникает риск гестоза. Это серьезное нарушение, которое характеризуется расстройством работы мочевыделительной и сердечно-сосудистой систем, часто проявляется отеками и наличием белка в моче. Кроме того, доктор, наблюдающий женщину, вносит в карту следующие показатели: вес, высоту стояния дна матки, окружность живота. А начиная с 18-20-й недели на осмотре обязательно прослушивают сердцебиение плода при помощи стетоскопа. Влагалищный осмотр в этот период беременности обычно не проводится, если на то нет особых показаний. УЗИ Ультразвуковое исследование во втором триместре проводят обычно ближе к 20-й неделе. Поскольку все органы плода практически сформировались, то врач может судить о развитии сердца, почек, головного мозга, легких, желудка, желчного пузыря. Ближе к концу этого триместра появляется возможность оценить, правильно ли сформированы лицевые структуры, и таким образом исключить патологию развития, например хейлосхизис (часто говорят: «заячья губа») — расщелину верхней или нижней губы. Скрининг В период с 17-й до 19-й недели женщине назначают скрининг второго триместра. Он включает в себя УЗИ и биохимический анализ крови на гормоны. Скрининг позволяет выявить такие заболевания, как синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау, дефект нервной трубки, а также анатомические патологии плода. Довольно часто, если скрининг 1-го триместра показал хорошие результаты, во 2-м триместре делают только УЗИ, биохимический анализ не исследуют. Однако в некоторых случаях полный скрининг все же рекомендуется, например, если возраст беременной больше 35 лет, были плохие результаты скрининга в 1-м триместре, отмечена длительная угроза выкидыша, в семье уже были случаи рождения детей с хромосомными аномалиями. Начиная с 16-й недели во время УЗИ врач также оценивает количество околоплодных вод (индекс околоплодных вод). Как выглядит ребенок В этом триместре происходит очень активное развитие плода. Вес малыша в 14 недель составляет 40 г, а рост достигает 10 см, к концу триместра эти размеры увеличатся до 900 г и 36 см соответственно. Вот что еще происходит с плодом в этот период: активно формируются мышцы и связки; формируются зачатки молочных и постоянных зубов; появляются первые волосики на голове, а тело постепенно покрывается пушковыми волосками, называемыми лануго; малыш начинает писать, то есть у него уже работает мочевыделительная система и он способен выделять мочу прямо в околоплодные воды; полностью сформированы пальцы рук и ног; начинают работать сальные железы, и постепенно на коже образуется первородная (сыровидная) смазка — защитный слой, который оберегает кожу плода вплоть до рождения; ребенок может сосать пальчики, трогать лицо, пуповину; в кишечнике начинает формироваться меконий, первородный кал, который в норме выходит из организма ребенка в первые сутки; ребенок активно двигается, и к 20-й неделе уже большинство мам ощущает несильные толчки; плод начинает слышать звуки извне, позже он даже может реагировать на них, в зависимости от того, нравятся они ему или нет; в легких начинается выработка сурфактанта — вещества, которое не позволит слипнуться стенкам альвеол сразу после рождения; плод начинает икать, есть версия, что так он тренирует органы дыхания. Что происходит во 2-м триместре беременности: ощущения Второй триместр считается самым благоприятным в течение всей беременности. Обычно в этот момент отступает токсикоз, который беспокоит многих женщин в первые месяцы. У будущей мамы как будто появляются новые силы, она чувствует себя жизнерадостной и довольно легко переносит беременность при отсутствии патологии. Боли в животе Неприятные ощущения внизу живота могут возникать после 20-й недели беременности. Обычно они связаны с тем, что матка увеличивается в размерах и растягивается круглая связка, которая поддерживает матку. Они длятся недолго и проходят в течение 3-5 минут. Причиной тянущих болей может быть гипертонус матки, женщины обычно говорят: «Живот как каменный». В этом случае врач порекомендует чаще отдыхать, возможно, назначит лекарственные препараты спазмолитического действия, а также ношение бандажа. Кишечное расстройство может вызвать тянущие боли в области живота. Тогда нужно изменить рацион питания и внимательно следить за качеством и количеством потребляемой пищи. Боли в пояснице Живот будущей мамы сильно увеличивается в объеме, что неизбежно приводит к смещению центра тяжести. Позвоночник получает дополнительную нагрузку, и при ходьбе женщина непроизвольно выгибает его. Ближе к концу второго триместра такие боли могут участиться. В любом случае об этом лучше сообщить врачу. В качестве профилактики стоит отказаться от ношения обуви на каблуках, а также посещать специальные спортивные занятия для беременных. Выделения Влагалищные выделения во втором триместре явление нормальное, вопрос только — какого они качества. Если выделения прозрачные или беловатые, без запаха, то беспокоиться не стоит. Обращаться к врачу необходимо, если выделения стали желто-гнойного, зеленого цвета, творожистой консистенции и имеют неприятный запах. Это чаще всего говорит об инфекции, которую необходимо пролечить до родов, чтобы не заразить ребенка. Второй триместр в этом смысле благоприятен тем, что к применению разрешено большее количество лекарственных препаратов, а значит, справиться с инфекцией будет проще. Тошнота Тошнота, которая регулярно беспокоит будущую маму в течение первого триместра, к 14-16-й неделям обычно проходит. Однако чуть позже, после 20-й недели, может появиться изжога. Связано это с тем, что под влиянием прогестерона снижается тонус гладкой мускулатуры ЖКТ и кислое содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод. Справиться с этой неприятностью довольно просто: достаточно изменить режим питания. Что можно и нельзя делать во 2-м триместре беременности Поскольку второй триместр — самый благоприятный период беременности, то стоит насладиться им в полной мере. Например, сейчас самое время начать посещать любые спортивные занятия для будущих мам (если нет противопоказаний), подобрать курсы для подготовки к родам, сделать ремонт (если предполагалось подготовить комнату к появлению малыша). Правильное питание и диеты Вопрос составления правильного рациона питания во втором триместре играет особую роль — именно в этот период будущие мамы быстрее всего набирают лишний вес. Поэтому необходимо соблюдать несколько важных правил: питаться дробно — часто и по чуть-чуть. 6-7 приемов пищи по 200-250 г идеальный подход к питанию, который, кроме прочего, поможет избавиться от изжоги; для профилактики анемии нужно включить в рацион отварную говядину, яблоки, шпинат, гречневую кашу. Что касается блюд из печени, то посоветуйтесь со своим врачом, поскольку сегодня субпродукты в рационе будущих мам вызывают много споров среди акушеров-гинекологов, вероятно, все дело в их качестве; постарайтесь максимально исключить соль из рациона. Откажитесь от всех солений, копченостей, колбасных изделий — они очень сильно задерживают воду в организме и становятся одной из причин отеков, что крайне нежелательно в течение всей беременности; ешьте больше овощей и фруктов, особенно если вам требуется перекус между приемами пищи. замените «быстрые» углеводы на «медленные». Уберите сладкую выпечку, белый хлеб, конфеты, белый рис, картофель, сладкие соки. Включите в рацион овощи (капусту, кабачки, огурцы, листья салата, зелень, нежирный творог, хлебцы). В редких случаях, когда будущая мама набрала слишком много килограммов, ей могут предложить устроить разгрузочные дни. Например, в течение суток питаться только отварным мясом (говядина) или творогом. В перерывах допускается кефир или нежирный питьевой йогурт без добавок. Спорт Умеренные занятия спортом во время беременности, особенно во втором триместре, только приветствуются. Они помогают держать вес в норме, снять болевые ощущения в области поясницы, укрепить мышцы. Но если до беременности вы регулярно ходили в спортзал и выполняли силовые упражнения, то на время беременности от таких нагрузок нужно отказаться. Вернуться к ним можно будет постепенно, через два месяца после родов, а если родоразрешение будет путем кесарева сечения, то и чуть позже и после консультации с акушером-гинекологом. На данном этапе больше всего подходят занятия, предназначенные специально для беременных женщин. Пилатес, йога, аквааэробика, гимнастика — словом, любой фитнес пойдет на пользу при отсутствии противопоказаний. Витамины Витаминно-минеральные комплексы подбирает строго врач, который наблюдает женщину в течение всего срока беременности. В зависимости от результатов анализов такие препараты могут отменяться или назначаться в большем количестве. Самостоятельно прописывать «витаминки» опасно для здоровья и женщины, и плода. Секс Секс при отсутствии противопоказаний очень полезен для физического и эмоционального здоровья женщины. Более того, многие будущие мамы рассказывают, что именно во время беременности они испытали совершенно новые и необычные ощущения. Противопоказания Конечно, беременность не болезнь, но соблюдать разумные правила в период вынашивания младенца как минимум разумно. Поэтому вот от чего рекомендуют отказаться: курение и алкоголь; активное участие в ремонте (оклеивание обоев, окраска стен и т. д.); силовые нагрузки в спортзале (скручивания, отжимания, подъем гантелей и приседания с ними, прыжки и др.); подъем тяжестей (сумки из магазина по возможности пусть носят другие члены семьи); длительные командировки, которые не только изматывают физически, но и эмоционально; любой нервный стресс негативно отражается на здоровье плода; вкусная, но вредная еда (кроме соусов и копченостей, опасны грибы и орехи); длительные перелеты на отдых. Если решили съездить в отпуск, выбирайте беспересадочные маршруты, которые длятся не более четырех часов; вредно долго находиться в положении сидя, скрещивая при этом ноги. Если вы работаете в офисе, старайтесь делать перерыв каждые 40-60 минут; в сезон заболевания ОРВИ и гриппом избегайте посещения многолюдных мест. Фото: Sutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «ВКонтакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!