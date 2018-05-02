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17-летняя девушка каждый день превращается в героиню ужастика. А все из-за редкой болезни!
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17-летняя девушка каждый день превращается в героиню ужастика. А все из-за редкой болезни! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Марни Харви живет в Великобритании. И с первого взгляда никто даже не подумает, что эта симпатичная девушка каждый день превращается в персонажа ужастика. Но это так, ведь она страдает от редкого заболевания, из-за которого ее глаза, уши и нос обильно кровоточат!
Впервые Марни обнаружила кровь в 14 лет. Она проснулась и увидела на подушке красное пятно. Врачи тогда не смогли поставить ей диагноз, а лишь порекомендовали диету. Но девушке становилось только хуже, вместе с постоянными головными болями из ее глаз, ушей и носа сочилась кровь. Иногда кровотечения начинались и под ногтями, языком и на коже головы.
Предположение об аллергии на продукты питания не подтвердились, поэтому врачи стали подозревать опухоль головного мозга. Но в результате обследований выяснилось, что Марни абсолютно здорова! Даже кровоточащие органы девушки в норме.
Один из студентов-медиков сделал предположение, что у Марни стигматы (кровоточащие раны на теле глубоко верующих католиков). Но девушка сразу отвергла эту версию, поскольку ни она, ни члены ее семьи не являются верующими людьми.
Родители уникальной девушки выяснили, что мире есть еще 2 человека с похожими беспричинными кровотечениями. В США живет парень, плачущий кровавыми слезами, а в Индии есть девочка, которая истекает кровью при самых незначительных ранах и тоже плачет кровью. Но у нее плохая свертываемость крови, так что этот случай не совсем похож на историю Марни, ведь у девушки с кровью все в порядке.
Родные Марни Харви надеются, что точный диагноз все-таки будет поставлен, и девушку вылечат. А пока она практически не покидает дом, общаясь с друзьями по телефону и Интернету…
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