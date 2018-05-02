Антагонисты: за и против БАДов

Я за прием БАДов, потому что…

Марина Сергеевна Камаева, директор по маркетингу компании Solgar

…БАДы поддерживают иммунитет и здоровый тонус человека, защищают организм от инфекций и частых простуд в осенне-зимний период.

…они регулируют обменные процессы, обеспечивают нормальную работу различных систем организма, участвуют в кроветворении, повышают общую сопротивляемость организма, участвуют в образовании ферментов и гормонов.

…они помогают оперативно восстановить организм после приема антибиотиков и других медикаментов.

…БАДы восполняют нехватку питательных веществ, тем самым предотвращая риск серьезных заболеваний на фоне низкого содержания жизненно важных витаминов в организме.

…БАДы имеют мощное антиоксидантное действие — нейтрализуют свободные радикалы и защищают организм человека от самых негативных последствий.

…БАДы помогают возрастной группе людей поддерживать правильное функционирование организма и не испытывать дефицит витаминов и минералов.

…они помогают организму снижать стресс от сложной работы, курения, употребления алкоголя, большого количества кофе и недосыпа.

…они экономят бюджет, так как питаться правильно и получать необходимое количество витаминов с пищей в условиях мегаполиса очень сложно из-за высокой стоимости продуктов на фермерских рынках.

Я против приема БАДов, потому что…

Марина Оборотова, врач-терапевт КДЦ МЕДСИ

…БАД не имеет конкретной области применения. Как правило, БАД используется по общим показаниям, при этом не учитываются индивидуальные особенности функционирования организма человека, который собирается их принимать. Высок риск развития побочных эффектов: эрозивных, язвенных нарушений слизистой органов желудочно-кишечного тракта, образования камней в почках, желчном пузыре, аллергических реакций.

…так как БАД не является лекарственным средством, производить его может кто угодно. При этом не требуется и не проводится никаких исследований на безопасность и эффективность полученного препарата. В сфере производства данного продукта много подделок. Чаще всего внедрение БАД не подтверждено наличием медицинской сертификации. Производство проходит без соблюдений фармацевтических стандартов, что приводит к низкому качеству продукта.

…БАД может быть не только не эффективен, но и иметь побочные действия, что в некоторых случаях может повлечь за собой серьезные последствия для здоровья. Если человек заболел и начинает лечиться БАД, о которых слышал в рекламе или от знакомых, в результате организм не получает необходимого лечения в связи с отсутствием адекватной интерпретации патологического состояния и его степени тяжести. В таких случаях болезнь начинает прогрессировать. БАДы не лечат, они не являются лекарством.

…многие БАДы имеют неоправданно высокую стоимость, то есть можно заплатить достаточно внушительную сумму за комплекс препаратов, но при этом они как минимум будут неэффективны, как максимум — могут привести к осложнениям.

БАДы vs витамины

Ольга Иванникова, управляющая магазином аптечных продуктов «Маптека»

Витамины отличаются от БАДов тем, что витамины — это зарегистрированное лекарственное средство, которое прошло все клинические исследования. Не буду категорично говорить, что БАДы уступают витаминам, тем более, что есть действительно хорошие БАДы, но у их производителей сильно меньше затрат на клинические исследования и им проще получить сертификат качества. Поэтому, прежде чем пить БАД, рекомендую тщательно разобраться в производителях.

Более эффективно, конечно, пить витамины, и желательно по отдельности (а не в комплексе). Для этого обязательно нужно иметь на руках результаты анализов крови, чтобы понимать, каких именно витаминов и микроэлементов вам не хватает.

Единственное, в чем сложнее пить витамины по отдельности, по сравнению с мультивитаминным комплексам и БАДами — правила приема и большое количество нюансов в сочетаемости продуктов с витаминами и самих витаминов между собой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БАДам

Самые популярные и насыщенные БАДы — это Хлорелла (зеленая одноклеточная микроводоросль, содержит хлорофилл, бета-каротин, витамин С, железо и белок), Псилиум (крошечные семена подорожника, которые помогают пищеварению), Витграсс (молодые зеленые побеги пшеницы, особенно богатые витамином Е), Ламинария (бурые морские водоросли, источник йода). Почти все они представлены брендом Now Foods. Еще из качественных брендов советую Solgar, Metagenics и BioTechUSA One-A-Day. Кстати, в One-A-Day достаточно высокое содержание витамина Д3, который сейчас особенно нужен из-за солнышка, плюс без витамина Д3 не усваивается кальций.