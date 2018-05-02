Суперсеты для пляжного сезона. Эта программа приведет вас в форму к отпуску

Арнольд Шварценеггер рекомендовал суперсеты, как наиболее эффективный метод тренировки для получения сухих мышц и избавления от лишнего веса. «Советский спорт» адаптировал программу суперсетов Шварца для тех, кто хочет прийти в хорошую форму к отпускному сезону.

Спойлер: приготовьтесь, что в зале вам будет тяжко.

Как заниматься по программе «суперсеты для отпуска»

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Публикация от Kostja (@kostig89_official)

2 Май 2018 в 2:02 PDT Тренировки по программе суперсетов нужно проводить три раза в неделю. Вся программа рассчитана в среднем на 1,5-2 месяца. Делайте ее так, чтобы завершить к началу своего отпуска.

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Суперсет — связка из двух упражнений, выполняемых без отдыха. Суперсеты делают тренировку более интенсивной. Это позволяет расходовать больше калорий и набирать сухую мышечную массу. Нередко в программе в суперсете комбинируются базовые и изолированные упражнения. Присутствие «базы» увеличивает сложность суперсета, но взамен повышает выработку гормона роста и тестостерона, нужных для роста мышц.

На последней неделе программы можно еще больше увеличить ее интенсивность, превратив суперсеты в трисеты — серии из трех упражнений.

На кого рассчитана программа «суперсеты для отпуска»

Эта программа рассчитана на средний уровень подготовки. Хорошо, если у вас есть стаж занятий в тренажерном зале — тогда вы справитесь с суперсетами легче. Если вы только начинаете тренировки, сократите количество суперсетов и делаете больше упражнений в традиционном стиле «подход-отдых».

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Публикация от Andrea Borrelli (@andrea_borrelli_pt)

2 Май 2018 в 1:47 PDT Какой результат будет от программы «суперсеты для отпуска»

По завершению программы ваши мышцы станут рельефнее и приобретут в объемах. Ваш общий вес изменится незначительно: возможно, вы похудеете на 1-3 кг. Но при этом произойдет замена жировой ткани на мышечную. Ваш живот втянется, проявится пресс. Визуально талия будет казаться уже, а плечи и спина шире. Наберут массу мышцы груди и рук.

Упражнения программы «суперсеты для отпуска»

Во всех суперсетах старайтесь делать 8-12 повторов первого упражнения и 12-15 (можно больше) повторов второго.

1 день: ноги и плечи

Жим ногами в тренажере — разгибание ног в тренажере.

Выпады со штангой — сгибание ног в тренажере.

Жим гантелей сидя на скамье — протяжка штанги узким хватом до подбородка.

Подъем гантелей поочередно перед собой — подъем гантелей в стороны (здесь каждое упражнение — по 15 повторов).

Подъем ног на пресс в висе на турнике — прыжки на тумбу или прыжки на месте.

2 день: грудь и трицепс

Жим штанги лежа — разводка гантелей

Отжимания на брусьях — разгибания рук на блоке

Жим лежа узким хватом — изолированное разгибание рук с гантелью стоя.

Пресс — 3 раунда с 15 секундным перерывом между ними. 1 раунд: 10 скручиваний, 1— подъемов ног, 10 ножниц (подъем из положения лежа одновременно рук и ног).

3 день спина и бицепс

Румынская тяга на прямых ногах — тяга вертикального блока широким хватом.

Тяга штанги к поясу в наклоне — тяга к поясу горизонтального блока.

Подтягивания обратным хватом — подъем гантелей на бицепс сидя.

Подъем штанги на бицепс — сгибание рук в блочном тренажере или любом другом тренажере на бицепс.

Пресс — 3-4 подхода скручиваний на скамье до отказа.

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Публикация от Cori Jalilvand (@cori.jalilvand.384)

2 Май 2018 в 2:07 PDT Как спастись от клещей на пробежке

Как делать упражнения по программе «суперсеты для отпуска»

Делайте 4 подхода каждого суперсета. Отдыхайте между ними 2-2,5 минуты. Начинайте тренировку с разминки и «раскатки» мышц на ролике, чтобы избежать травм. По завершению делайте заминку: легкую растяжку, упражнения для низа спины, висы на турнике.

Как сделать программу «суперсеты для отпуска» еще более эффективной

Бегайте два раза в неделю в свободные от тренировок дни. Продолжительность бега — 25-35 минут. Темп легкий. Старайтесь не допускать появления одышки: сбавляйте скорость бега, если дышать тяжело.

Принимайте протеиновые коктейли после тренировки и на ночь. Урежьте количество углеводов: по вечерам старайтесь делать акцент на белковой пище и овощах.

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!