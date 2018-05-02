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Суперсеты для пляжного сезона. Эта программа приведет вас в форму к отпуску
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Суперсеты для пляжного сезона. Эта программа приведет вас в форму к отпуску 

SovSport.Ru 3 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Арнольд Шварценеггер рекомендовал суперсеты, как наиболее эффективный метод тренировки для получения сухих мышц и избавления от лишнего веса. «Советский спорт» адаптировал программу суперсетов Шварца для тех, кто хочет прийти в хорошую форму к отпускному сезону.
Спойлер: приготовьтесь, что в зале вам будет тяжко.
Как заниматься по программе «суперсеты для отпуска»
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Публикация от Kostja (@kostig89_official)
2 Май 2018 в 2:02 PDT  Тренировки по программе суперсетов нужно проводить три раза в неделю. Вся программа рассчитана в среднем на 1,5-2 месяца. Делайте ее так, чтобы завершить к началу своего отпуска.
Как не набрать лишний вес на майских шашлыках
Суперсет — связка из двух упражнений, выполняемых без отдыха. Суперсеты делают тренировку более интенсивной. Это позволяет расходовать больше калорий и набирать сухую мышечную массу. Нередко в программе в суперсете комбинируются базовые и изолированные упражнения. Присутствие «базы» увеличивает сложность суперсета, но взамен повышает выработку гормона роста и тестостерона, нужных для роста мышц.
На последней неделе программы можно еще больше увеличить ее интенсивность, превратив суперсеты в трисеты — серии из трех упражнений.
На кого рассчитана программа «суперсеты для отпуска»
Эта программа рассчитана на средний уровень подготовки. Хорошо, если у вас есть стаж занятий в тренажерном зале — тогда вы справитесь с суперсетами легче. Если вы только начинаете тренировки, сократите количество суперсетов и делаете больше упражнений в традиционном стиле «подход-отдых».
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Публикация от Andrea Borrelli (@andrea_borrelli_pt)
2 Май 2018 в 1:47 PDT  Какой результат будет от программы «суперсеты для отпуска»
По завершению программы ваши мышцы станут рельефнее и приобретут в объемах. Ваш общий вес изменится незначительно: возможно, вы похудеете на 1-3 кг. Но при этом произойдет замена жировой ткани на мышечную. Ваш живот втянется, проявится пресс. Визуально талия будет казаться уже, а плечи и спина шире. Наберут массу мышцы груди и рук.
Упражнения программы «суперсеты для отпуска»
Во всех суперсетах старайтесь делать 8-12 повторов первого упражнения и 12-15 (можно больше) повторов второго.
1 день: ноги и плечи
Жим ногами в тренажере — разгибание ног в тренажере.
Выпады со штангой — сгибание ног в тренажере.
Жим гантелей сидя на скамье — протяжка штанги узким хватом до подбородка.
Подъем гантелей поочередно перед собой — подъем гантелей в стороны (здесь каждое упражнение — по 15 повторов).
Подъем ног на пресс в висе на турнике — прыжки на тумбу или прыжки на месте.
2 день: грудь и трицепс
Жим штанги лежа — разводка гантелей
Отжимания на брусьях — разгибания рук на блоке
Жим лежа узким хватом — изолированное разгибание рук с гантелью стоя.
Пресс — 3 раунда с 15 секундным перерывом между ними. 1 раунд: 10 скручиваний, 1— подъемов ног, 10 ножниц (подъем из положения лежа одновременно рук и ног).
3 день спина и бицепс
Румынская тяга на прямых ногах — тяга вертикального блока широким хватом.
Тяга штанги к поясу в наклоне — тяга к поясу горизонтального блока.
Подтягивания обратным хватом — подъем гантелей на бицепс сидя.
Подъем штанги на бицепс — сгибание рук в блочном тренажере или любом другом тренажере на бицепс.
Пресс — 3-4 подхода скручиваний на скамье до отказа.
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Публикация от Cori Jalilvand (@cori.jalilvand.384)
2 Май 2018 в 2:07 PDT  Как спастись от клещей на пробежке
Как делать упражнения по программе «суперсеты для отпуска»
Делайте 4 подхода каждого суперсета. Отдыхайте между ними 2-2,5 минуты. Начинайте тренировку с разминки и «раскатки» мышц на ролике, чтобы избежать травм. По завершению делайте заминку: легкую растяжку, упражнения для низа спины, висы на турнике.
Как сделать программу «суперсеты для отпуска» еще более эффективной
Бегайте два раза в неделю в свободные от тренировок дни. Продолжительность бега — 25-35 минут. Темп легкий. Старайтесь не допускать появления одышки: сбавляйте скорость бега, если дышать тяжело.
Принимайте протеиновые коктейли после тренировки и на ночь. Урежьте количество углеводов: по вечерам старайтесь делать акцент на белковой пище и овощах.
Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!
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