Почему ноги сводит судорогой

Владимир Демченко — Судороги (или миоклонии) — это резкое неконтролируемое болезненное повышение тонуса мышцы длительностью от 10 секунд до 15 минут. Чаще всего встречаются судороги икроножных мышц. Это связано с тем, что икроножные мышцы много работают и при этом находятся на периферии — далеко от сердца и центральных сосудов.

Причины спазмов можно разделить на две группы — одни вызваны физическими нагрузками, другие же являются симптомами различных системных патологических состояний. Вот неполный список патологий, которые могут сопровождаться этой симптоматикой: варикоз, неинсулинозависимый сахарный диабет, почечная недостаточность, дисбаланс тиреоидных гормонов, плоскостопие, болезнь Паркинсона, цирроз печени, различные опухоли, спазмофилия, рассеянный склероз, нейроинфекции, энцефаломиелит, ОРВИ и так далее. Так что если спазмы происходят чаще двух-трёх раз в месяц и не связаны со спортивными нагрузками, то необходимо обратиться к врачу-неврологу. Фото: huffpost.com Если же судороги возникают на фоне повышенной физической активности — особенно это касается циклических видов спорта, таких как бег или велоспорт, — то с ними вполне можно справиться самостоятельно. Чаще всего причиной этой болезненной ситуации является нехватка таких макроэлементов, как кальций и магний (они нужны для мышечного сокращения), а также избыточная нагрузка, которая в свою очередь приводит к накоплению молочной кислоты и повышению базового тонуса мышцы. Также большую роль играет плоскостопие — оно вызывает неоптимальное «пружинение» свода и нарушение кровотока и оттока лимфы.

Что делать для профилактики судорог

Нехватка электролитов происходит на фоне потери жидкости через повышенное потоотделение во время циклических тренировок. Так что для регуляции нормального мышечного сокращения нужно восстанавливать необходимое количество магния, кальция и калия (а для лучшего их усвоения можно добавить витамин В6).

Часто врачи советуют сбалансировать рацион, но в условиях современной жизни значительно проще восполнять недостающие элементы с помощью биологически активных добавок или витаминных комплексов.

При выраженном плоскостопии необходимо купить или изготовить ортопедические стельки хотя бы для тренировочной обуви.

Два-три раза в неделю нужно растягивать икры — три повтора (не меньше), длительность каждого 40 секунд. А при подготовке к соревнованиям или при наборе тренировочных объёмов не забывайте раз в неделю делать спортивный массаж ног.

Фото:advancedalternativesonline.com Что делать, если судорога уже произошла

Чаще всего судороги случаются ночью — это связано с тем, что в положении лёжа и при сниженном артериальном давлении в ночные часы кровоток в мышцах ног ухудшается. Когда это происходит, проще всего натянуть носок на себя, несколько раз согнуть и разогнуть коленный сустав, растереть и хорошенько помассировать мышцы голени. Плюс для усиления кровотока можно использовать греющие мази.

Если же вы боитесь спазма во время соревнований, возьмите с собой спиртовую салфетку и стерильную иглу от шприца. При возникновении судороги нужно остановиться, протереть спиртом наружную часть икроножной мышцы в самой широкой части и проколоть её иглой (на 1,5— 2 сантиметра) — так вы сможете быстро снять спазм и продолжить бег. После укола иглу можно сразу вытаскивать. Если же спешки нет, стоит начать с натягивания носка и массажа. Фото:brightonsportstherapy.co.uk Статьи по теме У меня ничего не болит после тренировки. Я что, плохо потренировался? Главные травмы триатлетов: причины, диагностика и лечение Что такое мышечная память Как снять боль в мышцах

Запись «Почему ноги сводит судорогой» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.