5 ошибок, которые мешают вам сжечь жир и добиться тела мечты

Вы делаете только кардио

Фото: shutterstock.com Хотя кардио отлично сжигает калории, не забывайте добавлять к езде на велосипеде и бегу силовые тренировки. Они увеличивают мышечную массу — а чем больше мышц в вашем теле, тем больше калорий вы сжигаете, даже когда не занимаетесь спортом. Вы можете тренироваться меньше, но намного эффективнее.

Иван Красавин

персональный тренер, сертифицированный тренер по кроссфиту, чемпион Евразии по кроссфиту — Проводилось исследование, где три группы людей по-разному тренировались. Первая группа в течение часа делала кардио, вторая выполняла силовые упражнения, а третья совмещала оба вида нагрузки. В итоге учёные установили: больше всего калорий потратили и больше всего килограммов сбросили те люди, которые выполняли и силовые упражнения, и кардио. Это лучший способ не только избавиться от лишнего жира, но и подтянуть всё тело. Силовая нагрузка заставляет метаболизм работать в течение нескольких дней после тренировки. Кардио же сжигает калории только во время занятий спортом.

Вы не делаете высокоинтенсивные интервальные тренировки

Фото: shutterstock.com Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) — один из самых эффективных способов снизить вес. Эти тренировки совмещают кардио и силовые упражнения: после 40 секунд интенсивной нагрузки следуют 20 секунд отдыха. По такой схеме можно выполнять бёрпи, отжимания, приседания и плиометрические упражнения.

Иван Красавин

персональный тренер, сертифицированный тренер по кроссфиту, чемпион Евразии по кроссфиту — Высокоинтенсивные интервальные тренировки намного эффективнее сжигают жир, чем классическое кардио. Здесь тратится больше калорий, включается гормон норадреналин, адреналин, соматотропный гормон — все они отвечают за жиросжигание в теле. Но интервальные тренировки надо выполнять отдельно от силовых, в другой день. В идеале после силовой тренировки нужно выполнять классическую кардионагрузку на низком пульсе. Силовые упражнения создали стресс, и на низком пульсе можно продолжить избавляться от жира.

Вы тренируетесь нерегулярно

Фото: shutterstock.com Прогулки пару раз в неделю или йога время от времени не дадут хорошего результата. Необходимо систематизировать тренировки и регулярно их выполнять — только тогда вы увидите изменения.

Иван Красавин

персональный тренер, сертифицированный тренер по кроссфиту, чемпион Евразии по кроссфиту — Наше тело помнит тренировку 5—7 дней. Через неделю организм уже забывает нагрузку — и результат от занятия сводится почти к нулю. Без стабильности и графика тренировок занятия спортом не принесут желаемых результатов.

Вы выполняете однотипные тренировки

Фото: shutterstock.com Если вы регулярно занимаетесь, а вес стоит на месте, это повод задуматься: достаточно ли разнообразны ваши тренировки? Когда вы делаете 3—5 одинаковых тренировок в неделю, ваши мышцы привыкают к нагрузке и не развиваются.

Иван Красавин

персональный тренер, сертифицированный тренер по кроссфиту, чемпион Евразии по кроссфиту — Человеческий организм за много тысячелетий научился адаптироваться к любому виду нагрузки — это наш способ выжить. Одинаковую нагрузку наше тело раз за разом стремится выполнять всё более экономично. Например, спустя несколько месяцев одинаковых тренировок организм тратит на 40—50% меньше калорий, чем в начале занятий. Чем разнообразнее тренировочный процесс, тем эффективнее и интереснее он будет.

Вы не контролируете, что едите

Фото: shutterstock.com «Я хорошо потренировался, теперь могу есть всё, что захочу», — распространённая ошибка спортсменов-любителей. Важно помнить: жир сжигается, только когда вы тратите больше калорий, чем потребляете.

Иван Красавин

персональный тренер, сертифицированный тренер по кроссфиту, чемпион Евразии по кроссфиту — Во главе тренировочного процесса находится еда — независимо от того, хочет человек похудеть или набрать массу. Пища — строительный материал. Неважно, насколько хорошо и часто вы занимаетесь в зале, если этот материал ужасного качества. В первую очередь следует скорректировать свою диету, а уже потом составлять тренировочный план. Статьи по теме 7 ошибок, которые допускают во время тренировок почти все 5 главных ошибок новичков в беге 6 ошибок, которые вы допускаете после тренировки Почему вы бегаете и не худеете: 5 самых распространенных ошибок

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